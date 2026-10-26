Costa Rica

Laura Fernández compara su vida con la del narcotraficante “Diablo” y asegura que la educación es clave para combatir la delincuencia en Costa Rica

La presidenta defendió la inversión del Gobierno en infraestructura educativa y aseguró que mantener a los jóvenes en las aulas es una de las principales herramientas para prevenir la criminalidad

Laura Fernández Delgado comparó su trayectoria con la del narcotraficante conocido como “Diablo” para destacar la importancia de la educación. (Imagen ilustrativa Infobae)
Laura Fernández Delgado comparó su trayectoria con la del narcotraficante conocido como “Diablo” para destacar la importancia de la educación. (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, defendió la estrategia de su Gobierno para prevenir la delincuencia mediante la educación y utilizó una comparación entre su propia trayectoria y la del narcotraficante conocido como “Diablo”, uno de los criminales más buscados del país, para explicar la importancia de las oportunidades educativas.

La mandataria rechazó los señalamientos de que su administración únicamente se concentra en encarcelar delincuentes y aseguró que la inversión en educación también forma parte de su estrategia de seguridad.

PUBLICIDAD

“Costarricenses, no se dejen engañar cuando dicen que mi gobierno solo tiene interés en encarcelar a los criminales y no en prevenir la delincuencia”, expresó Fernández.

La presidenta sostuvo que muchas de las personas que actualmente participan en actividades criminales abandonaron el sistema educativo hace décadas, cuando, según afirmó, no recibieron las oportunidades necesarias para continuar estudiando.

Para ilustrar su argumento, mencionó al narcotraficante conocido como “Diablo”, con quien aseguró compartir la misma edad.

“El narcotraficante más poderoso y temido del país, conocido como Diablo, y yo somos de la misma edad. ¿Qué hizo que él se inclinara por el crimen organizado y yo, una mujer de zona rural, tuviera una carrera exitosa que me trajo hasta la Presidencia de la República? La educación es la clave”, manifestó.

PUBLICIDAD

Fernández afirmó que esa convicción ha llevado a su administración a dedicar recursos a la construcción y mejoramiento de escuelas y colegios.

Según los datos presentados por el Poder Ejecutivo, entre 2022 y 2026 se finalizaron obras en 700 centros educativos, con un alcance de más de 209,000 estudiantes, cifra que la mandataria comparó con llenar seis veces el Estadio Nacional.

De esos proyectos, 196 corresponden a escuelas y colegios completamente nuevos, mientras que las órdenes sanitarias en centros educativos registraron una reducción del 20%, según el balance gubernamental.

El Gobierno de Costa Rica informó que entre 2022 y 2026 concluyó obras en 700 centros educativos, beneficiando a más de 209.000 estudiantes. Crédito: MEP
El Gobierno de Costa Rica informó que entre 2022 y 2026 concluyó obras en 700 centros educativos, beneficiando a más de 209.000 estudiantes. Crédito: MEP

“Nunca ha habido tanta inversión en infraestructura educativa de calidad como ahora”, aseguró Fernández.

Entre las obras destacadas mencionó la construcción de una nueva escuela en barrio Limoncito, donde, según explicó, los estudiantes recibían lecciones en instalaciones improvisadas, con paredes y techos de zinc.

La nueva institución, cuya entrega está pendiente, tendrá capacidad para más de 900 estudiantes.

La mandataria también destacó la apertura de cinco colegios científicos durante el Gobierno de Rodrigo Chaves, ubicados en Los Santos, Barríta, Zambito, Puriscal y Upala, y anunció que durante su administración se crearán otros 10 centros de este tipo.

Sin embargo, Fernández señaló que la construcción de infraestructura debe complementarse con políticas que permitan a los estudiantes permanecer en las aulas.

En ese sentido, aseguró que actualmente el 100% de los estudiantes de primaria en condición de pobreza extrema cuentan con una beca de Avancemos.

Asimismo, el Gobierno reportó una disminución del 29% en la exclusión educativa respecto a 2025 y el regreso de 6.,81 estudiantes que habían abandonado sus estudios.

Otro de los resultados destacados fueron las pruebas internacionales PISA 2025, en las que Costa Rica registró una mejoría en Ciencias.

Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país pasó de 411 puntos en 2022 a 424 en 2025, un aumento de 13 puntos. No obstante, el desempeño costarricense continúa por debajo del promedio de los países de esa organización.

Niño estudiante con camisa blanca y pantalón azul sentado en un pupitre, escribiendo en un examen. Al fondo, una pizarra verde y una ventana.
Según las cifras presentadas por el Gobierno, la exclusión educativa disminuyó un 29% y 6.181 estudiantes regresaron a las aulas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Matemáticas y Lectura también se registraron pequeñas variaciones positivas, aunque estas no fueron estadísticamente significativas.

La presidenta concluyó su intervención defendiendo los resultados de las políticas educativas y reiterando que la permanencia de los jóvenes en las instituciones constituye uno de los componentes de su estrategia de prevención del delito.

“Hemos hecho mucho, muchísimo. ¿Y sabe lo mejor de todo? Que el futuro se ve aún más prometedor”, afirmó.

El mensaje finalizó con la consigna “No heredamos un cargo, heredamos un compromiso con el pueblo de Costa Rica. Porque aflojar nunca ha sido una opción”.

Temas Relacionados

Costa RicaLaura FernándezDiablodelincuencianarcotraficanteinfraestructura educativa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Laura Fernández felicita a Brasil por la reelección de Lula da Silva como presidente

La mandataria costarricense destacó el desarrollo pacífico de las elecciones y deseó prosperidad a los más de 212 millones de habitantes del país sudamericano

Laura Fernández felicita a Brasil por la reelección de Lula da Silva como presidente

Médicos de Costa Rica regresan al país tras atender a 78 pacientes afectados por terremoto en Panamá

La misión humanitaria de la CCSS concluyó sus labores en dos hospitales panameños, donde brindó asistencia a recién nacidos y adultos durante la emergencia provocada por el sismo del 9 de octubre.

Médicos de Costa Rica regresan al país tras atender a 78 pacientes afectados por terremoto en Panamá

Sube el consumo de drogas sintéticas entre adolescentes y jóvenes en Costa Rica

El Organismo de Inteligencia Judicial, OIJ reportó un aumento de muestras positivas para nuevas sustancias psicoactivas y advirtió sobre la presencia de tusi, éxtasis, ketamina y metanfetamina en decomisos y análisis forenses del país

Sube el consumo de drogas sintéticas entre adolescentes y jóvenes en Costa Rica

Gobierno de Costa Rica reporta obras en 700 centros educativos y anuncia 10 nuevos colegios científicos

La presidenta costarricense presentó en cadena nacional el balance educativo de su administración. Obras, becas y resultados PISA fueron el eje de un discurso que conectó la permanencia en las aulas con la prevención del delito.

Gobierno de Costa Rica reporta obras en 700 centros educativos y anuncia 10 nuevos colegios científicos

Presidentes de Panamá, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana felicitan a Lula por su reelección en Brasil

José Raúl Mulino, Bernardo Arévalo de León, Laura Fernández y Luis Abinader destacaron la jornada electoral y plantearon cooperación bilateral, fortalecimiento democrático e integración latinoamericana tras conocerse el resultado oficial del conteo

Presidentes de Panamá, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana felicitan a Lula por su reelección en Brasil

TECNO

Jon Hernández, experto en IA: “La tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de controlarla”

Jon Hernández, experto en IA: “La tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de controlarla”

Xuper TV y Magis TV: similitudes y riesgos de seguridad al ver series y películas gratis

Apple añade el español a Siri AI: cómo actualizar el iPhone a iOS 27.2 para activar el idioma

Crean robots con músculo vivo que nadan, saltan y agarran objetos sin motores rígidos

Windows 11 añade un velocímetro integrado para comprobar la conexión a internet en segundos

ENTRETENIMIENTO

Sharon Osbourne revela las últimas palabras que Ozzy Osbourne le dijo antes de morir

Sharon Osbourne revela las últimas palabras que Ozzy Osbourne le dijo antes de morir

Nicole Kidman asegura sentirse orgullosa de sobrevivir a Hollywood tras más de cuatro décadas de carrera

‘KPop Demon Hunters’ lanza su primer coreografía oficial rumbo al estreno de su secuela

Natalie Portman habla por primera vez del nacimiento de su tercer hijo

Paul Stanley confesó que una de sus canciones favoritas de Kiss la escribió en solo media hora: “No era inusual”

MUNDO

Cómo los dientes de las ballenas pueden esconder secretos de las pruebas nucleares del siglo pasado

Cómo los dientes de las ballenas pueden esconder secretos de las pruebas nucleares del siglo pasado

Las cinco mayores potencias militares de Europa acuerdan reforzar su coordinación frente a Rusia

Jordania bombardeó el sur de Siria tras el ataque a una iglesia que dejó nueve muertos

Un nuevo dispositivo busca revelar cómo el humo de los incendios afecta a la fauna silvestre de Estados Unidos

La victoria de Lula frustra las esperanzas del lobby agrícola brasileño de consolidar su poder