Laura Fernández compara su vida con la del narcotraficante “Diablo” y asegura que la educación es clave para combatir la delincuencia en Costa Rica

Laura Fernández Delgado comparó su trayectoria con la del narcotraficante conocido como “Diablo” para destacar la importancia de la educación. (Imagen ilustrativa Infobae)

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, defendió la estrategia de su Gobierno para prevenir la delincuencia mediante la educación y utilizó una comparación entre su propia trayectoria y la del narcotraficante conocido como “Diablo”, uno de los criminales más buscados del país, para explicar la importancia de las oportunidades educativas.

La mandataria rechazó los señalamientos de que su administración únicamente se concentra en encarcelar delincuentes y aseguró que la inversión en educación también forma parte de su estrategia de seguridad.

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“Costarricenses, no se dejen engañar cuando dicen que mi gobierno solo tiene interés en encarcelar a los criminales y no en prevenir la delincuencia”, expresó Fernández.

La presidenta sostuvo que muchas de las personas que actualmente participan en actividades criminales abandonaron el sistema educativo hace décadas, cuando, según afirmó, no recibieron las oportunidades necesarias para continuar estudiando.

Para ilustrar su argumento, mencionó al narcotraficante conocido como “Diablo”, con quien aseguró compartir la misma edad.

“El narcotraficante más poderoso y temido del país, conocido como Diablo, y yo somos de la misma edad. ¿Qué hizo que él se inclinara por el crimen organizado y yo, una mujer de zona rural, tuviera una carrera exitosa que me trajo hasta la Presidencia de la República? La educación es la clave”, manifestó.

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Fernández afirmó que esa convicción ha llevado a su administración a dedicar recursos a la construcción y mejoramiento de escuelas y colegios.

Según los datos presentados por el Poder Ejecutivo, entre 2022 y 2026 se finalizaron obras en 700 centros educativos, con un alcance de más de 209,000 estudiantes, cifra que la mandataria comparó con llenar seis veces el Estadio Nacional.

De esos proyectos, 196 corresponden a escuelas y colegios completamente nuevos, mientras que las órdenes sanitarias en centros educativos registraron una reducción del 20%, según el balance gubernamental.

El Gobierno de Costa Rica informó que entre 2022 y 2026 concluyó obras en 700 centros educativos, beneficiando a más de 209.000 estudiantes. Crédito: MEP

“Nunca ha habido tanta inversión en infraestructura educativa de calidad como ahora”, aseguró Fernández.

Entre las obras destacadas mencionó la construcción de una nueva escuela en barrio Limoncito, donde, según explicó, los estudiantes recibían lecciones en instalaciones improvisadas, con paredes y techos de zinc.

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La nueva institución, cuya entrega está pendiente, tendrá capacidad para más de 900 estudiantes.

La mandataria también destacó la apertura de cinco colegios científicos durante el Gobierno de Rodrigo Chaves, ubicados en Los Santos, Barríta, Zambito, Puriscal y Upala, y anunció que durante su administración se crearán otros 10 centros de este tipo.

Sin embargo, Fernández señaló que la construcción de infraestructura debe complementarse con políticas que permitan a los estudiantes permanecer en las aulas.

En ese sentido, aseguró que actualmente el 100% de los estudiantes de primaria en condición de pobreza extrema cuentan con una beca de Avancemos.

Asimismo, el Gobierno reportó una disminución del 29% en la exclusión educativa respecto a 2025 y el regreso de 6.,81 estudiantes que habían abandonado sus estudios.

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Otro de los resultados destacados fueron las pruebas internacionales PISA 2025, en las que Costa Rica registró una mejoría en Ciencias.

Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país pasó de 411 puntos en 2022 a 424 en 2025, un aumento de 13 puntos. No obstante, el desempeño costarricense continúa por debajo del promedio de los países de esa organización.

Según las cifras presentadas por el Gobierno, la exclusión educativa disminuyó un 29% y 6.181 estudiantes regresaron a las aulas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Matemáticas y Lectura también se registraron pequeñas variaciones positivas, aunque estas no fueron estadísticamente significativas.

La presidenta concluyó su intervención defendiendo los resultados de las políticas educativas y reiterando que la permanencia de los jóvenes en las instituciones constituye uno de los componentes de su estrategia de prevención del delito.

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“Hemos hecho mucho, muchísimo. ¿Y sabe lo mejor de todo? Que el futuro se ve aún más prometedor”, afirmó.

El mensaje finalizó con la consigna “No heredamos un cargo, heredamos un compromiso con el pueblo de Costa Rica. Porque aflojar nunca ha sido una opción”.