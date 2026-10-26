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Valentino Merlo reveló la conmovedora canción que cantará frente al Papa León XIV en la Argentina: “Todavía me cuesta creerlo”

El artista rosarino de 17 años, que formará parte del encuentro de jóvenes previsto para el 10 de noviembre, compartió la noticia con una inmensa alegría

A pura emoción, el cantante de 17 años confirmó que va a formar parte de los artistas convocados para cantar frente al papa León XIV (Instagram)
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La llegada del Papa León XIV a la Argentina ya tiene previstas distintas actividades, entre ellas un encuentro con jóvenes que contará con la participación de varios artistas. Valentino Merlo, el cantante rosarino de 17 años, es uno de los músicos convocados para la jornada del 10 de noviembre.

Fue el santafesino quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje dirigido a sus seguidores. “Al fin puedo contarles esta noticia que me tenía tan emocionado y me venía guardando hace un tiempo. Me acaban de confirmar que voy a estar presente en este encuentro de jóvenes en la llegada del Papa a nuestro país. La verdad es que todavía me cuesta creerlo”, comenzó diciendo.

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Nunca pensé que la música me iba a regalar una oportunidad tan especial como esta. Es un honor enorme para mí y algo que me lo voy a llevar por siempre en mi corazón. Gracias a ustedes, gracias a Dios por darme esta oportunidad hermosa. Los amo”, expresó ante sus seguidores en las redes sociales.

Valentino Merlo, la promesa de la música nacional de 16 años: "Con mi familia no soy el artista"
El artista rosarino formará parte del encuentro de jóvenes ante el papa León XIV (Crédito: Prensa Valentino Merlo/Franco Pettinari)

La publicación permitió que Merlo compartiera por primera vez la importancia que tiene para él formar parte de la llegada del Papa a la Argentina. El artista se refirió al anuncio desde un lugar personal y destacó que se trata de una experiencia que conservará como un recuerdo significativo. Sus palabras estuvieron atravesadas por la emoción que le produjo conocer que podrá cantar durante una actividad que reunirá a jóvenes el 10 de noviembre.

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En paralelo, durante la emisión matutina de LN+, el joven cantante volvió a referirse a su participación. El ciclo se encontraba bajo la conducción de Cecilia Insinga y Robertito Funes Ugarte, quienes conversaron con Merlo sobre la presentación que prepara para el encuentro. En ese contexto, le preguntaron qué tema le gustaría interpretar frente al público y en el marco de la visita papal.

“No es una canción mía, es un cover, pero la verdad que me llegó mucho. Es ‘Zona de promesas’, de Gustavo Cerati y Mercedes Sosa, esa versión”, comentó en vivo.

El cantante rosarino de 17 años anunció que será uno delos artistas que formará parte del encuentro de jóvenes en la visita papal a la Argentina (LN )

De esta manera, el artista rosarino se sumará a otros músicos que también fueron confirmados para participar de las actividades vinculadas con la visita de León XIV. Entre ellos se encuentra Nahuel Pennisi, quien será parte del encuentro de jóvenes programado para el mismo 10 de noviembre. El cantante también había compartido públicamente la emoción que le provocó recibir la confirmación y poder formar parte de una jornada de esas características.

Pennisi transmitió la noticia con alegría el domingo. “Va a ser una experiencia inolvidable, emocionante porque ustedes saben lo que significa para mí que llegue el papa a nuestro país con toda la fe que tengo desde siempre”, manifestó. De esa forma, explicó que la convocatoria le permitirá unir su vínculo con la música y la espiritualidad durante una actividad que reunirá a jóvenes.

Misa del papa León XIV en Las Palmas: cómo prepararse para una jornada de varias horas en la base aérea
El Sumo Pontífice contará con varios artistas que cantarán durante su visita al país (Foto: Vatican News)

Antes de las confirmaciones de Merlo y Pennisi, Luciano Pereyra había contado que también le cantará al papa León XIV, aunque en su caso la presentación será durante la visita a Luján, la ciudad de la que es oriundo. “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos!”, expresó Pereyra al borde de las lágrimas. Sus palabras reflejaron el valor que tiene para él la posibilidad de recibir al pontífice en el lugar donde nació y vive.

Así, Valentino Merlo, Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra formarán parte de distintos momentos musicales relacionados con la visita de León XIV a la Argentina. Mientras Merlo prepara una versión de “Zona de promesas” para el encuentro de jóvenes, Pennisi se prepara para acompañar esa misma jornada y Pereyra espera cantar en Luján. Cada uno de los artistas compartió la noticia desde una perspectiva personal y expresó la emoción que le produce participar de la llegada del papa al país.

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