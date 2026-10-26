Política

El gobierno de Kicillof ratificó que si se sostienen las PASO no habrá desdoblamiento en Buenos Aires

Carlos Bianco planteó que, de continuar las primarias en la Nación, se replicará el mismo calendario electoral en PBA. Fundamentó cuestiones de tiempo “para organizar un proceso eleccionario”. Fue en un panel con representantes de la Justicia y la Junta Electoral bonaerense

Carlos Bianco expone sobre proceso electoral junto a Hilda Kogan
Carlos Bianco
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En vista de las elecciones del año que viene, la administración de Axel Kicillof volvió a plantear la necesidad de sostener el esquema de elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir candidaturas y ordenar “la vida interna de los partidos”, y rechazó así la estrategia del gobierno nacional de eliminarlas. Apuntalar esa condición también tiene implicancias en el calendario electoral bonaerense. Principalmente porque, de sostenerse las PASO nacionales, también seguirían vigentes las Elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias (EPAOS), que rigen para las candidaturas de orden provincial, seccional y municipal, y con PASO nacional y paso provincial, todos los caminos conducen a una elección unificada en territorio bonaerense.

Lo enfatizó el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, quien, en el marco de su participación en la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, considero que si se sostienen las PASO a nivel nacional, “difícilmente se pueda pensar en una modificación de las fechas de las generales”.

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Si no se eliminan las PASO nacionales, por cuestiones organizativas y logísticas que hemos discutido, hablado y coordinado muchas veces con varios de los actores intervinientes en el proceso de organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, difícilmente se pueda pensar en una modificación de las fechas de las generales, cuando las PASO nacionales están atadas a las PASO provinciales. Eso requiere de tiempos que no están, que no es posible cumplir para organizar un proceso, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, conociendo la magnitud de un proceso eleccionario en la provincia de Buenos Aires”, dijo Bianco. A su lado escuchaban el Fiscal de Estado de la provincia, Hernán Gómez; la ministra de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, quienes también participaron del panel “Repensar la Organización Electoral en la Provincia de Buenos Aires: Un diálogo interinstitucional necesario”. Un encuentro organizado por el Centro de Estudios en Derecho Electoral, que dirige el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla.

Carlos Bianco expone sobre proceso electoral junto a Hilda Kogan

Además, el ministro a cargo de la participación del Poder Ejecutivo en los procesos electorales bonaerenses también indicó que la indefinición sobre la cuestión electoral a nivel nacional obliga a “enfriar un poco la discusión”.

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También dijo que “es una facultad indelegable y constitucional del gobernador de la Provincia de Buenos Aires” establecer el calendario en la Provincia. “El gobernador, como lo ha hecho en las elecciones anteriores, lo hará de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia para los bonaerenses y definirá ambas fechas”, planteó.

Kogan, por su parte, coincidió con Bianco al exponer la magnitud de una elección en la provincia. Reconoció que “la magnitud del electorado bonaerense exige calendarios más amplios y procedimientos más eficientes”, ya que “el marco normativo vigente fue concebido durante la década de 1940, cuando el cuerpo electoral apenas superaba el millón y medio de electores”. Detalló que “tal como se expuso ante la Legislatura provincial el año pasado, resulta materialmente imposible desarrollar un proceso electoral de las dimensiones actuales respetando los plazos previstos por la legislación vigente”.

“La elección provincial de septiembre de 2025 puso a prueba todos los mecanismos de administración electoral y permitió demostrar la solidez institucional necesaria para garantizar comicios íntegros y transparentes en un padrón que representa aproximadamente el 38 % del electorado de la República Argentina”, sumó Kogan.

La definición de si habrá desdoblamiento en PBA o una elección concurrente el mismo día, con boleta única para cargos nacionales y boleta partidaria para la tira de gobernador, legislador e intendente, llegará el año que viene. Sin embargo, el análisis de los distintos escenarios es una realidad.

Carlos Bianco, Hilda Kogan, Hernán Gómez exponen sobre elecciones bonaerenses
La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan. El año pasado estuvo a cargo de la presidencia de la Junta Electoral bonaerense

En el gobierno bonaerense admiten que la ejecución de un desdoblamiento electoral es meramente una definición técnica. Sin embargo, también asoman factores políticos que merodean la virtual candidatura presidencial de Kicillof.

Así, la discusión sobre las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires quedó atada a la definición que adopte el Congreso sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales para 2027. Kicillof sostiene, junto con otros sectores del peronismo, la conveniencia de preservar esa instancia como mecanismo para ordenar candidaturas y ampliar la coalición opositora. El Gobierno nacional impulsa su eliminación o suspensión, aunque todavía no reúne un consenso legislativo definitivo. Mientras persista la normativa vigente, las PASO nacionales están previstas para el 8 de agosto de 2027 y la elección general para el 24 de octubre.

La normativa provincial tiene su ordenamiento. La Constitución provincial, en su artículo 144 inciso 7, otorga al gobernador la facultad de convocar a elecciones; la Ley 14.086 establece que las primarias provinciales deben realizarse el mismo día en que la Nación convoque a PASO para presidente, diputados nacionales u otros cargos federales. La norma también exige que el llamado provincial se realice entre 120 y 150 días antes de la votación.

Si las PASO nacionales continúan, Kicillof puede convocar las primarias bonaerenses en la misma fecha y luego optar por una elección general concurrente con dos instrumentos de votación —Boleta Única de Papel para cargos nacionales y boleta partidaria para categorías provinciales y municipales— o intentar separar la general, una decisión que abriría desafíos políticos y logísticos. Si el Congreso elimina o suspende las PASO nacionales, tendrá mayor margen para fijar el calendario provincial. Es algo que un grupo de intendentes busca poner sobre la mesa. Allí podría repetir el desdoblamiento de 2025, cuando la Legislatura suspendió por única vez las primarias bonaerenses y la elección legislativa provincial se realizó el 7 de septiembre

La definición también atraviesa la interna del peronismo. El antecedente de 2025 dejó reproches desde el kirchnerismo por el desdoblamiento decidido por Kicillof, mientras el Movimiento Derecho al Futuro lo reivindica como una señal de autonomía política. Hoy, el gobernador, Máximo Kirchner y Sergio Massa exhiben una posición común en defensa de las PASO, pero mantienen diferencias sobre la estrategia electoral, la conducción del espacio y la relación entre la campaña bonaerense y la disputa presidencial. Para el kicillofismo, la concurrencia podría reforzar el peso de Buenos Aires en la elección nacional y, a la par, intervenir ante la proyección de un posible ausentismo. Otro factor que también juega. De momento, con PASO vigente no habría desdoblamiento y se votaría todo “en un mismo día”.

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