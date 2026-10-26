Tamara Pettinato habló sobre la salud de su hermano Felipe: “Está internado porque tuvo una recaída”

Tamara Pettinato remarcó que su hermano mantuvo su tratamiento médico de manera continua durante los últimos meses (Video: Instagram)

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Tamara Pettinato rompió el silencio sobre la nueva internación de su hermano Felipe Pettinato y reveló detalles sobre la situación judicial y de salud que atraviesa el joven desde hace meses. En diálogo con el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró, la panelista confirmó que el hijo de Roberto Pettinato cumple arresto domiciliario hace medio año y que su reciente hospitalización se dio por una recaída vinculada al cuadro que viene tratando desde hace tiempo.

“Se sabe que está internado y que tuvo una recaída”, comenzó Tamara al ser consultada por el estado de su hermano. La panelista aclaró que la decisión de internarlo no fue personal, sino que respondió a una indicación profesional: “Es su equipo tratante el que decidió. Es una recomendación de su psiquiatra y de su equipo”, explicó.

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Sobre la continuidad del tratamiento, Tamara remarcó que Felipe nunca interrumpió el seguimiento médico pese a las dificultades que atravesó en los últimos meses. “Él nunca abandonó el tratamiento, entonces no es algo que yo decida”, sostuvo, en un intento por despejar cualquier interpretación sobre una decisión unilateral de su parte.

Felipe Pettinato cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica desde hace seis meses por orden judicial

También brindó precisiones sobre la situación legal de su hermano, quien permanece bajo arresto domiciliario por una causa derivada del proceso judicial que enfrentó por la muerte de Melchor Rodrigo. “Está preso, domiciliario, por otra causa que se desprendió de la causa principal. Está preso hace seis meses, entonces no es que estaba bárbaro y bien”, detalló, al tiempo que remarcó que su hermano lleva la tobillera como parte de las condiciones impuestas por la Justicia.

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Según pudo averiguar Teleshow, fue la propia Tamara quien se encargó de buscar desde el jueves una plaza para la internación, que finalmente se concretó el viernes. La panelista reveló además que Felipe estuvo viviendo con ella hasta pocos días antes del ingreso al centro de salud. “Estaba viviendo conmigo hasta hace tres días y la verdad es que fuimos viendo cómo fue desmejorando”, relató.

Tamara describió el proceso que atravesó su hermano en las últimas semanas y lo enmarcó dentro de la complejidad que implica su cuadro. “Cualquiera que pase por esa situación es muy difícil de sobrellevar y la adicción es una enfermedad de personas muy vulnerables ante estas cosas”, reflexionó. “Fue así, fue para abajo y terminamos en esto”, cerró.

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El imitador de Michael Jackson sufrió una recaída en su salud (Video: SQP-América TV)

La situación había trascendido primero a través de Pía Shaw, panelista de SQP (América TV), quien fue la primera en hablar sobre la nueva internación de Felipe. “Una vez más está internado. Todo esto tiene que ver con su situación de salud mental, algo que viene trabajando mucho él en lo personal y rodeado de su familia”, señaló Shaw al aire del programa. La panelista también vinculó las recaídas recientes con el peso emocional del proceso judicial que Pettinato debió afrontar en los últimos años.

Consultada sobre si la internación tenía relación con el problema de adicciones por el que Felipe se encuentra en tratamiento desde hace tiempo, Shaw prefirió no confirmar ni descartar esa posibilidad, aunque remarcó que el episodio se vincula principalmente con su salud mental. Sobre el entorno familiar, destacó el esfuerzo sostenido para contenerlo: “Con una familia que le pone todo”, describió.

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La última aparición pública de Felipe se había producido en mayo de este año, cuando fue abordado en la vía pública para el programa La mañana de Lape (América TV). En esa oportunidad, visiblemente incómodo, encapuchado y con el rostro cubierto, respondió con frases breves y evasivas mientras caminaba hacia su domicilio.

Aquel encuentro se dio semanas después de que la Justicia lo condenara, a mediados de abril, a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte de Melchor Rodrigo. De esa condena se desprendió una nueva causa, vinculada a una denuncia por presunta estafa con pedido de prisión domiciliaria, que incluye la acusación de falsificar recetas médicas. En aquella oportunidad, Felipe había evitado profundizar sobre su situación judicial: “No sé de qué me acusan realmente”, había expresado, mientras ingresaba a su domicilio.

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