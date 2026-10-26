Denisse González recibió el alta tras su cuarta internación: “Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes”

La exparticipante de Gran Hermano volvió a su casa y relató cómo atravesó meses de tratamientos y controles por púrpura trombocitopénica inmune (Video: Instagram)

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“Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes”. Con esa frase, Denisse González comunicó que recibió el alta médica luego de su cuarta internación y que continuará el tratamiento desde su casa. La influencer y maquilladora compartió un video en sus redes sociales para anunciar el regreso a su hogar tras varias semanas de controles y atención médica.

“Y si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola”, expresó la exparticipante de Gran Hermano en Instagram, mensaje que acompañó junto a imágenes de su internación musicalizadas con “The climb”, el éxito de Miley Cyrus. En el mensaje, agradeció las muestras de afecto recibidas durante el proceso y se refirió al respaldo de quienes la acompañaron en los momentos más complejos.

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“Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor. No saben lo mucho que significa para mí. Los quiero”, escribió González. También destacó el apoyo de su novio, Bautista Mascia, su familia, sus amigas y sus seguidores.

“Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes”, escribió Denisse González tras recibir el alta médica (Instagram)

La noticia del alta llegó pocos días después de que, el 14 de octubre, la influencer revelara que había sido hospitalizada por cuarta vez en lo que va de 2026. La joven publicó entonces una imagen desde la cama de un centro médico, conectada a un monitor, para explicar el motivo de la internación.

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“4ta internación. Las plaquetas volvieron a bajar”, indicó en una historia de Instagram. En esa misma publicación anticipó que reduciría su actividad en las redes para concentrarse en su estado de salud: “Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre”.

La ex Gran Hermano atraviesa un cuadro de Púrpura Trombocitopénica Inmune, una afección autoinmune que puede provocar la destrucción de plaquetas y una disminución de su recuento en sangre. Desde julio, la influencer informó de manera periódica las distintas etapas de su tratamiento y los controles médicos a los que fue sometida.

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“Si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola”, expresó la ex Gran Hermano al volver a su casa

La primera hospitalización ocurrió el 31 de julio, después de que un estudio de rutina registrara 3.000 plaquetas, una cifra por debajo de los valores de referencia. Denisse permaneció internada durante diez días.

El 19 de agosto debió regresar a un centro médico por el mismo cuadro, tras presentar un sangrado inusual y lesiones en la boca. En aquella oportunidad, según relató, su recuento llegó a 1.000 plaquetas y recibió una inyección en el abdomen como parte del tratamiento.

En septiembre, la joven compartió que los médicos habían encontrado “el tratamiento ideal”, aunque aclaró que continuaría con estudios y hemogramas semanales. Sin embargo, el 29 de ese mes confirmó una tercera internación a causa de una nueva baja en el nivel de plaquetas.

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“Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”, escribió entonces. Días después, también buscó transmitir tranquilidad a sus seguidores: “Y bueno, en eso estamos. En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. No queda otra que seguir”.

“Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor”, agradeció González a sus seguidores

Además de compartir las internaciones en sus redes, González habló sobre su diagnóstico en una entrevista con María Laura Santillán en Infobae. Allí explicó que la enfermedad fue detectada durante un chequeo de rutina y describió las consecuencias de los valores bajos de plaquetas.

La exparticipante de Gran Hermano también sostuvo en el ciclo de Moria Casán que, en ese momento, debía extremar los cuidados por el riesgo de sangrados. “Al mínimo contacto o mismo los pequeños vasitos sanguíneos en nuestro cuerpo que constantemente se van rompiendo, mi cuerpo no lo puede controlar, entonces yo corría riesgo de tener una hemorragia interna”, afirmó.

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También se refirió al impacto emocional del proceso. “Estoy muy sensible. Me hace mal verme así. Yo sé que tengo una enfermedad, pero yo no soy la enfermedad”, manifestó. En esa entrevista, señaló que ya había atravesado cuatro tratamientos y que uno de ellos parecía dar resultado, aunque seguía con controles de laboratorio para conocer la evolución de sus plaquetas.

Tras su cuarta internación, Denisse González compartió un mensaje de agradecimiento y confirmó que continuará el tratamiento desde su hogar

González, que se hizo conocida por su participación en Gran Hermano, conoció a Bautista Mascia durante el reality. El músico uruguayo, ganador de esa edición, estuvo a su lado durante las internaciones, según los mensajes que ella compartió en sus redes.

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En este nuevo mensaje, tras recibir el alta, Denisse González volvió a poner el foco en el acompañamiento de su entorno mientras continúa la recuperación desde su casa.