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Las 20 fotos románticas de La Joaqui y Tiago PZK que generaron una ola de críticas: “El mundo no nos quiere juntos”

La cantante compartió imágenes junto a su pareja acompañadas de una frase que reavivó el debate sobre la velocidad del romance

La Joaqui y Tiago PZK, en una de las fotos en blanco y negro que integran el álbum romántico de la pareja
La Joaqui y Tiago PZK, en una de las fotos en blanco y negro que integran el álbum romántico de la pareja
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La Joaqui compartió un álbum de fotos íntimas junto a Tiago PZK y acompañó las imágenes con una frase que no tardó en viralizarse: “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”. La publicación, realizada en conjunto desde las cuentas de ambos artistas en Instagram, reunió más de 700 mil “me gusta” en apenas cuatro horas y generó miles de comentarios, entre mensajes de apoyo y críticas por la rapidez con la que la pareja expuso su relación.

El álbum reunió 20 fotografías que recorren distintos momentos de la relación. Hay primeros planos en blanco y negro, con abrigos de piel y gorras superpuestas, además de una imagen en la que ambos aparecen con el rostro cubierto por pasamontañas y barbijo, en un entorno urbano con vista a un barrio de casas bajas. También se los ve en un avión privado, tomados de la mano sobre la pista, y en lo que parece un yate o auto descapotable, con looks relajados y gorras de colores. Otras postales muestran a la pareja en un boliche iluminado con luces rojas, en un abrazo con la camiseta de la selección argentina de fondo, y en tomas más producidas, con cueros negros, tatuajes a la vista y miradas cómplices que remarcan la estética oscura que caracteriza el perfil artístico de ambos.

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Un primer plano de los artistas, con abrigos de piel y gorras, parte de la serie publicada en Instagram
Un primer plano de los artistas, con abrigos de piel y gorras, parte de la serie publicada en Instagram
La Joaqui y Tiago PZK, en una imagen con un barrio de casas bajas de fondo
La Joaqui y Tiago PZK, en una imagen con un barrio de casas bajas de fondo
Ambos con el rostro cubierto por un pasamontañas, en una de las postales del álbum
Ambos con el rostro cubierto por un pasamontañas, en una de las postales del álbum

La publicación llegó pocos días después de que Tiago le organizara una fiesta sorpresa a La Joaqui por su cumpleaños número 32, con una ambientación inspirada en El extraño mundo de Jack, de Tim Burton. El festejo, que contó con la presencia de Shaina y Eva, las hijas de la cantante, además de amigos, familiares e influencers, incluyó una decoración con globos blancos y negros y elementos alusivos a Halloween. La artista se emocionó hasta las lágrimas al descubrir la sorpresa.

La pareja, en un auto, durante uno de los momentos íntimos que compartieron en redes
La pareja, en un auto, durante uno de los momentos íntimos que compartieron en redes
La Joaqui y Tiago PZK, en un abrazo con gorras de piel, parte de la producción que acompañó la frase “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”
La Joaqui y Tiago PZK, en un abrazo con gorras de piel, parte de la producción que acompañó la frase “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”
Los artistas, con looks relajados y gorras de colores, en una de las imágenes del posteo conjunto
Los artistas, con looks relajados y gorras de colores, en una de las imágenes del posteo conjunto

Entre los comentarios que recibió el posteo, varios usuarios hicieron hincapié en la velocidad con la que la pareja comenzó a mostrar su relación en redes. “En menos de un mes tienen más fotos que una pareja de 40 años”, escribió una usuaria. En la misma línea, otra apuntó: “Tienen más fotos que días juntos”, mientras que una tercera sumó: “Chicos ya tienen más fotos que yo con mi novio en tres años”.

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La Joaqui y Tiago PZK, en un restaurante iluminado con luces rojas
La Joaqui y Tiago PZK, en un restaurante iluminado con luces rojas
La pareja, con cueros negros y tatuajes a la vista, en una de las tomas más producidas del álbum
La pareja, con cueros negros y tatuajes a la vista, en una de las tomas más producidas del álbum
La Joaqui, en una de las fotos junto a Tiago PZK que forman parte del álbum
La Joaqui, en una de las fotos junto a Tiago PZK que forman parte del álbum

Otros comentarios apuntaron directamente a la situación que generó la separación de La Joaqui de Luck Ra. Una usuaria escribió, con ironía: “Claro reina, si el flaco no cambia, cambiá de flaco”, comentario que se convirtió en uno de los más replicados dentro de la publicación. En un tono similar, otra opinó: “El otro no te pegaba nada, este es el hombre que merecés”.

Los artistas, en una selfie callejera con un entorno urbano de fondo
Los artistas, en una selfie callejera con un entorno urbano de fondo
Los cantantes, en una de las imágenes que dividió a los usuarios entre apoyos y críticas
Los cantantes, en una de las imágenes que dividió a los usuarios entre apoyos y críticas
La pareja, a bordo de un auto descapotable, con gorras
La pareja, a bordo de un auto descapotable, con gorras

No todos los mensajes fueron críticos. Varios usuarios y figuras públicas celebraron el presente sentimental de la pareja. “Honestamente, no nos importa tanto. La gente feliz no rompe las pelotas, así que mientras sean felices, todo bien. Siga siga”, escribió una seguidora. Otra fan también dejó su marca: “Te lo dijo Pampita... vas a volver a amar. Me encanta”, mientras que otra usuaria resumió su reacción con un simple “viva el amor”.

La Joaqui y Tiago PZK, en un beso con tatuajes a la vista
La Joaqui y Tiago PZK, en un beso con tatuajes a la vista
Los artistas, con camperas de cuero, en un primer plano que remarca la estética oscura de la producción
Los artistas, con camperas de cuero, en un primer plano que remarca la estética oscura de la producción
La Joaqui y Tiago PZK, tomados de la mano sobre la pista, antes de abordar un avión privado
La Joaqui y Tiago PZK, tomados de la mano sobre la pista, antes de abordar un avión privado

El vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK se conoció públicamente a principios de septiembre, luego de que la cantante confirmara su separación de Luck Ra a fines de julio, tras dos años de relación. La ruptura generó repercusión mediática, en particular por los rumores que vincularon al cantante cordobés con una supuesta infidelidad con su amiga Tuli Acosta, y por la amistad previa que existía entre Luck Ra y Tiago.

La pareja, en un abrazo con teléfono en mano, parte del álbum de 20 fotografías
La pareja, en un abrazo con teléfono en mano, parte del álbum de 20 fotografías
La Joaqui y Tiago PZK, en una imagen en blanco y negro que integra la publicación
La Joaqui y Tiago PZK, en una imagen en blanco y negro que integra la publicación
La pareja, detrás de escena durante un rodaje, en una de las postales más casuales del álbum
La pareja, detrás de escena durante un rodaje, en una de las postales más casuales del álbum

En ese contexto, la frase elegida por La Joaqui para acompañar el álbum de fotos fue interpretada por buena parte del público como una respuesta directa a las críticas que recibió la pareja desde que blanquearon su romance. La artista ya había dejado entrever su felicidad en una historia de Instagram publicada tras su cumpleaños, donde escribió: “Pasé el cumpleaños más feliz que nunca”, frase que en su momento también fue leída como una posible indirecta hacia su expareja.

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