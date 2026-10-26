Xuper TV y Magis TV: similitudes y riesgos de seguridad al ver series y películas gratis

Ambas operan fuera de las tiendas oficiales.

Guardar

Xuper TV y Magis TV, dos de las aplicaciones de streaming pirata más utilizadas en Latinoamérica para ver series, películas y fútbol sin pagar, comparten un mismo esquema de distribución y los mismos riesgos de ciberseguridad.

Ambas operan fuera de las tiendas oficiales, exigen la descarga de archivos APK desde fuentes no verificadas y, según advierten especialistas, solicitan permisos que exceden lo necesario para reproducir contenido audiovisual, lo que abre la puerta al robo de información y al acceso no autorizado a las redes domésticas de sus usuarios.

PUBLICIDAD

Qué son Xuper TV y Magis TV y por qué están relacionadas

Las dos aplicaciones funcionan como servicios de IPTV no autorizados que agrupan canales en vivo, series y películas sin contar con licencias de los contenidos que ofrecen.

Xuper TV (conocida también como la sucesora o evolución de Magis TV) es una aplicación de streaming no oficial (pirata). (Foto: XUPER TV)

Tras los bloqueos judiciales y las órdenes de cierre internacional dictadas contra Magis TV, Xuper TV surgió como una alternativa prácticamente idéntica, pensada para esquivar esas restricciones y mantener el acceso de los usuarios que quedaban sin servicio.

Ninguna de las dos está disponible en Google Play Store ni en Apple App Store. Para instalarlas, los usuarios deben recurrir a archivos APK compartidos a través de páginas web de terceros, grupos de Telegram o WhatsApp, e incluso memorias USB, un circuito que elimina cualquier revisión de seguridad previa.

PUBLICIDAD

Esa inestabilidad estructural se refleja en la operatoria diaria del servicio. Al ser blanco constante de bloqueos por parte de proveedores de internet y de medidas judiciales, los enlaces de acceso se caen con frecuencia y obligan a actualizaciones manuales que, nuevamente, provienen de fuentes no confiables.

En la Argentina, la Justicia ordenó el bloqueo de dominios y servidores vinculados con Magis TV y Xuper TV luego de una investigación sobre retransmisiones no autorizadas de películas, series y eventos deportivos. La medida alcanzó también a las aplicaciones ya instaladas en celulares y dispositivos TV Box, dejando sin funcionamiento a quienes las tenían activas.

PUBLICIDAD

Magis TV no está disponible en Google Play Store ni en Apple App Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amazon Fire TV, por su parte, aplicó restricciones propias para impedir el funcionamiento de aplicaciones incluidas en listas internacionales contra la piratería audiovisual, lo que añade otro frente de bloqueos sobre este tipo de servicios.

Qué permisos piden estas aplicaciones y qué riesgos implican

Un análisis de la firma de ciberseguridad ESET identificó que Magis TV solicitaba permisos críticos e invasivos, muy por encima de lo que requiere una aplicación legítima de video, que en general solo necesita acceso básico a la red y a la pantalla.

Entre esos permisos figuran la gestión de sistemas de archivos externos, el acceso a tareas en ejecución y la posibilidad de publicar notificaciones. Según el relevamiento, esas autorizaciones pueden facilitar el envío de mensajes engañosos o el acceso a información personal almacenada en el dispositivo.

PUBLICIDAD

El permiso conocido como REQUEST_INSTALL_PACKAGES permite descargar e instalar aplicaciones secundarias en segundo plano sin pedir confirmación al usuario, lo que funciona como puerta de entrada para troyanos o spyware.

Un joven reacciona con sorpresa y temor mientras observa la pantalla de un televisor que muestra el logo de 'Xuper TV', reflejando el poder de impacto de los contenidos audiovisuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El permiso GET_TASKS, en tanto, habilita el monitoreo de qué otras aplicaciones se están ejecutando en el equipo, incluidas las de bancos, redes sociales o correo electrónico.

A esto se suman los permisos de lectura y escritura en la memoria externa, que otorgan acceso a fotos, grabaciones de voz, documentos y archivos privados del usuario.

El riesgo se agrava cuando la instalación se realiza mediante un archivo APK descargado desde sitios de origen desconocido, ya que, a diferencia de las tiendas oficiales, esos archivos no pasan necesariamente por revisiones de seguridad.

PUBLICIDAD

Un TV Box modificado o con software no autorizado puede comprometer el televisor y, al mismo tiempo, convertirse en un punto de entrada a la red Wi-Fi del hogar.

Cuando el dispositivo infectado actúa como puente, los atacantes pueden escanear la red local en busca de vulnerabilidades en otros aparatos conectados, como computadoras de trabajo, teléfonos o cámaras de seguridad.

Malware, botnets y fraudes asociados a estas plataformas piratas

Al carecer del filtro de Google Play Protect, que el usuario suele desactivar para poder instalar estas aplicaciones, los paquetes APK pueden incluir troyanos bancarios, keyloggers o software espía. Estos programas son capaces de desplegar ventanas falsas superpuestas a otras aplicaciones para capturar usuarios y contraseñas sin que la víctima lo advierta.

PUBLICIDAD

Los dispositivos con estas aplicaciones activas suelen además ser reclutados en redes de botnets, utilizadas para ejecutar ataques de denegación de servicio masiva, minería encubierta de criptomonedas o para servir como nodos de tráfico ilegal, muchas veces sin que el dueño del equipo note más que una lentitud inusual en su funcionamiento.

A estos riesgos técnicos se suma la exposición financiera directa. Muchos distribuidores de estas aplicaciones exigen pagos de supuestas suscripciones premium o reactivaciones a través de pasarelas de pago no reguladas, transferencias directas o formularios fraudulentos, un circuito que puede derivar en clonación de tarjetas y fraudes bancarios.

PUBLICIDAD