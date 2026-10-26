Papa León XIV en Argentina: la lista completa de los artistas y famosos elegidos para el Sumo Pontífice

Abel Pintos, Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi actuarán para el Papa León XIV, mientras que Sofi Martínez y Nacho Girón estarán en la conducción de uno de los actos previstos

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La organización de la visita del Papa León XIV a Argentina confirmó la primera lista de artistas que participarán en las celebraciones y encuentros previstos entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de la gira que el pontífice realizará por Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El despliegue artístico, que reúne a más de 600 coristas y 200 músicos para las celebraciones litúrgicas, incluye figuras de la música popular, intérpretes de folklore, agrupaciones corales y cuerpos de baile de distintas regiones del país.

Entre los nombres más convocantes se destaca Abel Pintos, quien se presentará el lunes 9 de noviembre durante el encuentro del Papa con el personal de servicio y los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El cantante compartirá el escenario con el coro de la institución, en una actividad centrada en la comunidad que recibe y asiste a personas con discapacidad.

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Abel Pintos cantará junto al coro del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole durante el encuentro del pontífice con los residentes (Gustavo Gavotti)

Ese mismo día, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de la misa central en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Para la previa y la celebración fueron confirmados Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Verónica Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei, un conjunto que combina referentes de distintos géneros y procedencias, y que pondrá música a uno de los actos con mayor convocatoria de fieles durante toda la estadía del pontífice en el país.

La agenda porteña también contempla la participación de Agustín Day en el encuentro del mundo del trabajo, previsto en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde el Papa se reunirá con dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales.

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Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo encabezarán la jornada artística dedicada a los jóvenes en Palermo

El martes 10 de noviembre, tras la vuelta del Papa desde Córdoba, el Monumento de los Españoles será nuevamente escenario de una actividad artística, esta vez centrada en los jóvenes. Para ese encuentro fueron confirmados Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, junto con Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Banuev y Tati Domínguez. La conducción estará a cargo de Sofía Martínez e Ignacio Girón, mientras que el Ballet Maia Roldán aportará la propuesta escénica de la jornada, pensada especialmente para la vigilia nocturna con jóvenes de distintos puntos del país.

Córdoba concentrará otro de los grandes momentos musicales de la gira papal. La vigilia y la misa previstas en el predio de la Escuela de Aviación Militar (FAdeA) contarán con la presencia de Jairo y Jorge Rojas, dos referentes de la música popular argentina. La grilla se completa con José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

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Luciano Pereyra cerrará la agenda pública del pontífice con una presentación en la Basílica de Luján

El cierre de la agenda pública de León XIV en el país tendrá lugar en Luján, donde Luciano Pereyra participará de la vigilia y la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, previstas para el miércoles 11 de noviembre. El cantante, nacido en esa ciudad bonaerense, estará acompañado por Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa, en lo que representará el último gran acto musical antes de la partida del pontífice hacia Perú.

Desde la organización del viaje papal remarcaron que la propuesta artística busca reflejar la riqueza cultural y la diversidad del país, al reunir música, canto y danza de distintas regiones de Argentina, con el objetivo de destacar el carácter federal del acontecimiento. La lista de artistas todavía no está cerrada y se esperan nuevas incorporaciones en los próximos días, según informaron los responsables de la organización, quienes agradecieron la generosidad de quienes aceptaron sumar sus talentos a esta propuesta.

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El Papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre con un despliegue de más de 800 coristas y músicos (REUTERS/Yara Nardi)

La visita de León XIV se extenderá durante cuatro días, desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, con un recorrido que incluirá encuentros institucionales, actividades sociales y celebraciones litúrgicas abiertas a los fieles en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de que el pontífice continúe su gira latinoamericana con destino a Perú.