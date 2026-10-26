Política

Sergio Massa celebró el triunfo de Lula en Brasil: "Es el Perón de este siglo"

El líder del Frente Renovador se refirió a la victoria del mandatario brasileño frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje. Además, comparó el armado del Partido de los Trabajadores con la situación del peronismo de cara al 2027

Sergio Massa celebró el triunfo de Lula en Brasil: "Es el Perón de este siglo"
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Sergio Massa celebró este lunes el triunfo de Lula da Silva, quien irá por su cuarto mandato no consecutivo tras vencer a Flávio Bolsonaro en el balotaje de las elecciones en Brasil. El líder del Frente Renovador aseguró que es “el Perón de este siglo” y reflexionó sobre el armado del peronismo de cara al 2027.

En una comunicación con Radio 10, el ex ministro de Economía envió un audio donde expresó su punto de vista sobre la victoria del referente del Partido de los Trabajadores y remarcó que el primer punto a mirar “es la cuestión anímica”.

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“Obviamente, para el peronismo y su sistema de alianzas, el triunfo de Lula es una bocanada de ánimo, de aire fresco, de alegría. Es una inyección emocional importante y creo que eso es valioso”, afirmó.

En un segundo punto, puso el foco en la construcción electoral del mandatario electo: “El PT representa hoy la mitad del dispositivo de la alianza que lleva a Lula al gobierno. De hecho, Alckmin, el vicepresidente, viene del centro-derecha. Sus figuras más importantes en el Senado vienen del centro-derecha y, además, tienen una lógica que también expresa la diferencia de ese país con el nuestro, que es mucho más ambacéntrico. Tiene un dispositivo de alianzas territoriales con actores regionales, como si dijéramos acá los gobernadores”.

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Lula Da Silva y Sergio Massa Frente Renovador
Sergio Massa celebró la victoria de Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial de Brasil

Y siguió: “Eso el peronismo no lo ha hecho todavía. Respetando inclusive que en algunas cosas esos tipos votan distinto que el PT y que muchas veces Lula pierde votaciones porque tienen una coalición que tiene sus diferencias. Esa dinámica del respeto, de mantenerte unido en el respeto a la diferencia, es algo que acá hasta ahora no se ha logrado. Requiere de liderazgos comprensivos y no de liderazgos hegemónicos. Eso te diría que es el ejercicio más importante que va a tener que aprender el peronismo de la construcción de Lula”.

En un tercer punto, el ex jefe de Gabinete durante el gobierno de Cristina Kirchner apuntó a la visión geopolítica: “Lula representa la cara visible de los movimientos populares en la región. Es el Perón de este siglo, más allá de que para algunos peronistas pueda sonar a una blasfemia, regionalmente es el Perón de este siglo”.

“Me parece que en ese sentido hay una construcción alrededor de él que tiene que ver con la región y que no descarto, y esto ya es una opinión con algo de información, que junto con el Partido Demócrata de Estados Unidos, sobre todo con los que vienen emergiendo ahora en las elecciones de dentro de dos semanas, empiecen a ser el anti-MAGA, por decirte de alguna manera, en la región, pero no en la región solamente en Sudamérica, sino en toda América”, añadió. Massa.

Sergio Massa rodea con su brazo los hombros de Luiz Inácio Lula da Silva mientras ambos sonríen ante una pintura de colores intensos
El referente del Frente Renovador definió a Lula da Silva como el Perón de este siglo para la región

Por último, concluyó que hay “cuatro o cinco cuestiones centrales en el triunfo de Lula” y enumeró: “La primera, la reivindicación de la industria brasilera frente a las gesticulaciones permanentes de Bolsonaro de habilitar los ataques de Trump hacia la economía brasilera. El segundo, vinculado a los cambios en el mundo del trabajo y los derechos que protegió de los trabajadores. Me parece que, en ese sentido, le habló a un sector de la sociedad que hoy vive en incertidumbre”.

“Me parece central que haya habido dos actores fundamentales en la campaña: los jóvenes y, sobre todo, las mujeres. La idea de las mujeres enfrentando el modelo fascistoide, las milicias, fue fundamental. O sea, no solo en la idea de la mujer como actor central de la economía brasilera, como garante del modelo de educación y de salud pública y de defensa de la movilidad social ascendente, sino también de la mujer como protagonista en la lucha contra la vulneración de derechos, básicamente enfocada en la lucha contra las milicias”, completó.

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