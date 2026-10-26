“Donde sea que estés, espero encuentres la paz que tanto deseaste en vida”, el mensaje del youtuber salvadoreño Fernanfloo para despedir a El Komanche

El creador de videojuegos y comedia, con más de 10 mil millones de visualizaciones acumuladas en su canal de 50 millones de suscriptores, escribió en X: “Descansa en paz amigo. Donde sea que estés, espero encuentres la paz que tanto deseaste en vida, te querré por siempre perrito”. La publicación superó las 4.7 millones de visualizaciones.

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Luis Fernando Flores Alvarado, el youtuber salvadoreño conocido como Fernanfloo, fue de los primeros en despedir a Carlos Mauricio Gómez, el streamer salvadoreño conocido como El Komanche, hallado sin vida en Monterrey, México.

El creador de videojuegos y comedia, con más de 10 mil millones de visualizaciones acumuladas en su canal de 50 millones de suscriptores, escribió en X: “Descansa en paz amigo. Donde sea que estés, espero encuentres la paz que tanto deseaste en vida, te querré por siempre perrito”. La publicación superó las 4.7 millones de visualizaciones.

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Efraín Orellana, el grafitero salvadoreño conocido como tntgraffiti y uno de los amigos más cercanos de El Komanche, también publicó un sentido mensaje en sus redes sociales, tras la confirmación de la noticia.

“Hasta el cielo hermanito. Esta semana iniciábamos una Gira que preferiste cancelar todo por el GTA quizá esa fue tu excusa para no contar todo lo que ya te estaba pasando”, escribió Orellana.

Efraín Orellana despidió a Komanche en sus redes sociales.

“Nunca te vamos a olvidar, dejas un legado muy grande, tu gran corazón te permitió ayudarle a todos los que apenas iniciámos… Te amo mi perrito, mi dog, mi chuchón. Hasta pronto", cerró el sentido mensaje el grafitero.

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Juan José Llovera, otro creador salvadoreño, compartió imágenes y videos junto a El Komanche. “Komanche, acabo de recibir la noticia y se me ha partido el corazón en mil pedazos”, escribió.

Los dos creadores de contenido bailan con traje formal bailan en una pista frente a una cabina de disc jockey. El recinto cuenta con iluminación en tonos rojos y azules, focos verticales y pantallas en la parte posterior. Durante el registro, ambos realizan movimientos corporales frente a la cámara .

Llovera contó que apenas llevaban dos años de conocerse, pero sentía que habían sido amigos de toda la vida. “Pocas personas he conocido con un humor, un carisma y una forma de ser tan únicos como los tuyos”, agregó junto a un video donde ambos están bailando.

Llovera contó que apenas llevaban dos años de conocerse, pero sentía que habían sido amigos de toda la vida.

El creador lamentó que no pudieran concretar un último viaje del que tanto habían hablado: ver a Lionel Messi jugar un Mundial. “Nunca imaginé que ya no tendría la oportunidad de verte una vez más”, escribió, y cerró con un mensaje dirigido “hasta el cielo, mi hermano”.

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Creadores más jóvenes también se sumaron a las despedidas. Andy Salas, conocida como Andynosaurio, publicó: “Hay personas que se sienten con el derecho de acosar y molestar eternamente a los demás y no tendría que ser así. Pero, por lo que sea, aquí te voy a recordar como un grande siempre”, junto a una foto con El Komanche en el centro histórico de San Salvador.

Muchos creadores de contenido criticaron el acoso que se sufre a través de redes sociales.

El argentino Coscu, otro de los primeros streamers en reaccionar, también condenó el acoso digital en duros términos: “Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de personas”, escribió, según AS, el diario deportivo español.

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Las autoridades de Nuevo León en México, mantienen abierta la investigación sobre las circunstancias exactas del fallecimiento, mientras los mensajes de despedida de creadores salvadoreños, mexicanos, peruanos y españoles siguen multiplicándose en redes sociales.

El hallazgo del cuerpo en una vivienda de Monterrey

El Komanche, de 30 años, fue localizado sin vida en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, Nuevo León. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades al notar que la puerta de la casa permanecía abierta, según La República, diario peruano. Temieron un robo.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cuerpo sin signos vitales en el patio trasero del inmueble. El diario precisó que no se observaron huellas visibles de violencia, mientras la causa oficial del deceso continúa bajo investigación.

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La vida en fotos del streamer salvadoreño Komanche, quien fue encontrado muerto en su casa en México. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)

Byron Reyes, mánager y amigo del creador, confirmó la noticia tras hablar con la familia. En su publicación, según consignó Cadena SER, la cadena de radio española, denunció que “el bullying a cualquier escala no es un juego”, una frase que varios colegas del streamer retomaron en sus propios mensajes de despedida.

Komanche había publicado el 19 de octubre un mensaje que hoy su comunidad relee con otros ojos: “Los días simplemente no mejoran”. Esa publicación superó las 2,8 millones de visualizaciones tras conocerse su muerte, según Vanguardia, diario colombiano.

Quién era El Komanche para la comunidad gamer en español

El Komanche inició en el streaming en 2015, aunque su salto a la fama llegó a partir de 2020 gracias a su contenido de GTA, Fortnite y Minecraft, según AS.

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El salvadoreño había estado cerca de subirse al cuadrilátero en La Velada del Año, el evento de boxeo entre creadores organizado por el streamer español Ibai Llanos.

La vida en fotos del streamer salvadoreño Komanche, quien fue encontrado muerto en su casa en México. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)

En septiembre, El Komanche había quedado en el centro de una polémica después de que la creadora de contenido Fernanda Vallo lo acusara de presionarla con fines sexuales a cambio de oportunidades laborales, según Ámbito, diario argentino.

Días antes de su muerte, también se había hecho viral una transmisión suya en la que hablaba de sus deudas y de la pérdida de patrocinios.