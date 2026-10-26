Capturan a tres presuntos integrantes del “Cártel del Diablo” en Honduras

Los tres sospechosos comparecerán ante las instancias judiciales competentes bajo el principio de presunción de inocencia.

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Tres personas fueron detenidas en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro, como parte de las investigaciones contra una estructura criminal denominada “Cártel del Diablo”, a la que se atribuyen presuntos vínculos con secuestros, asesinatos y tráfico de drogas.

El operativo lo ejecutó la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), en coordinación con la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), según el informe policial.

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Las detenciones se realizaron tras labores de investigación e inteligencia orientadas a identificar a personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas atribuidas a esa organización.

Uno de los casos está relacionado con el secuestro agravado de una ciudadana estadounidense. Las autoridades no detallaron cuándo ocurrió el hecho, dónde se produjo ni si hay otras personas identificadas como sospechosas en esa investigación.

Investigados por secuestro

El primer detenido es un hombre de 22 años identificado por el alias “Cristian”, residente en el municipio de Yoro, señalado por su presunta responsabilidad en el secuestro agravado de la ciudadana estadounidense.

Según las investigaciones policiales, el sospechoso presuntamente forma parte activa de la estructura criminal y habría desempeñado funciones relacionadas con el cobro de dinero por los secuestros atribuidos a la organización. Las autoridades no precisaron el monto que presuntamente se habría exigido o cobrado, ni ofrecieron detalles sobre las circunstancias del caso.

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La investigación busca establecer el papel del detenido dentro de la estructura y determinar si hay otros involucrados. Las pruebas recopiladas deberán presentarse ante las instancias judiciales para sustentar las acusaciones correspondientes.

Dos mujeres identificadas como alias Naida y alias La Negra enfrentan investigaciones por asociación para delinquir y venta de drogas.

Dos mujeres señaladas

En el mismo operativo fueron detenidas dos mujeres, de 24 y 27 años, identificadas por los alias “Naida” y “La Negra”, respectivamente, ambas residentes en Sulaco, Yoro.

La DPI las investiga por su presunta participación en el delito de asociación para delinquir y por posibles vínculos con la estructura criminal.

Las diligencias policiales también las relacionan con actividades de venta y distribución de drogas, aunque el reporte no especifica las cantidades comercializadas ni detalla operaciones concretas que permitan establecer el alcance de esas sospechas.

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Durante el procedimiento, los agentes decomisaron dos teléfonos celulares de diferentes marcas, que serán analizados para determinar si contienen información relevante. Los dispositivos podrían permitir establecer comunicaciones, contactos u otros elementos relacionados con los hechos investigados.

La policía detiene a tres personas en Sulaco por presuntos vínculos con el Cártel del Diablo.

La DPI atribuye al “Cártel del Diablo” presuntos vínculos con secuestros, asesinatos y tráfico de drogas, y sostiene que la organización tendría presencia en varios sectores del país.

Sin embargo, el informe no identifica las localidades específicas donde operaría la estructura, el número de personas que presuntamente la integran ni los casos concretos que se le atribuyen, más allá de la investigación por el secuestro de la ciudadana estadounidense.

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Las autoridades no precisaron si el operativo derivó de otras capturas recientes, si existen órdenes de detención pendientes contra otros sospechosos o si se prevén nuevas diligencias relacionadas con la misma estructura.

Los tres detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar el proceso judicial. Mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que establezca su responsabilidad penal.