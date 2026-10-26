Por qué un terremoto puede generar réplicas durante días, meses o años

Las réplicas sísmicas se originan por el reajuste de las tensiones en las rocas cercanas a la falla geológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un terremoto puede durar apenas unos segundos, pero la actividad sísmica no siempre concluye cuando cesa la sacudida principal. Durante las horas, los días e incluso los meses posteriores, una misma región puede registrar nuevos temblores asociados al reajuste de las tensiones en las rocas cercanas a la falla.

Estos eventos, conocidos como réplicas, suelen tener una magnitud menor que el sismo inicial. Aun así, pueden sentirse con claridad y aumentar el riesgo en áreas donde las construcciones quedaron debilitadas por el movimiento principal. La actividad posterior depende de la magnitud del terremoto, de la falla involucrada y de las condiciones geológicas de la zona.

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La ruptura de una falla modifica las tensiones de las rocas cercanas

Un terremoto se produce cuando dos bloques de la corteza terrestre se desplazan de forma repentina a lo largo de una falla geológica. El movimiento de las placas tectónicas acumula tensión en las rocas y, cuando esa fuerza supera la fricción que mantiene trabados los bloques, la energía se libera en forma de ondas sísmicas.

El desplazamiento principal no deja al subsuelo en reposo de inmediato. Cuando una falla se rompe o se desliza, cambia la distribución de las tensiones en el área circundante. Algunos sectores pueden quedar más cerca de su límite de ruptura y moverse después. Esos nuevos sismos son las réplicas, parte del reajuste posterior a un evento mayor, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Las réplicas suelen concentrarse cerca de la falla que se activó durante el terremoto principal. No son una prolongación de las ondas del primer sismo, sino nuevos desplazamientos de rocas vinculados con la redistribución de tensiones que provocó el evento inicial. El USGS las ubica, en términos generales, dentro de la zona afectada por la ruptura y sus alrededores.

La ciencia reclasifica los eventos iniciales como sismos precursores si ocurre un temblor de mayor magnitud en la misma zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las secuencias disminuyen con el tiempo, pero no permiten anticipar cada temblor

La frecuencia de las réplicas suele ser mayor durante las primeras horas y los primeros días posteriores al terremoto. Luego tiende a disminuir, aunque la duración de la secuencia depende de la magnitud del evento, de la extensión de la falla que se activó y de las características geológicas de la región. Los sismos más grandes suelen generar más réplicas, en un territorio más amplio y durante un período más prolongado.

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El USGS indica que las réplicas pueden extenderse durante días, semanas o meses. Tras terremotos de gran magnitud, pueden persistir durante años. Los especialistas pueden estimar la probabilidad de nuevos movimientos dentro de una secuencia, pero no determinar con precisión la fecha, el lugar ni la magnitud de cada temblor. La diferencia es central: la ciencia puede elaborar pronósticos de probabilidad, pero no anticipar un sismo individual.

La disminución en el número de temblores tampoco garantiza que todos los movimientos posteriores sean más débiles. En una secuencia, el terremoto principal se define de manera retrospectiva como el de mayor magnitud. Si ocurre otro sismo más fuerte, ese pasa a ser el evento principal y los anteriores se reclasifican como sismos precursores. Según el USGS, la probabilidad de que un terremoto sea seguido por otro mayor en la misma zona durante la semana siguiente ronda el 5 %.

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Los sismómetros permiten seguir la actividad, pero no predecir terremotos

Las redes de sismómetros detectan desde vibraciones imperceptibles hasta movimientos que sienten las personas. Al comparar los registros de distintas estaciones, los investigadores pueden establecer la hora, la ubicación, la profundidad y la magnitud de cada evento. Esa información permite delimitar una secuencia sísmica y seguir su evolución en el tiempo.

El seguimiento tiene una utilidad directa para la gestión del riesgo: las réplicas pueden afectar estructuras dañadas durante el terremoto inicial. Por ese motivo, las autoridades recomiendan no ingresar a edificios afectados hasta que reciban una evaluación técnica y seguir los comunicados oficiales.

Los registros también permiten elaborar pronósticos sobre la probabilidad de actividad posterior. Sin embargo, no existe un método científico capaz de predecir con exactitud el día, la hora y el lugar de un futuro terremoto.

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