Ciencia

Por qué un terremoto puede generar réplicas durante días, meses o años

Tras la sacudida inicial, las tensiones redistribuidas en una falla pueden provocar nuevos movimientos en la zona afectada, cuya frecuencia suele reducirse con el paso del tiempo

Tambor de sismógrafo con papel milimetrado y trazos de tinta negra bajo una aguja metálica, con equipos y mapas desenfocados al fondo.
Las réplicas sísmicas se originan por el reajuste de las tensiones en las rocas cercanas a la falla geológica (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un terremoto puede durar apenas unos segundos, pero la actividad sísmica no siempre concluye cuando cesa la sacudida principal. Durante las horas, los días e incluso los meses posteriores, una misma región puede registrar nuevos temblores asociados al reajuste de las tensiones en las rocas cercanas a la falla.

Estos eventos, conocidos como réplicas, suelen tener una magnitud menor que el sismo inicial. Aun así, pueden sentirse con claridad y aumentar el riesgo en áreas donde las construcciones quedaron debilitadas por el movimiento principal. La actividad posterior depende de la magnitud del terremoto, de la falla involucrada y de las condiciones geológicas de la zona.

PUBLICIDAD

La ruptura de una falla modifica las tensiones de las rocas cercanas

Un terremoto se produce cuando dos bloques de la corteza terrestre se desplazan de forma repentina a lo largo de una falla geológica. El movimiento de las placas tectónicas acumula tensión en las rocas y, cuando esa fuerza supera la fricción que mantiene trabados los bloques, la energía se libera en forma de ondas sísmicas.

El desplazamiento principal no deja al subsuelo en reposo de inmediato. Cuando una falla se rompe o se desliza, cambia la distribución de las tensiones en el área circundante. Algunos sectores pueden quedar más cerca de su límite de ruptura y moverse después. Esos nuevos sismos son las réplicas, parte del reajuste posterior a un evento mayor, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

PUBLICIDAD

Las réplicas suelen concentrarse cerca de la falla que se activó durante el terremoto principal. No son una prolongación de las ondas del primer sismo, sino nuevos desplazamientos de rocas vinculados con la redistribución de tensiones que provocó el evento inicial. El USGS las ubica, en términos generales, dentro de la zona afectada por la ruptura y sus alrededores.

Una calle de asfalto agrietada frente a un edificio dañado y dos operarios con chalecos reflectantes que usan un teodolito y una regla.
La ciencia reclasifica los eventos iniciales como sismos precursores si ocurre un temblor de mayor magnitud en la misma zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las secuencias disminuyen con el tiempo, pero no permiten anticipar cada temblor

La frecuencia de las réplicas suele ser mayor durante las primeras horas y los primeros días posteriores al terremoto. Luego tiende a disminuir, aunque la duración de la secuencia depende de la magnitud del evento, de la extensión de la falla que se activó y de las características geológicas de la región. Los sismos más grandes suelen generar más réplicas, en un territorio más amplio y durante un período más prolongado.

El USGS indica que las réplicas pueden extenderse durante días, semanas o meses. Tras terremotos de gran magnitud, pueden persistir durante años. Los especialistas pueden estimar la probabilidad de nuevos movimientos dentro de una secuencia, pero no determinar con precisión la fecha, el lugar ni la magnitud de cada temblor. La diferencia es central: la ciencia puede elaborar pronósticos de probabilidad, pero no anticipar un sismo individual.

La disminución en el número de temblores tampoco garantiza que todos los movimientos posteriores sean más débiles. En una secuencia, el terremoto principal se define de manera retrospectiva como el de mayor magnitud. Si ocurre otro sismo más fuerte, ese pasa a ser el evento principal y los anteriores se reclasifican como sismos precursores. Según el USGS, la probabilidad de que un terremoto sea seguido por otro mayor en la misma zona durante la semana siguiente ronda el 5 %.

Los sismómetros permiten seguir la actividad, pero no predecir terremotos

Las redes de sismómetros detectan desde vibraciones imperceptibles hasta movimientos que sienten las personas. Al comparar los registros de distintas estaciones, los investigadores pueden establecer la hora, la ubicación, la profundidad y la magnitud de cada evento. Esa información permite delimitar una secuencia sísmica y seguir su evolución en el tiempo.

El seguimiento tiene una utilidad directa para la gestión del riesgo: las réplicas pueden afectar estructuras dañadas durante el terremoto inicial. Por ese motivo, las autoridades recomiendan no ingresar a edificios afectados hasta que reciban una evaluación técnica y seguir los comunicados oficiales.

Los registros también permiten elaborar pronósticos sobre la probabilidad de actividad posterior. Sin embargo, no existe un método científico capaz de predecir con exactitud el día, la hora y el lugar de un futuro terremoto.

Temas Relacionados

TerremotoServicio Geológico de Estados UnidosActividad sísmicaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Humanos y aves cantoras escuchan los mismos sonidos, pero los organizan de maneras opuestas

Mientras las personas se guían casi exclusivamente por el tono, los diamantes mandarines combinan esa dimensión con el timbre para reconocer secuencias acústicas. El hallazgo cuestiona la idea de que toda especie con aprendizaje vocal perciba de la misma forma

Humanos y aves cantoras escuchan los mismos sonidos, pero los organizan de maneras opuestas

Casi 6 de cada 10 adultos con hipertensión no saben que la padecen, según un estudio

La investigación de la Universidad de Oxford, realizada en más de 200 centros de Inglaterra, también evidenció que la mitad de quienes toman fármacos antihipertensivos sigue con valores por encima del umbral recomendado

Casi 6 de cada 10 adultos con hipertensión no saben que la padecen, según un estudio

Distinguieron a dos proyectos del CONICET: un software para personas con epilepsia y una molécula para lesiones medulares

La sexta edición del “Premio Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud” reconoció desarrollos argentinos orientados a la planificación de intervenciones neuroquirúrgicas y al estudio de la regeneración de conexiones nerviosas

Distinguieron a dos proyectos del CONICET: un software para personas con epilepsia y una molécula para lesiones medulares

Escribir a mano o teclear: cuál ayuda más a aprender y recordar, según la ciencia

Un psicólogo especializado en neurociencia cognitiva detalló cómo estos dos métodos impactan en las regiones cerebrales asociadas a la memoria y la comprensión

Escribir a mano o teclear: cuál ayuda más a aprender y recordar, según la ciencia

Medicina regenerativa: cómo funciona el gel bioinspirado en animales marinos que promete reparar tendones

Investigadores de Waterloo diseñaron un hidrogel con rigidez ajustable que favoreció la formación de tejido organizado en ensayos preclínicos y ya cuenta con dos solicitudes de patente

Medicina regenerativa: cómo funciona el gel bioinspirado en animales marinos que promete reparar tendones

DEPORTES

Lionel Messi finalizó 5° en la votación del Balón de Oro 2026: el repaso de sus ocho trofeos y 14 presencias en el podio

Lionel Messi finalizó 5° en la votación del Balón de Oro 2026: el repaso de sus ocho trofeos y 14 presencias en el podio

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 al imponerse sobre Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé: todos los ganadores

Los mejores memes y reacciones de la entrega del Balón de Oro: de la flor de Yamal a la ausencia de Messi y el blooper con el ganador

La denuncia de Lindblad contra Alpine por su toque con Colapinto en el GP de los Estados Unidos de F1

Por qué Lionel Messi no viajó a la gala del Balón de Oro: su encuentro con un ídolo de Boca Juniors

TELESHOW

Las 20 fotos románticas de La Joaqui y Tiago PZK que generaron una ola de críticas: “El mundo no nos quiere juntos”

Las 20 fotos románticas de La Joaqui y Tiago PZK que generaron una ola de críticas: “El mundo no nos quiere juntos”

Denisse González recibió el alta tras su cuarta internación: “Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes”

Tamara Pettinato habló sobre la salud de su hermano Felipe: “Está internado porque tuvo una recaída”

Papa León XIV en Argentina: la lista completa de los artistas y famosos elegidos para el Sumo Pontífice

Valentino Merlo reveló la conmovedora canción que cantará frente al Papa León XIV en la Argentina: “Todavía me cuesta creerlo”

INFOBAE AMÉRICA

Laura Fernández compara su vida con la del narcotraficante “Diablo” y asegura que la educación es clave para combatir la delincuencia en Costa Rica

Laura Fernández compara su vida con la del narcotraficante “Diablo” y asegura que la educación es clave para combatir la delincuencia en Costa Rica

Capturan a tres presuntos integrantes del “Cártel del Diablo” en Honduras

“Donde sea que estés, espero encuentres la paz que tanto deseaste en vida”, el mensaje del youtuber salvadoreño Fernanfloo para despedir a El Komanche

Presiones, tensión y crisis interna marcan la nueva votación de Cuba en la ONU

Asesinan a exempleado del Ministerio de Gobernación de Guatemala dentro de un centro comercial en Chiquimula