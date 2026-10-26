Crimen y Justicia

Juicio a “Pity” Álvarez: un perito habló de un “cerebro primitivo” por el consumo de drogas al momento del crimen

Dos psicólogos declararon sobre los efectos del consumo de drogas en la salud mental del ex Viejas Locas, su capacidad para controlar sus actos y el deterioro cognitivo detectado en evaluaciones posteriores. El próximo lunes están citados el cantante y el cura rockero

Pity Alvarez junto a la victima
"Pity" Álvarez junto a Cristian "El Gringo" Díaz, la víctima
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En la recta final del juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, dos peritos psicológicos volvieron a poner en el centro del debate la salud mental del músico: tanto su capacidad para comprender lo que ocurría al momento del crimen como sus condiciones para afrontar el proceso judicial. Uno de ellos habló de un “cerebro primitivo” para explicar cómo el consumo de drogas puede alterar la percepción de la realidad y el control de los impulsos.

La audiencia número 16 se desarrolló ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, aunque esta vez las puertas de la sala permanecieron cerradas y las declaraciones se realizaron por videollamada. Las partes participaron de manera virtual, pese a que todas, con excepción de los testigos y del acusado, se encontraban en el mismo edificio de Tribunales.

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Según pudo saber Infobae, declararon los especialistas Carlos De Marco y Daiana Sinigoj, quienes se refirieron a distintas evaluaciones de Álvarez y a las consecuencias de su prolongado consumo de sustancias psicoactivas.

De Marco describió un cuadro complejo, marcado por el consumo de crack, cocaína y alcohol en altas dosis, antecedentes de internaciones psiquiátricas, síntomas depresivos y un importante deterioro de las funciones cognitivas. También mencionó la somnolencia provocada por la medicación y el enlentecimiento del pensamiento.

Fotos Juicio Pity Alvarez - 7/9/26
“Pity” junto a sus letrados, Luciana Comerci y Sebastián Queijeiro, cuando asistía a las audiencias de manera presencial. A la fecha, lleva 33 días internado y paticipa del juicio por zoom (Maximiliano Luna)

El profesional sostuvo que el consumo prolongado de drogas puede afectar el lóbulo frontal, una región del cerebro vinculada, entre otras funciones, con la regulación de la conducta y el control de los impulsos. Para ilustrar esas alteraciones, recurrió a la expresión “cerebro primitivo” y describió una forma de reaccionar en la que los impulsos prevalecen sobre la posibilidad de razonar.

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En ese contexto, habló de una “baja tolerancia a la frustración” y de dificultades para poner límites a determinadas conductas. Según explicó, Álvarez presentaba fallas en los mecanismos que permiten frenar una reacción impulsiva.

Uno de los puntos centrales de su declaración estuvo relacionado con la capacidad de Álvarez para comprender y dirigir sus actos al momento del homicidio, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano.

El especialista explicó que una persona bajo los efectos de determinadas sustancias puede experimentar miedo, ansiedad o una sensación de persecución que distorsione su percepción de lo que sucede. En esas condiciones, podría interpretar una agresión como mucho más grave de lo que realmente es, o incluso percibir una amenaza inexistente.

“La realidad psíquica supera la realidad material”, fue una de las expresiones que utilizó para describir ese fenómeno.

Personas en la entrada de un edificio judicial sostienen pancartas con el rostro y frases alusivas al músico Pity Álvarez
Fanáticos de "Pity" Álvarez en la puerta del tribunal (RsFotos)

El deterioro cognitivo y el derecho de defensa

La segunda declaración fue la de Daiana Sinigoj, quien se refirió a una evaluación realizada en 2022 en el ámbito de la Defensoría General de la Nación.

La profesional explicó que en aquel momento se había identificado en Álvarez un “trastorno neurocognitivo mayor”, asociado con un deterioro significativo de su funcionamiento cotidiano.

Según relató, el músico presentaba dificultades para realizar actividades básicas y complejas, necesitaba asistencia de otras personas y tenía importantes problemas de memoria. Entre los ejemplos mencionó que no podía bañarse solo.

El ex Viejas Locas conectado desde la clínica junto a su abogado Sebastián Queijeiro
El ex Viejas Locas conectado desde la clínica junto a su abogado Sebastián Queijeiro

La perito también describió una “indiferencia afectiva marcada” y dificultades para comprender situaciones y tomar decisiones. De acuerdo con su exposición, “cuando se le presentaban dos o tres alternativas, se perdía y no podía identificar cuál era la más adecuada”.

Sinigoj sostuvo que el deterioro de Álvarez le impedía ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

La especialista también recordó una entrevista del Cuerpo Médico Forense en 2025 que no pudo completarse porque el cantante se quedó dormido. Señaló que los antecedentes de consumo problemático y las alteraciones cognitivas eran evidentes durante ese período.

Audiencia Pity Álvarez - 30 de septiembre
La querellante Verónica Román, madre de la segunda hija de Cristian Díaz, junto a sus abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola (RsFotos)

Tres recursos ante el Superior Tribunal de Justicia porteño

Antes del comienzo de la audiencia, el abogado Javier Baños explicó que la defensa presentó tres recursos de queja ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que fueran rechazados distintos planteos de inconstitucionalidad.

Según indicó, denuncian presuntas vulneraciones del derecho de defensa, del principio de igualdad de armas y del debido proceso, además de cuestionamientos a la actuación del tribunal y de la Fiscalía.

El juicio comenzó el 10 de agosto y, aunque inicialmente debía durar un mes, ya lleva casi dos meses y medio. Con las declaraciones de este lunes, son 36 los testigos que pasaron por el debate.

Álvarez permanece internado desde el 23 de septiembre, primero en el Hospital Tornú y, desde el 2 de octubre, en Solar Colonial, una clínica de salud mental ubicada en Castelar.

Audiencia Pity Álvarez - 30 de septiembre
Los integrantes del TOC N° 29: Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner (Presidente) y Hugo Navarro (RsFotos)

En su última evaluación, el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante se encuentra en condiciones de comprender el juicio. Sus abogados, en cambio, sostienen que su estadono le permite afrontar adecuadamente el proceso.

Según pudo saber Infobae, la próxima audiencia se realizará el lunes 2 de noviembre a las 11.30, cuando está previsto que declare el propio Álvarez. También fue convocado César Scicchitano Tagle, conocido como el cura rockero, quien mantiene desde hace años una relación cercana con el músico y lo acompañó durante distintos tratamientos por sus problemas de adicción.

Por el momento, el tribunal no fijó una fecha para los alegatos. Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro deberán establecer el cronograma de esa instancia, en la que la Fiscalía, la querella y la defensa expondrán sus conclusiones antes del veredicto.

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