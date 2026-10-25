Steam suma un FPS gratis de supervivencia espacial sin microtransacciones ni pagos ocultos

Steam ofrece una alternativa independiente para los fans del terror espacial (Steam)

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Steam incorpora a su catálogo gratuito STAR TALE: Odyssey One, un FPS de supervivencia espacial sin microtransacciones ni pagos ocultos. El título propone combates contra criaturas alienígenas, gestión de recursos y una misión de colonización que se transforma en una lucha por escapar de una nave dañada.

El juego llega en un momento en que muchos jugadores buscan propuestas de ciencia ficción que recuperen la tensión de clásicos como Dead Space, aunque con una perspectiva propia y sin exigir una compra inicial. Su descarga es permanente dentro de Steam: basta con añadirlo a la biblioteca para comenzar la instalación desde un ordenador compatible.

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Una misión hacia Sagan II termina en una emergencia espacial

STAR TALE: Odyssey One sitúa su historia en un futuro marcado por el colapso ecológico de la Tierra. La humanidad envía una nave interestelar hacia Sagan II, un planeta elegido para iniciar una colonia que permita asegurar la supervivencia de la especie fuera del planeta de origen.

Una nave dañada se convierte en el escenario de STAR TALE: Odyssey One (Imagen Ilustrativa Infobae)

La travesía se interrumpe tras una tormenta de radiación que afecta los sistemas de la nave. El incidente libera muestras biológicas experimentales y deja al protagonista aislado dentro de una instalación espacial convertida en un escenario hostil.

El personaje despierta sin información precisa sobre el destino de la tripulación y debe recorrer corredores, áreas técnicas y sectores bloqueados mientras enfrenta a criaturas que tomaron el control de la nave. La historia avanza a través de documentos, registros y elementos del entorno que permiten reconstruir lo ocurrido antes del accidente.

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Disparos, oxígeno y energía para sobrevivir

La propuesta combina elementos de shooter en primera persona con mecánicas de supervivencia. No basta con disparar a los enemigos: el jugador debe controlar recursos que condicionan la exploración, como el oxígeno, la energía disponible y los suministros necesarios para restaurar sistemas esenciales.

STAR TALE: Odyssey One permite jugar la experiencia completa sin pagar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las tareas principales se encuentran recuperar componentes, desbloquear sectores cerrados y reparar módulos de la nave. Cada zona ofrece nuevos peligros, pero también herramientas, armas y mejoras que permiten avanzar en la misión.

El juego incluye un arsenal para enfrentar a las amenazas alienígenas, aunque la munición y los recursos obligan a medir cada decisión. La tensión se concentra en la administración de objetos y en la necesidad de observar el entorno antes de entrar en nuevas áreas.

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Estas son algunas de las características que presenta el título:

Combates FPS contra criaturas extraterrestres .

Gestión de oxígeno, energía y suministros.

Exploración de una nave dañada tras una tormenta de radiación.

Objetivos centrados en reparar sistemas y abrir nuevas rutas .

Elementos narrativos distribuidos por los escenarios.

Acceso gratuito sin compras dentro del juego.

El juego gratuito de Steam apuesta por una supervivencia espacial sin compras ocultas - VALVE

Un lanzamiento independiente con reseñas mayormente positivas

El desarrollador independiente José Antonio Cuesta García publicó STAR TALE: Odyssey One el 30 de septiembre en la plataforma de Valve. Desde su estreno, el juego ha recibido reseñas mayormente positivas por parte de usuarios de Steam, que han destacado la ambientación, el enfoque narrativo y la combinación de acción con administración de recursos.

La comparación con Dead Space surge por la presencia de una nave aislada, criaturas hostiles y una atmósfera de terror espacial. Sin embargo, STAR TALE: Odyssey One apuesta por una estructura propia, con una mayor atención a la supervivencia y a los sistemas que el jugador debe restablecer para escapar.

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El modelo de distribución es uno de sus principales rasgos. El desarrollador confirmó que el juego puede descargarse sin coste y que no incluye microtransacciones, contenido bloqueado por pagos ni compras ocultas. Esto permite acceder a la experiencia completa desde el primer momento.

Cómo añadir STAR TALE: Odyssey One a la biblioteca de Steam

Para obtener el juego, es necesario ingresar a una cuenta de Steam desde la aplicación de escritorio o la versión web. Después, hay que buscar STAR TALE: Odyssey One y comprobar que figure como gratuito en su página oficial.

El botón “Jugar” o “Añadir a la biblioteca” permite vincularlo a la cuenta. Una vez completado el proceso, el título quedará guardado en la colección digital del usuario, incluso si la descarga se realiza más tarde.

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La disponibilidad gratuita amplía la visibilidad de una producción independiente dentro de un catálogo que reúne miles de lanzamientos. Para los aficionados a los FPS, la ciencia ficción y el terror espacial, STAR TALE: Odyssey One ofrece una alternativa centrada en la supervivencia, la exploración y el combate dentro de una nave a la deriva.