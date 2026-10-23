Eric Schmidt, exdirector de Google, afirma que trabajaba 60 horas semanales: “Sentado en reuniones 12 horas al día”

Eric Schmidt lideró Google como director ejecutivo durante casi una década. (Jonathan Brady/Pool Foto vía AP)

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Eric Schmidt, quien dirigió Google como director ejecutivo durante casi una década, afirmó que su semana laboral alcanzaba las 63 horas mientras guiaba a la compañía desde sus primeros pasos como empresa pública hasta convertirse en una de las más valiosas del mundo. Según su propio testimonio, ese tiempo no se destinaba al desarrollo de productos como Gmail o Google Maps, sino a la coordinación interna de la organización.

“Solía decirles a las personas: mi trabajo consiste en estar sentado en reuniones 12 horas al día, cinco días a la semana, y también trabajo los fines de semana”, señaló Schmidt en una conversación con Nicolai Tangen, director ejecutivo de Norges Bank Investment Management. “Estaba sentado en reuniones 12 horas al día: persona, persona, persona, razonamiento, narrativa, etcétera, etcétera”.

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La inteligencia artificial como sustituto de las reuniones

El exdirectivo, de 71 años, sostiene que gran parte de ese tiempo dedicado a reuniones puede ser reemplazado por tecnología. “Gran parte de ese coste de coordinación puede eliminarse mediante estas plataformas de inteligencia artificial para empresas”, afirmó.

El exdirectivo aseguró que dedicaba 12 horas diarias a reuniones durante su gestión al frente de Google. (Reuters)

Schmidt mencionó el caso de un conocido suyo, cuyo nombre no reveló, que despidió recientemente al 20% de su plantilla. Entre los puestos eliminados se encontraban los empleados encargados de planificar, coordinar y distribuir información dentro de la empresa, roles que tradicionalmente sostenían el funcionamiento interno de las organizaciones.

Miles de empleos considerados innecesarios

A partir de este tipo de casos, Schmidt proyecta que las reducciones de personal vinculadas a la adopción de inteligencia artificial se volverán más frecuentes entre las grandes corporaciones. “Digamos que diriges una empresa de 10.000 empleados; supongo que tienes un par de miles que no necesitas”, planteó. “Y más te vale encontrar la manera de reubicarlos legal y humanamente, jubilarlos o lo que sea. Simplemente no los necesitas”.

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Schmidt, cuya fortuna se estima en 66.000 millones de dólares, figura entre quienes podrían beneficiarse de manera directa del avance de esta tecnología. Esta semana se conoció que posee aproximadamente el 1% de las acciones de Anthropic, una participación que podría traducirse en una ganancia de 20.000 millones de dólares si la empresa sale a bolsa con el objetivo declarado de alcanzar una valuación de 2 billones de dólares.

Schmidt sostiene que las plataformas de inteligencia artificial pueden eliminar gran parte del costo de coordinación interna en las empresas. (Reuters)

El llamado a la generación Z

Pese a su pronóstico sobre la eliminación de puestos existentes, Schmidt identifica oportunidades para quienes logren adaptarse a la nueva tecnología. “Van a necesitar a los grandes inventores, a los grandes vendedores, porque es una cuestión humana”, indicó. “Van a necesitar a grandes líderes. Y van a necesitar gente que hable con el gobierno”.

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Durante un discurso ante graduados de la Universidad de Arizona a comienzos de este año, Schmidt instó a los jóvenes a involucrarse en el desarrollo de la inteligencia artificial en lugar de resistirse a ella. El mensaje se produjo pese a que parte de los estudiantes lo abucheó cuando comenzó a abordar el tema.

“Sea cual sea el camino que elijan, la IA se convertirá en parte de la forma en que se trabaja”, expresó ante los graduados, a quienes animó a utilizar la tecnología para abordar problemas que antes resultaban inalcanzables. “Cuando alguien te ofrece un asiento en la nave espacial, no preguntas cuál. Simplemente subes”, añadió. “Graduados, la nave espacial ya está aquí”.

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Schmidt brindó un discurso ante graduados de la Universidad de Arizona sobre el futuro del trabajo con IA. (Captura de video)

La rutina de Tim Cook al frente de Apple

Otro ejemplo de compromiso con el crecimiento de su compañía es Tim Cook, quien durante sus 15 años como CEO de Apple sostuvo una rutina matutina que repitió casi a diario desde 2011: levantarse poco antes de las cuatro de la madrugada para leer los correos electrónicos enviados por usuarios de sus productos en todo el mundo.

Así lo describió en una carta dirigida a la comunidad de usuarios al dejar el cargo, en la que explicó que dedicaba la primera hora del día a esa tarea antes de completar una hora de ejercicio y retomar la lectura de mensajes a las cinco de la mañana.

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Cook revisaba “la mayoría” de los entre 700 y 800 correos que llegaban diariamente a su bandeja de entrada, una práctica que, a diferencia de otros directivos que delegan esa función en asistentes, le permitía, según sus palabras, “mantener el pulso de lo que los clientes sienten, piensan y hacen”.