Cables HDMI de cobre vs. de fibra óptica: cuáles es la diferencia y cómo saber cuál escoger

Los cables HDMI de fibra óptica transforman la señal eléctrica en pulsos de luz mediante chips integrados en sus conectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los cables HDMI no son todos iguales. Junto a los modelos tradicionales de cobre existen versiones de fibra óptica, conocidas como AOC (Active Optical Cable), que cambian por completo la forma en que viaja la señal.

Mientras el cable de cobre transporta una señal eléctrica, el cable óptico convierte esa señal en pulsos de luz. El dato clave: un HDMI de cobre funciona con electricidad por hilos metálicos, mientras uno de fibra óptica transforma la señal en luz mediante chips en sus conectores, lo que permite cubrir distancias mucho mayores sin perder calidad de imagen ni sonido.

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Cómo transmite la señal cada tecnología

En un cable de cobre, la corriente eléctrica recorre directamente el conductor desde el origen hasta la pantalla. Es un sistema bidireccional, sin electrónica adicional ni conversiones intermedias.

En un cable óptico, el proceso es distinto. El conector que se enchufa al dispositivo de origen, como una consola o un reproductor, convierte la señal eléctrica en luz mediante un chip de conversión fotoeléctrica. Esa luz viaja por la fibra y, en el extremo opuesto, otro chip la transforma nuevamente en señal eléctrica para que la pantalla pueda interpretarla.

Los modelos de fibra óptica conservan hilos de cobre en su interior para la alimentación eléctrica y el control de señales auxiliares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, los cables ópticos son unidireccionales: tienen un extremo marcado como Source o Input, que va al equipo emisor, y otro etiquetado como Display o Output, que se conecta a la pantalla. Si se invierten las puntas, no habrá imagen.

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El cobre sigue presente incluso en los modelos híbridos de fibra, ya que se utiliza para la alimentación eléctrica y algunas señales auxiliares de control.

Distancia y ancho de banda: la gran diferencia

La limitación más marcada del cobre aparece en los recorridos largos. Un HDMI 2.1, con 48 Gbps de ancho de banda, suele ser fiable solo hasta unos 3 metros (9,8 pies); un HDMI 2.0, con 18 Gbps, llega a entre 5 y 8 metros (16 a 26 pies), y en Full HD 1080p el límite práctico puede extenderse hasta 15 o 20 metros (49 a 65 pies).

Los cables de fibra óptica, en cambio, mantienen la señal sin pérdidas en tramos mucho más largos: pueden superar los 100 metros (328 pies) e incluso llegar a 500 metros (1.640 pies) sin necesidad de repetidores ni amplificadores. Para una transmisión en 8K a 48 Gbps, el cobre apenas sostiene unos 3 metros (9,8 pies), mientras la fibra puede mantener esa calidad por encima de los 50 metros (164 pies).

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La tecnología de fibra óptica permite cubrir distancias superiores a 100 metros sin recurrir a repetidores ni amplificadores de señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe, sin embargo, una barrera fija de tres o cinco metros a partir de la cual el cobre deje de funcionar: el resultado depende de la calidad del cable, su longitud y el ancho de banda requerido.

Interferencias, grosor y resistencia física

Los cables de cobre son sensibles a la interferencia electromagnética. Routers WiFi, líneas eléctricas o lámparas fluorescentes cercanas pueden generar ruido en la imagen, parpadeos o cortes de pantalla.

La fibra óptica, al transmitir luz en lugar de electricidad, resulta inmune a ese tipo de interferencias, una ventaja relevante en salas con muchos equipos electrónicos o estudios de grabación.

En cuanto a construcción, los cables ópticos suelen ser más finos, ligeros y flexibles que los de cobre diseñados para distancias largas, lo que facilita su paso por canalizaciones o instalaciones empotradas en pared o techo. A cambio, son más frágiles ante dobleces bruscos: una curva muy cerrada puede dañar la fibra interior, por lo que conviene respetar curvas suaves y el radio mínimo de curvatura que indique el fabricante, y evitar manipularlos con frecuencia una vez instalados.

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Que un cable sea de fibra óptica no garantiza que admita automáticamente todas las funciones del HDMI más avanzado. Antes de comprarlo conviene revisar si soporta 4K a 120 Hz, 8K a 60 Hz, HDR dinámico, VRR, ARC o eARC, especialmente si se conectará entre un televisor y una barra de sonido o un receptor AV.

La fragilidad de la fibra de vidrio obliga a respetar un radio de curvatura suave en instalaciones empotradas para evitar daños internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo conviene elegir cada uno

El cobre resulta la opción más práctica cuando los equipos están cerca, hay conexiones y desconexiones frecuentes, el presupuesto es ajustado o el cable se usa de forma portátil. En esos casos, no se gana nada en calidad de imagen eligiendo fibra si el cobre ya transmite la señal correctamente.

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La fibra óptica se vuelve conveniente cuando la distancia supera los 3 metros, sobre todo por encima de los 10 metros, en instalaciones empotradas o por conductos, para proyectores alejados del resto del equipo, en entornos con interferencia electromagnética o en sistemas de conferencia y señalización digital.

Antes de instalarla, conviene comprobar la longitud necesaria, las funciones compatibles, si requiere alimentación adicional y si el modelo es apto para la canalización elegida.