Lágrimas, camisetas de la Selección y la promesa de regresar al país: así fue la última noche de BTS en la Argentina

En medio del último show de la banda en el país, J-Hope se mostró agradecido con el público y aseguró que volverían con otra gira (X/@HobiCasa)

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Durante 13 años, el ARMY argentino esperó que BTS llegara al país como grupo completo. Esa espera tuvo canciones escuchadas en soledad, videos repetidos miles de veces, amistades nacidas a través de la música y una ilusión que, por momentos, parecía lejana. El sábado por la noche, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se despidieron del público local después de tres shows en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, pero antes dejaron una última noche repleta de gestos, palabras en español, guiños a la cultura argentina y promesas que emocionaron a más de 60.000 personas.

La última cita entre la banda y sus seguidores comenzó mucho antes de que se encendieran las luces del escenario. Después de horas de fila, temperaturas bajas y algunos momentos de lluvia, el ARMY volvió a reunirse alrededor del estadio para disfrutar de una jornada que había esperado durante más de una década. Las Army Bomb, como se conocen los lightsticks oficiales de BTS, iluminaron el predio mientras los fanáticos se abrazaban, levantaban carteles y compartían los últimos momentos antes del inicio del recital.

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Los siete integrantes de BTS lucieron prendas inspiradas en la Argentina durante su último show (X/@bts_bighit)

El show del sábado incluyó 23 canciones y tuvo dos sorpresas especialmente esperadas: “Lost” y “Cypher Pt. 4”. Cada tema fue acompañado por las voces de los fanáticos, que cantaron en coreano y en inglés, siguieron las coreografías y levantaron sus luces durante las partes más emotivas. Pero el repertorio no fue lo único que convirtió la despedida en una noche especial: los integrantes también buscaron acercarse al público mediante el idioma y los símbolos del país.

Uno de los momentos más celebrados ocurrió cuando los siete integrantes lucieron prendas de la Selección Argentina y fajas de gaucho. El gesto provocó una reacción inmediata en el estadio y se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos en las redes sociales. Para el ARMY, no se trató solamente de una elección de vestuario, sino de una manera de mostrar que BTS había recibido y entendido parte del amor que el público argentino les había entregado durante esos días.

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J-Hope, cuyo verdadero nombre es Jung Ho-Seok, fue uno de los integrantes que habló con mayor emoción durante la despedida. Frente a la multitud, preguntó: “¿Qué hacemos con Argentina? Hay algo que sentí hoy y es que se puede divertir así…”. Y continuó: “La verdad, me divertí un montón haciendo el show de hoy y me apena tener que irme de la Argentina. Siempre queda un poco de lamento para que podamos volver algún día. ¿Y? ¿Le faltó algo?”.

En en último de sus shows en La Plata, Kim Taehyung emocionó al volver a mostrar su aprendizaje del español rioplatense y guiños culturales (X/@min_yoongi44)

Luego, el rapero dejó una promesa que conmovió a los seguidores. “Estoy seguro de que, algún día, cuando llegue la oportunidad, vamos a volver. Hoy, viéndolos a ustedes, me dio mucha más certeza. Muchas gracias, los amo un montón”, expresó. Después cerró con su tradicional frase: “I’m your hope, you’re my hope, I’m J-Hope!”. El juego de palabras entre “esperanza” y su nombre artístico fue recibido por el público como una despedida cargada de significado.

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V, cuyo nombre es Kim Taehyung, también tuvo un momento especial con el fandom. Desde su llegada al país, el cantante había causado furor por sus intentos de incorporar expresiones locales y, durante la última noche, volvió a hablar con un tono que sus seguidores reconocieron de inmediato. “¿Qué onda, Argentina? Muchas gracias por estar tan prendidos esta noche. Hoy ganaron más de 1.000 de aura”, dijo. Luego preguntó: “Entonces, ¿ahora puedo hacer algo que quiero?”. La respuesta fue una ovación. V invitó al público a cantar con él el clásico “Olé, olé, olé”, y el estadio respondió como una sola voz.

Más de 60.000 personas acompañaron la última presentación de BTS en el Estadio Único (Crédito: HYBE/BIGHIT MUSIC )

Mientras los fanáticos gritaban y aplaudían, el cantante reaccionó con sorpresa y emoción. “¡Tremendo! Me robaron el corazón. Volvemos pronto, elijo creer. Argentina, te re banco, los quiero una banda”, expresó. La frase quedó rápidamente instalada entre los seguidores, que la compartieron como una posible promesa de regreso y como uno de los recuerdos más queridos de la noche al hablar con modismos locales.

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El recital avanzó hacia su tramo final con una mezcla de alegría y nostalgia. El público sabía que las últimas canciones estaban cada vez más cerca y que, después de 13 años de espera, el encuentro comenzaba a despedirse. Las luces cambiaban de color, los integrantes recorrían el escenario y los fanáticos intentaban guardar cada gesto, cada mirada y cada segundo antes de que terminara la última presentación.

El cierre estuvo marcado por canciones del álbum Arirang, entre ellas “Please” e “Into the Sun”. Para esta última, las fanáticas habían preparado una acción especial: levantaron al mismo tiempo carteles con la frase “We’ll follow you into the sun”, que significa “Los seguiremos hacia el sol”. El mensaje apareció frente al escenario como una declaración colectiva de amor y fidelidad. En ese momento, las voces del público se mezclaron con las luces de las Army Bomb. Hubo abrazos, lágrimas y celulares levantados para registrar las últimas imágenes de los artistas. Personas de distintas edades compartieron la misma emoción: algunas habían esperado desde la adolescencia, otras habían conocido a BTS más adelante, pero todas sentían que estaban cerrando una historia que había comenzado mucho antes de esa noche.

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BTS cerró su paso por la Argentina con las canciones sorpresa “Lost” y “Cypher Pt. 4” (Crédito: HYBE/BIGHIT MUSIC )

La despedida también pudo verse en cines de distintos países, ya que el show fue transmitido en vivo para una audiencia internacional. Así, la energía del público argentino trascendió el Estadio Único de La Plata y llegó a otros lugares del mundo. La banda no solo cerró su paso por el país: también mostró ante una audiencia global la manera en que el ARMY local vive la música y acompaña a sus artistas.

La última noche terminó, pero el vínculo quedó abierto. J-Hope habló de volver, V dijo “elijo creer” y el ARMY argentino respondió con la misma certeza que lo acompañó durante toda la espera: aunque pasen los años, la conexión seguirá allí. BTS se fue de La Plata, pero dejó siete escenarios encendidos en la memoria de miles de personas que, durante tres noches, lograron convertir una espera de 13 años en un recuerdo compartido para siempre.

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