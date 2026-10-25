San Salvador: Habilitan el paso vehicular en Los Chorros tras las detonaciones controladas

Los equipos técnicos completaron los trabajos de limpieza en cerca de 10 horas, antes del plazo previsto de 24 horas. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

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La circulación volvió a la carretera Panamericana luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) habilitó el paso vehicular y peatonal en el tramo Los Chorros, tras completar el retiro de rocas y la limpieza de la zona intervenida.

La reapertura se produjo antes del plazo anunciado por las autoridades para el cierre preventivo. El operativo estaba previsto para durar 24 horas, pero los equipos concluyeron las tareas en cerca de 10 horas, lo que permitió restablecer el tránsito durante el mismo día.

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El cierre se programó para un domingo, una jornada de menor circulación para los usuarios de esta vía que conecta a San Salvador con el occidente de El Salvador. La medida buscó reducir el impacto sobre los conductores y facilitar el trabajo de la maquinaria pesada, el personal técnico y las empresas contratistas.

Las autoridades programaron la restricción en domingo para reducir el impacto sobre el tránsito entre San Salvador y el occidente del país. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

El cierre permitió retirar el material desprendido de un talud

La restricción temporal respondió a detonaciones controladas en uno de los taludes ubicados en el sector de Los Chorros. Tras las explosiones, parte del material rocoso cayó en áreas cercanas a la carretera Panamericana, por lo que fue necesario cerrar el paso mientras se desarrollaban las labores de limpieza.

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El MOP informó que el tránsito solo se habilitó después de una revisión de las condiciones del terreno y de la vía. Las autoridades señalaron que la prioridad fue garantizar que no quedaran rocas, tierra u otros elementos que representaran un riesgo para quienes circulan por la zona.

Durante el cierre, las cuadrillas realizaron el retiro de escombros y verificaron la estabilidad del área intervenida. De forma paralela continúan los trabajos vinculados al proyecto vial en los alrededores.

El Ministerio de Obras Públicas habilitó el paso vehicular y peatonal en el tramo Los Chorros tras el retiro de rocas en la carretera Panamericana. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

¿Qué está sucediendo en la carretera Panamericana?

El proyecto de ampliación de Los Chorros, que comenzó en octubre de 2023, contempla intervenir 14,7 kilómetros de la carretera Panamericana. Entre Las Delicias y El Poliedro, la vía pasará de cinco a ocho carriles, con cuatro en cada sentido; además, el viaducto proyectado tendrá ocho carriles. Desde El Poliedro hasta el desvío a San Juan Opico, la carretera se reducirá a seis carriles. El diseño responde a estudios de tráfico con una proyección superior a 50 años y considera que, después de Opico, la ruta se conecta con cuatro carriles hacia Quezaltepeque y dos del periférico Claudia Lars, por lo que una ampliación mayor podría concentrar el flujo en ese punto. La finalización de la obra está prevista para 2027.

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Las intervenciones en Los Chorros están relacionadas con el proyecto de ampliación de la carretera Panamericana y la construcción de un viaducto en este corredor vial. Las obras incluyen movimientos de tierra, estabilización de taludes, drenajes y trabajos para ampliar la capacidad de la vía.

Las detonaciones controladas forman parte de las tareas necesarias para modificar sectores rocosos y preparar el terreno donde se ejecutarán nuevas estructuras. Debido a las características geográficas del lugar, las autoridades han recurrido a cierres preventivos para efectuar estas actividades sin exposición para los conductores.

El proyecto contempla cambios en varios segmentos de la ruta, entre ellos la ampliación de carriles en zonas cercanas a Santa Tecla y San Juan Opico, además de la construcción del viaducto. La obra busca modificar un tramo que durante años ha presentado dificultades por deslizamientos, desprendimientos de material y congestión vehicular.

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Las autoridades mantendrán las verificaciones en el sector durante la ejecución de las obras. Cualquier nueva intervención que requiera restricciones al tránsito será comunicada por las instituciones responsables de la carretera.