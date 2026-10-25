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La selección argentina logró dos triunfos en un día en el Mundial Sub 15: el inédito formato del torneo que incluye a 189 países

El combinado nacional juvenil, que perdió en el debut frente Argelia, se repuso con una victoria contra China Tapéi y una goleada ante Omán

La selección argentina ganó dos partidos y cayó en una ocasión en el arranque del Mundial Sub 15 (@Argentina)
La selección argentina ganó dos partidos y cayó en una ocasión en el arranque del Mundial Sub 15 (@Argentina)
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La selección argentina Sub 15 se recuperó de su adverso debut en la Copa Mundial y Festival de la categoría tras perder 1-0 ante Argelia y logró dos triunfos en el segundo día de actividad. Durante el domingo, la Albiceleste venció 1-0 a China Taipéi y goleó 5-1 a Omán. El certamen, que se disputa en Azerbaiyán, estrena un inédito formato en el que participan 189 países, con el objetivo de ampliar la competencia internacional de las federaciones juveniles.

El estreno del combinado nacional dirigido por Adrián Gallará —trabaja en las divisiones formativas de la Selección desde 2017— fue con una caída por 1-0 ante el seleccionado argelino en el Complejo de Competición Hovsan, en Bakú, un predio que albergará casi 1.000 partidos durante los próximos días.

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La selección argentina revirtió la derrota inicial en el segundo día de actividad. En el arranque de la jornada, los jóvenes albicelestes vencieron por la mínima a China Taipéi. Ezequiel Garfagnoli marcó el único gol del encuentro para los primeros tres puntos en el certamen, en un duelo en el que terminó el partido con dos futbolistas menos por las expulsiones de Ramiro Gómez y Salvador Rivadeneira.

El elenco conducido por Gallará volvió a pisar fuerte en su segunda presentación al golear por 5-1 a Omán. Los goles del equipo fueron obra de Renzo Gonella, Joaquín Reinoso y Ezequiel Garfagnoli, que pertenece a Rosario Central y se destacó con un hat-trick. La fase de grupos concluirá el lunes, con otros dos compromisos para la Albiceleste: ante Surinam, desde las 4.30 y frente a Malaui, a partir de las 11.15, ambos hora argentina.

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El peculiar formato del Mundial Sub 15 de la FIFA

Argentina cerrará la primera fase ante Surinam, desde las 4.30, y frente a Malaui, a partir de las 11.15 (@Argentina)
Argentina cerrará la primera fase ante Surinam, desde las 4.30, y frente a Malaui, a partir de las 11.15 (@Argentina)

La competencia se juega con equipos de ocho futbolistas, planteles de hasta 14 integrantes y canchas de 68 por 47 metros. Los arcos conservan sus dimensiones reglamentarias y cada partido se divide en dos tiempos de 20 minutos. La infraestructura del Complejo de Competición Hovsan permite disputar 20 partidos de manera simultánea en distintos campos. La planificación contempla hasta diez encuentros diarios en cada cancha.

La primera etapa cuenta con una clasificación previa elaborada para equilibrar los grupos y los cruces entre selecciones de nivel similar. Para construirla se consideraron los resultados de los seleccionados absolutos y la participación y el desempeño de las categorías juveniles de cada federación.

Tras esa instancia, los equipos pasarán a una segunda fase organizada en seis niveles de rendimiento, definidos por los resultados obtenidos. Cada país jugará entre cuatro y cinco partidos adicionales, por lo que todas las delegaciones permanecerán en competencia hasta la última jornada.

Cada nivel tendrá su propio ganador, aunque el campeón de la Copa Mundial y Festival Sub 15 será el equipo que se imponga en el nivel A. La FIFA diseñó el calendario con el objetivo de combinar la exigencia competitiva con el bienestar de los jugadores.

El objetivo principal del nuevo formato de la Copa Mundial y Festival Sub-15 es ofrecer partidos internacionales relevantes a países para los que clasificar a otras competencias de la FIFA representa una dificultad. El formato permite que todas las federaciones miembro midan su nivel frente a rivales de distintas regiones. La organización plantea que el certamen también contribuya a la formación de una nueva generación de jugadores, entrenadores y miembros de los cuerpos técnicos.

El fixture de la selección argentina en el Mundial Sub 15

24 de octubre

  • Argentina 0-1 Argelia

25 de octubre

  • Argentina 1 (Ezequiel Garfagnoli) - 0 China Taipéi
  • Omán 1-5 Argentina (Renzo Gonella, Ezequiel Garfagnoli x3 y Joaquín Reinoso)

26 de octubre

  • 04.30 Argentina - Surinam, en el Complejo de Competición Hovsan (Bakú, Azerbaiyán)
  • 11.15 Argentina - Malaui, en el Complejo de Competición Hovsan (Bakú, Azerbaiyán)

Los convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 15

  • Joaquín del Campo - Independiente
  • Santino Arias - Estudiantes de La Plata
  • Bruno Juárez - Independiente
  • Salvador Rivadeneira - Talleres
  • Ramiro Díaz - Banfield
  • Renzo Gonella - Independiente
  • Ramiro Gómez - Independiente
  • Felipe Benavídez - Racing
  • Ezequiel Garfagnoli - Rosario Central
  • Joaquín Reinoso - Vélez
  • Ian Mosqueira - Racing
  • Elías Torres - Banfield
  • Nicolás Losavio - San Lorenzo
  • Camilo Lachera - Argentinos
El plantel de la selección argentina conducido por Adrián Gallará en el Mundial Sub 15 (AFA)
El plantel de la selección argentina conducido por Adrián Gallará en el Mundial Sub 15 (AFA)

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