Tecno

Instalar Xuper TV en el celular: películas y series gratis a cambio de poner tus datos en riesgo

La app solicita permisos de Accesibilidad que permiten registrar pulsaciones de teclado e interceptar códigos de verificación en dos pasos

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra el logo blanco y azul de XUPER TV en su pantalla, con un fondo interior borroso.
Xuper TV no está disponible en tiendas oficiales y se distribuye mediante archivos APK de origen no verificado.(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La búsqueda de plataformas gratuitas para acceder a series, películas y transmisiones deportivas ha impulsado la descarga masiva de aplicaciones no autorizadas en dispositivos móviles. Xuper TV es actualmente una de las alternativas más promovidas en internet, pero su modelo de distribución y funcionamiento oculta una arquitectura diseñada para extraer información personal y explotar los recursos del hardware en beneficio de terceros.

La vulnerabilidad del sistema de instalación (Sideloading)

Xuper TV no se encuentra disponible en Google Play Store ni en la App Store de Apple debido al incumplimiento de las políticas de derechos de autor y a la presencia de código malicioso. Para instalarla en un teléfono, el usuario debe descargar un archivo APK desde repositorios web no verificados y habilitar manualmente la opción de “instalar aplicaciones de orígenes desconocidos”.

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Este proceso, conocido como sideloading, desactiva las principales barreras de seguridad del sistema operativo, como Google Play Protect. Al eliminar estos filtros, el usuario permite la ejecución de un archivo que frecuentemente actúa como un troyano, introduciendo el reproductor de video prometido junto a secuencias ocultas de software espía (spyware) o instaladores secundarios (droppers).

Dos personas usan el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press)
El sideloading, método de instalación de Xuper TV, desactiva Google Play Protect y otras barreras de seguridad del sistema operativo. (David Zorrakino / Europa Press)

Permisos abusivos y secuestro de accesibilidad

El riesgo más inmediato tras la instalación radica en la solicitud de permisos que no guardan relación con la reproducción audiovisual. Xuper TV y sus derivados suelen requerir acceso a la memoria de almacenamiento, la lista de contactos, la ubicación precisa, la cámara y el micrófono del celular.

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La amenaza crítica se activa cuando la aplicación solicita permisos de Accesibilidad. Este nivel de acceso está diseñado para permitir al sistema operativo leer el contenido de la pantalla y simular toques de forma legítima.

Cuando el usuario concede este permiso a una aplicación maliciosa, le entrega el control total del dispositivo, permitiéndole registrar pulsaciones de teclas (keylogging), interceptar mensajes de texto con códigos de autenticación de dos pasos (2FA) e interactuar con otras herramientas del sistema en segundo plano.

Logo de Xuper TV en blanco y azul sobre un fondo azul oscuro. La letra X contiene un detalle en azul claro y la palabra TV es de color azul
Los ataques de superposición despliegan pantallas falsas sobre aplicaciones bancarias legítimas para capturar credenciales de los usuarios. (Foto: XUPER TV)

Ataques de superposición y fraude financiero

La recopilación de datos no se limita a la actividad de navegación. El código malicioso empaquetado en plataformas como Xuper TV incluye secuencias programadas para monitorear la apertura de aplicaciones bancarias, billeteras virtuales o plataformas de intercambio de criptomonedas.

Mediante la técnica de ataques de superposición (overlay attacks), el malware detecta el momento exacto en que el usuario intenta ingresar a su cuenta bancaria y despliega instantáneamente una pantalla falsa, idéntica a la original, por encima de la aplicación legítima. Las credenciales introducidas en este formulario fraudulento son capturadas y enviadas a servidores externos, facilitando la sustracción de fondos y el robo de identidad.

Minería de criptomonedas y degradación de la batería

El sostenimiento de la infraestructura de transmisión de video de alta definición requiere una inyección constante de capital. Al no cobrar una tarifa directa a los espectadores, los desarrolladores monetizan la aplicación mediante técnicas de cryptojacking.

El código malicioso de Xuper TV utiliza el procesador del teléfono para minar criptomonedas sin conocimiento del usuario. (Europa Press)
El código malicioso de Xuper TV utiliza el procesador del teléfono para minar criptomonedas sin conocimiento del usuario. (Europa Press)

Este mecanismo utiliza el procesador (CPU) y el procesador gráfico (GPU) del teléfono para minar criptomonedas de forma oculta, operando incluso cuando la pantalla está apagada. Los síntomas técnicos inmediatos incluyen un sobrecalentamiento inusual del chasis del equipo, lentitud extrema al ejecutar aplicaciones cotidianas y un drenaje acelerado de la batería. Esta exigencia térmica máxima y continua degrada irreversiblemente la vida útil de los componentes de litio.

Medidas de mitigación técnica

La única forma de garantizar la integridad del dispositivo es evitar la instalación de archivos APK de fuentes no oficiales. Si Xuper TV ya fue instalada, una desinstalación estándar desde el menú principal no garantiza la eliminación de las dependencias maliciosas que pudieron haberse inyectado en el sistema.

La medida técnica recomendada para asegurar la desinfección es realizar un restablecimiento de fábrica (formateo) del teléfono móvil, seguido de la modificación de todas las contraseñas bancarias y de correo electrónico desde un dispositivo seguro.

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