Panamá

Panameños recaudan $1.4 millones para apoyar a los afectados por el terremoto

Construirán 68 viviendas, priorizando a las familias donde vive al menos una persona con discapacidad, indicaron los organizadores

Casa afectada por el terremoto. Los diseños de las nuevas residencias se adaptarán a las condiciones de cada región y a la normativa vigente, según indicó la organización. (Cortesía)
Casa afectada por el terremoto. Los diseños de las nuevas residencias se adaptarán a las condiciones de cada región y a la normativa vigente, según indicó la organización. (Cortesía)
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Sesenta y ocho familias damnificadas por el terremoto que el 9 de octubre provocó severos daños en gran parte de las provincias centrales de Panamá recibirán viviendas nuevas, con los fondos reunidos este sábado en la Teletón 20-30 de 2026, realizada en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

La jornada, bajo el lema “Un país, una meta”, cerró con una recaudación de $1,457,028.59

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El dinero se destinará al Proyecto Meta, la iniciativa del Club Activo 20-30 de Panamá para reconstruir hogares en las zonas golpeadas por el sismo.

Entre los criterios de selección, los organizadores manifestaron que el proyecto contempla dar prioridad a los hogares donde resida al menos una persona con discapacidad.

Las soluciones habitacionales, de acuerdo con la iniciativa, se construirán con criterios de seguridad, habitabilidad y accesibilidad.

Artistas de diferentes géneros musicales se sumaron a la Teletón por los damnificados del sismo del 9 de octubre. (Telemetro)
Artistas de diferentes géneros musicales se sumaron a la Teletón por los damnificados del sismo del 9 de octubre. (Telemetro)

Los diseños de las nuevas residencias se adaptarán a las condiciones de cada región y a la normativa vigente, según indicó la organización.

Se reiteró que los fondos reunidos en la Teletón 20-30 financiarán 68 soluciones habitacionales en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, las provincias más afectadas por el sismo.

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Junto a las viviendas, la iniciativa también tiene entre sus objetivos equipar de manera sistemática y organizada la Red de Neonatología de las provincias antes mencionadas.

En medio de la tragedia y en un ambiente festivo la actividad reunió a ciudadanos, empresas, artistas, medios de comunicación y voluntarios, todos convocados para apoyar a los damnificados de las provincias mencionadas.

Artistas de diversos géneros musicales, predominando la música típica panameña, que tiene su mayor arraigo en las provincias afectadas, dieron su aporte motivando al público presente y a quienes seguían la actividad a través de una cadena nacional de televisión.

El presidente de la Teletón 20-30 de 2026, Giacomo Tamburrelli, remarcó el alcance de la meta que se han propuesto, gracias al apoyo del pueblo panameño. (Telemetro)
El presidente de la Teletón 20-30 de 2026, Giacomo Tamburrelli, remarcó el alcance de la meta que se han propuesto, gracias al apoyo del pueblo panameño. (Telemetro)

Giacomo Tamburrelli, presidente de la Teletón 20-30 de 2026, agradeció el aporte recibido y remarcó el alcance del trabajo por delante.

“Cada aporte representa una oportunidad para una familia que necesita volver a sentirse segura”, aseguró.

El dirigente sumó una definición sobre el objetivo final de la iniciativa: “No solo vamos a construir casas: vamos a reconstruir hogares”. Con esas palabras cerró su mensaje a quienes donaron, compartieron la campaña o aportaron su tiempo a la causa.

En su oportunidad, Fabián Madrid, presidente del Club Activo 20-30 de Panamá, vinculó la recaudación con la responsabilidad en el uso de los recursos.

“La confianza de Panamá nos compromete a seguir trabajando con responsabilidad y transparencia”, manifestó.

Los efectos del sismo fueron devastadores en una gran cantidad de viviendas, cuyos habitantes siguen a la intemperie. (Cortesía)
Los efectos del sismo fueron devastadores en una gran cantidad de viviendas, cuyos habitantes siguen a la intemperie. (Cortesía)

Madrid añadió que el desafío de la organización consiste en traducir la solidaridad recibida en resultados concretos.

“Nuestro deber es convertir esa solidaridad en resultados para las familias y rendir cuentas sobre el uso de los recursos”, señaló a los medios de comunicación.

Definió además la etapa que se abre tras el cierre de la jornada. “El cierre de esta jornada es un paso más en un compromiso que continúa”, sostuvo.

Por su parte, la Contraloría General de la República participó de la jornada en tareas de fiscalización de los aportes recibidos. Su presencia, de acuerdo a lo que informó, se suma al esquema de control que acompaña al Proyecto Meta desde su lanzamiento.

En aras de la transparencia, los directivos del Club Activo 20-30 de Panamá invitaron a la ciudadanía y a los medios de comunicación a revisar los informes financieros oficiales de la institución. Según la organización, esos documentos son auditados de manera independiente.

Mano de un recién nacido con pulsera médica dentro de una incubadora que sostiene el dedo con guante de un personal de salud.
Fondos aportados también se destinarán a equipar la Red de Neonatología de las provincias afectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los informes se entregan además de forma voluntaria al Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo. La organización presentó ese mecanismo como parte del control externo sobre el destino de los $1,457,028.59recaudados.

La recaudación llega dos semanas después del terremoto del 9 de octubre, que dejó a numerosas familias sin vivienda en el interior del país.

El Proyecto Meta concentrará ahora sus esfuerzos en avanzar con la construcción de las 68 soluciones habitacionales previstas para Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

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