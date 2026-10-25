Sol Pérez contó cómo cambió su vida sexual con su marido tras convertirse en padres

Sol Pérez se sinceró sobre su vida íntima y la actividad sexual que mantienen con su marido, Guido Mazzoni (PH, Podemos Hablar - Telefe)

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Las noches de PH, Podemos Hablar (Telefe) suelen abrir la puerta a relatos que permiten conocer aspectos poco explorados de la vida de sus invitados. En la última emisión, Sol Pérez habló sobre su relación con Guido Mazzoni, la llegada de su hijo Marco y los cambios que atravesaron como pareja desde que se convirtieron en padres. En especial respecto a su vida sexual, que tuvo un giro inesperado.

Durante la conversación con Andy Kusnetzoff, Pérez se refirió primero a la intimidad en la pareja y explicó que, después del nacimiento de Marco, dejó de ocupar el mismo lugar que antes. “El sexo es importante, pero para mí funciona la pareja, aunque hay momentos en los que no tenés tanto sexo, sobre todo porque tengo un bebé”, reconoció entre risas. “Pobre Guido, yo un montón de tiempo lo frezeé”, admitió.

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“Estaba muy cansada, pasás noches sin dormir y nuestra pareja igual funcionaba súper bien”, explicó. Para Pérez, la relación no depende únicamente de la frecuencia sexual, sino también de la amistad, la complicidad y las distintas maneras de demostrar afecto. “Nosotros somos muy amigos, nos llevamos muy bien”, señaló.

Sol Pérez reconoció que su vida sexual pasó a otro plano ante la llegada de su hijo con Guido Mazzoni (Instagram)

“Me parece que el sexo no es todo, sino que a veces demostrar el amor también pasa por una caricia, por ‘te preparo el desayuno’, por esto o aquello”, sostuvo.“Para mí eso es súper importante. Yo, sin eso, sí siento que el amor no existe”, afirmó. “A mí me gusta que él venga y que tenga ganas de estar conmigo, porque si no es como que no nos pasa nada y eso me encanta”, contó.

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Luego, recordó una frase que Guido suele decirle: “A vos te encanta que yo te busque”. La respuesta de Sol fue contundente: “A mí me encanta, la verdad que sí”. Con esa confesión, dejó en claro que para ella el deseo también está relacionado con sentirse elegida y con la búsqueda cotidiana dentro de la pareja.

Más adelante, Pérez contó cómo comenzó su historia con Mazzoni. “Con mi marido hace siete años que estamos juntos y tres vamos a cumplir de casados”, explicó. “Me habían puesto La peluquería de Don Mateo, donde tenemos Coco (Silly), a la noche, y yo entrenaba a la noche. Tenía que empezar a entrenar a la mañana y, si iba sola, no iba a ir. Siete de la mañana para entrenar todos los días me costaba”, relató.

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La abogada relató el divertido ida y vuelta que tuvo con el personal trainer para lograr conquistar su corazón (PH, Podemos Hablar - Telefe)

Por eso, decidió escribirle a la cuenta del gimnasio para comenzar a asistir allí. Así conoció a Guido, quien se convirtió en su entrenador. Pérez contó que se sintió atraída por él porque llevaba un estilo de vida muy diferente al suyo. “Yo vivía trabajando. Tenía cinco trabajos en el día, desde la mañana hasta la noche, y de repente conocí a un pibe cuya vida era disfrutar, vivir el aquí y ahora. Para él, todo era una fiesta”, explicó. “Yo estaba todo el tiempo con mala cara, peleando con el auto, viviendo en un estado de ira total. Y la persona que tenía enfrente era totalmente distinta”, recordó.

Sin embargo, la conquista no fue sencilla. “La remé en dulce de leche porque él no me daba ni bola”, confesó. Durante un mes, la invitó a cenar, la acompañó hasta su casa, pero no le dio un beso. Finalmente, Sol tomó la iniciativa y lo invitó a comer a su casa. Guido llegó con vitel toné, la comida favorita de ella, después de haber investigado también cuál era su chocolate preferido.

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“Era todo estudiado”, contó Pérez, quien tiempo después descubrió que Guido le había escrito mensajes muy directos por Instagram antes de que ambos se conocieran personalmente. “Me gustaría que me muerdas un brazo, así llevo eso al dentista y le pido que me haga una prótesis porque tenés la sonrisa más perfecta”, recordó.

La pareja junto a su hijo en común, Marco (Instagram)

También mencionó otra de las frases que le había enviado: “Estás más buena que el sándwich que me comía en el recreo largo”. La situación cambió cuando una compañera de trabajo comenzó a entrenar en el mismo gimnasio. Pérez le contó que Guido le gustaba, pero que no le prestaba atención. Borri decidió hablar con él y le aseguró que el entrenador también estaba interesado, aunque no se animaba a avanzar.

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“Entonces dije: ‘Bueno, vení a casa y te cocino’. Y vino a casa y le cociné”, relató. Después de varios intentos, finalmente llegó el primer beso. “Era más lento”, bromeó Sol sobre el ritmo con el que había avanzado la relación. Desde entonces, la pareja construyó una vida juntos y tuvo a su hijo. “Tenemos a Marco. Hace tres años que estamos casados, siete años que estamos juntos”, recordó Pérez. “No soportaría a mi marido en otra casa. Necesito que esté así, cucharita”, confesó, dejando así en claro el amor que siente por su pareja y padre de su hijo luego casi una década juntos.