WhatsApp permitirá saber quién llama antes de contestar un número desconocido

WhatsApp desarrolla una herramienta en su versión beta para Android que permitirá identificar a personas que llaman desde números desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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WhatsApp trabaja en un sistema que permitirá identificar quien llama desde un número desconocido antes de decidir si se contesta o no. La herramienta se suma a los controles de privacidad que la aplicación ya ofrece para gestionar llamadas no deseadas.

El desarrollo se detectó en la versión beta de para Android, disponible en Google Play Store. Hasta ahora, la app solo permitía silenciar de forma automática cualquier llamada de un número no guardado en la agenda, sin posibilidad de distinguir entre spam y contactos legítimos.

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Qué es la nueva función de filtrado de llamadas

La función en desarrollo busca reemplazar el esquema binario que existe en la actualidad. Desde la actualización de la beta identificada como 2.23.10.7, WhatsApp incorporó la opción de silenciar llamadas de números desconocidos, que seguían apareciendo en la pestaña de llamadas pero sin hacer sonar el teléfono.

Esa regla, sin embargo, se aplicaba por igual a cualquier número ajeno a los contactos. El riesgo era perder comunicaciones importantes, como las de un repartidor o un médico, junto con las llamadas de spam.

La sección de privacidad de la aplicación sumará tres alternativas para gestionar la recepción de llamadas. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

El nuevo sistema de filtrado de llamadas consiste en una herramienta que contesta automáticamente a números desconocidos y pregunta el motivo del llamado, generando una transcripción privada para que el usuario decida si responde antes de levantar el teléfono. La opción se integrará dentro de la sección de privacidad de la aplicación.

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Desde ese menú, los usuarios podrán elegir entre tres alternativas distintas. La primera, llamada “Never” (Nunca), desactiva por completo el filtrado y hace sonar el teléfono ante cualquier llamada, esté o no guardado el número.

La segunda opción mantiene el comportamiento actual: silencia automáticamente las llamadas de desconocidos, que de todas formas quedan registradas en la pestaña de llamadas y en las notificaciones push. La tercera es la novedad central del desarrollo: WhatsApp atiende la llamada en nombre del usuario y le pide al interlocutor que explique el motivo de su contacto.

Cómo puede ayudar a la seguridad de los usuarios

El principal beneficio de esta herramienta es reducir la exposición a estafas telefónicas y llamadas comerciales no solicitadas sin sacrificar la posibilidad de atender comunicaciones genuinas. Al preguntar automáticamente el motivo de la llamada, el sistema filtra intentos de contacto sospechosos antes de que lleguen al usuario.

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La transcripción del audio se procesa de manera local en el teléfono para preservar el cifrado de extremo a extremo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La transcripción generada funciona como una primera barrera de evaluación. Si el contenido de la respuesta resulta ambiguo o corresponde a un patrón habitual de spam, el usuario puede optar directamente por ignorar la llamada sin haber hablado con el interlocutor.

Al mismo tiempo, la función evita el problema que generaba el silencio automático de todos los desconocidos. Quienes necesiten comunicarse por motivos legítimos (entregas, citas médicas, gestiones administrativas) tendrán una vía para identificarse antes de que la llamada se pierda sin respuesta.

WhatsApp no es la primera plataforma en implementar este tipo de filtro. Apple introdujo una función equivalente, denominada call screening, con iOS 26: cuando un número desconocido llama a un iPhone, el dispositivo contesta de forma automática, pide al interlocutor que explique el motivo y transcribe la respuesta para que el usuario decida si atiende.

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Cómo funciona la transcripción privada

Uno de los puntos que WhatsApp enfatiza en el desarrollo de esta función es la privacidad del proceso. La transcripción de la respuesta del interlocutor no se envía a los servidores de la aplicación para su procesamiento.

La función permanece en fase de desarrollo y no cuenta con una fecha de lanzamiento para el público general. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

En cambio, el texto se genera de manera local en el propio dispositivo, mediante los paquetes de idiomas que WhatsApp ya utiliza en otras funciones relacionadas con la transcripción de mensajes de voz y la traducción de textos.

Este método permite que ninguna parte del contenido de la llamada salga del teléfono del usuario. Al generarse la transcripción directamente en el dispositivo, la aplicación conserva el cifrado de extremo a extremo que utiliza en el resto de sus comunicaciones.

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Además, los usuarios podrán elegir el idioma en el que se generará la transcripción, lo que permitirá adaptar la herramienta a interlocutores que hablen lenguas distintas a la configurada por defecto en la aplicación.

Por el momento, la función de filtrado de llamadas con tres opciones continúa en fase de desarrollo dentro de la versión beta para Android. WhatsApp todavía no la liberó ni siquiera para el conjunto completo de usuarios de prueba, y no anunció una fecha estimada para su llegada al público general.