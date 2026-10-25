República Dominicana

Nuevo enfrentamiento con la Policía dominicana dejó un presunto delincuente muerto en Santiago

Ramón Antonio Jáquez Torres, conocido como “Changa”, recibió heridas de bala después de que, según la versión oficial, disparara contra agentes que intentaban apresarlo el viernes en Las Charcas de Santiago

Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
Ramón Antonio Jáquez Torres murió en un centro de salud tras un enfrentamiento con la Policía Nacional en Santiago. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hombre conocido como “Changa” murió tras una intervención de la Policía Nacional en Santiago, República Dominicana, durante un operativo que buscaba a los responsables de un presunto asalto a mano armada contra una mujer y su hija.

El fallecido fue identificado como Ramón Antonio Jáquez Torres. El hecho ocurrió la tarde del viernes 23 de octubre en el proyecto habitacional Las Charcas, situado en la zona sur de la provincia de Santiago. La información preliminar de las autoridades señala que los agentes seguían una denuncia por robo cuando localizaron al hombre.

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Según el reporte oficial, Jáquez Torres era uno de los presuntos participantes en el asalto denunciado en las inmediaciones del parqueo del complejo habitacional. La versión policial sostiene que el hombre abrió fuego contra los agentes cuando intentaron detenerlo.

Los policías respondieron a los disparos y “Changa” resultó herido. Después fue trasladado a un centro de salud, donde murió mientras recibía atención médica.

La denuncia que originó la búsqueda indica que dos personas interceptaron a una mujer y a su hija, a quienes habrían amenazado con un arma de fuego. Las víctimas denunciaron el robo de una computadora portátil, una cartera con documentos y tarjetas bancarias, 1,600 pesos dominicanos en efectivo y varios teléfonos celulares.

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Una escena de crimen de noche muestra cinco marcadores de evidencia amarillos numerados en el asfalto, con sangre, un casquillo y una huella.
El operativo policial respondió a la denuncia de un asalto a mano armada contra una mujer y su hija en el sector Las Charcas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recuperaron parte de los objetos perdidos

Durante la intervención, la Policía Nacional informó que ocupó una pistola Glock, serie FFV494, con cargador, dos cápsulas y otra munición en la recámara. La institución indicó que el arma no contaba con documentación y que presume que fue utilizada durante el asalto.

También quedaron bajo custodia teléfonos que serían parte de los objetos sustraídos a las víctimas y una motocicleta X1000, modelo CG, de color rojo. De acuerdo con la investigación preliminar, el vehículo habría servido para el desplazamiento de los presuntos asaltantes.

Por el caso fue detenido Brayan Alexander Vázquez, de 26 años, señalado por las autoridades como el otro presunto implicado en el robo. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias precisas de la intervención y establecer posibles responsabilidades penales.

El cuerpo de Jáquez Torres fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizarán los procedimientos de rigor, según una publicación de Diario Libre.

Cinta amarilla con la inscripción en inglés Police Line Do Not Cross atada a una reja metálica junto a un muro de ladrillos rojos.
La versión de la institución policial sostiene que Jáquez Torres disparó contra los agentes que intentaron detenerlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumentan las muertes en operativos policiales

La muerte de “Changa” se produjo en un mes marcado por un aumento de personas fallecidas durante operativos y presuntos intercambios de disparos con las autoridades dominicanas. En los primeros días de octubre, los registros disponibles contabilizaron al menos 20 muertes en intervenciones policiales, después de que septiembre cerrara con 55 fallecidos, una de las cifras mensuales más altas del año.

Las autoridades suelen vincular estos casos con operativos de búsqueda de personas requeridas por presuntos homicidios, robos, asaltos a mano armada y sustracción de motocicletas. En la mayoría de los expedientes difundidos, la Policía sostiene que los agentes respondieron a ataques armados.

La sucesión de estos hechos mantiene el foco sobre el uso de la fuerza en los operativos. Sin embargo, las estadísticas oficiales de la Fuerza de Tarea Conjunta señalan una baja en la tasa acumulada de homicidios del país, que se ubicó en 7,25 por cada 100 mil habitantes al 16 de octubre, un 17% menos que en el mismo período de 2025.

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