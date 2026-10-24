Los robots pato de Nvidia que duermen y juegan, tuvieron 20.000 pedidos de preventa en un día

Los Microduck, fabricados por Pollen Robotics (ahora propiedad de Nvidia), miden unos 25 centímetros y pesan menos de 800 gramos.(Pollen Robotics)

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Un video del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, jugando en un escenario con pequeños robots con forma de pato se volvió viral esta semana y disparó las preventas del producto a más de 20.000 unidades en apenas 24 horas, según informó el director ejecutivo de Hugging Face, Clément Delangue, en una publicación en la red social X.

Los robots, llamados Microduck, caminan dando pasitos, emiten pequeños sonidos parecidos a los de R2-D2, se sientan, se dejan caer como si durmieran una siesta y hacen una voltereta cuando reciben la orden por voz. Huang los hizo actuar durante su discurso principal en la conferencia GTC de Nvidia en Berlín, Alemania, el 21 de octubre.

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Microduck es el segundo robot de Hugging Face, después del también pequeño Reachy Mini. Lo fabrica Pollen Robotics, la empresa francesa que Hugging Face compró en 2025 y que, por lo tanto, pasó a formar parte de Nvidia luego de que la fabricante de chips adquiriera la plataforma.

Jensen Huang interactúa con los robots Microduck durante su discurso principal en la conferencia GTC de Nvidia, en Berlín, Alemania, el 21 de octubre. (Reuters)

Esa compra se cerró el 2 de septiembre de 2026: Nvidia pagó alrededor de USD 12.930 millones por Hugging Face, según confirmó la propia empresa en un comunicado y una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. El monto incluye un programa de retención en acciones de hasta USD 1.000 millones para empleados que se sumen a Nvidia.

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Hugging Face es una plataforma usada por más de 18 millones de desarrolladores para compartir modelos y conjuntos de datos de inteligencia artificial de código abierto. Nvidia prometió mantenerla abierta y no exigir el uso de sus propios chips para operar en ella.

El Microduck se viralizó tres meses después de su lanzamiento

Microduck salió a la venta en agosto a un precio de USD 399 por unidad. Mide unos 25 centímetros y pesa menos de 800 gramos. Sus movimientos básicos —caminar, sentarse, pararse— se entrenaron primero con simulaciones de aprendizaje por refuerzo y luego se transfirieron al robot físico.

Los robots responden a órdenes de voz: caminan, se sientan, se dejan caer como si durmieran y hacen volteretas. (Captura de video/X)

En ese momento, Delangue había dicho que los robots más vendidos del mercado rondaban las 20.000 unidades y que esperaba que Microduck superara esa marca. También señaló que llegar a 50.000 unidades sería “un gran éxito” y representaría un negocio de unos USD 20 millones en ingresos, a razón de USD 400 por robot.

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Dos meses después, la aparición de Huang jugando con los Microduck sobre el escenario de GTC Berlín aceleró ese objetivo. Según Delangue, las preventas superaron las 20.000 unidades al día siguiente de la demostración, un salto que atribuyó directamente a la viralización del video.

Los pedidos llegan a tiempo para la Navidad

Los Microduck comprados ahora se entregarán antes de Navidad, lo que los coloca como candidatos a convertirse en uno de los juguetes tecnológicos más buscados de la temporada. Delangue sugirió que el producto podría terminar siendo el robot más vendido del año, y no solo entre el público infantil.

Nvidia completó la adquisición de Hugging Face el 2 de septiembre de 2026 por unos USD 12.930 millones. (Reuters)

Los videos promocionales de Pollen Robotics muestran a adultos jugando con los Microduck, y la propia demostración de Huang tuvo ese tono: le pidió a los robots que se sentaran, que hicieran una siesta y que dieran una voltereta, y los trató como mascotas más que como productos industriales.

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En su discurso, Huang explicó que los Microduck fueron entrenados en la nube con supercomputadoras de Nvidia y que aprendieron sus movimientos en un gemelo digital dentro de la plataforma Omniverse antes de ejecutarlos en el mundo físico. Pollen Robotics permite además que los propietarios enseñen trucos nuevos a sus robots y los compartan con otros usuarios.

El episodio contrasta con el resto de la semana para la industria de la inteligencia artificial, marcada por una serie de ataques informáticos que distintos medios vincularon con el uso de IA. El video de los robots pato circuló, en ese contexto, como una nota de color dentro de una conferencia centrada en infraestructura de cómputo para empresas europeas.

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Jensen Huang explicó que los Microduck fueron entrenados en la nube con supercomputadoras de Nvidia. (Reuters)

Pollen Robotics, con un equipo de alrededor de diez personas, deberá ahora responder a una demanda que multiplicó varias veces el ritmo de ventas previo a la demostración en Berlín. Delangue no precisó cuántas unidades adicionales se vendieron desde entonces ni si la compañía ajustará su meta original de 50.000 robots, pero confirmó que las entregas de diciembre ya están en marcha para cumplir con los plazos de la temporada navideña.