Guatemala

Sin licencia, con escape ilegal y en fuga: el joven que arrolló a un policía en Guatemala y terminó detenido

John Henry “N” ignoró una orden de alto de la Comisaría 31 y embistió a un agente en pleno operativo. La revisión posterior reveló irregularidades que agravaron su situación ante la justicia.

El conductor John Henry "N" desobedeció la orden de alto emitida por elementos de la Comisaría 31.
Un motorista de 24 años arrolló a un agente de la Policía Nacional Civil durante un operativo en la zona 1 de Escuintla. (PNC de Guatemala)
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Un hombre de 24 años fue detenido luego de que arrolló a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un operativo de seguridad en la avenida Centroamérica, zona 1 de Escuintla, departamento ubicado a 63 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

El capturado fue identificado como John Henry “N”, quien se desplazaba en una motocicleta cuando agentes de la Comisaría 31 le ordenaron detenerse para efectuar una inspección.

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Según el reporte policial, el conductor ignoró la señal de alto y continuó su marcha a una velocidad que provocó el impacto contra el policía.

El agente lesionado fue identificado como Frank Escribá, asignado a la subestación Sur. Socorristas lo atendieron en el lugar y determinaron que sus lesiones no requerían traslado a un centro asistencial.

La Policía Nacional Civil informó que Soloj Paredes quedó a disposición del juez competente, quien deberá definir su situación legal por los delitos o faltas que correspondan tras el incidente.

Un motorista de 24 años arrolló a un agente de la Policía Nacional Civil durante un operativo en la zona 1 de Escuintla.
El juzgado correspondiente determinará la situación legal de Soloj Paredes tras el incidente en el control vehicular. (PNC de Guatemala)

El motorista no tenía licencia y circulaba con escape modificado

Durante la revisión posterior a la detención, los policías establecieron que el joven no portaba licencia de conducir. También detectaron que la motocicleta, tenía un sistema de escape modificado que generaba ruido excesivo.

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El procedimiento se desarrolló en una de las vías del área urbana de Escuintla, donde la PNC mantiene operativos de prevención y verificación de documentos.

El caso se suma a los incidentes en los que conductores intentan evadir controles policiales y ponen en riesgo a los agentes encargados de ejecutar las inspecciones.

Un motorista de 24 años arrolló a un agente de la Policía Nacional Civil durante un operativo en la zona 1 de Escuintla.
El conductor John Henry "N" desobedeció la orden de alto emitida por elementos de la Comisaría 31. (PNC de Guatemala)

La PNC recordó en otros procedimientos que las señales de alto forman parte de los mecanismos de control para prevenir delitos y verificar irregularidades en vehículos y motocicletas.

Otros agentes de la PNC fueron atropellados y atacados a balazos en octubre

El 16 de octubre, la PNC capturó a un motorista de 19 años en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala después de que presuntamente atropelló al agente Teófilo Gonzalo durante un operativo. El policía sufrió una dislocación en la rodilla derecha y fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

En otro hecho, la madrugada del 25 de octubre, una radiopatrulla fue atacada a balazos durante recorridos de seguridad en la colonia La Cipresada, zona 8 de Quetzaltenango. La PNC informó la captura de un hombre y una mujer; el primero resultó herido tras la respuesta policial.

Un motorista de 24 años arrolló a un agente de la Policía Nacional Civil durante un operativo en la zona 1 de Escuintla.
La inspección policial reveló que el detenido carecía de licencia de conducir y utilizaba un escape modificado. (PNC de Guatemala)

Escuintla registró 133 homicidios entre enero y mayo de 2026

El hecho ocurrió en Escuintla, un departamento que mantiene indicadores elevados de violencia. Datos de la Policía Nacional Civil, analizados por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señalan que esa localidad registró 133 homicidios entre enero y mayo de 2026, frente a los 129 contabilizados durante el mismo período de 2025.

La cifra representó un aumento interanual en un contexto nacional de descenso acumulado de los homicidios durante los primeros meses del año.

Escuintla figuró entre los departamentos donde la tendencia fue distinta a la observada en el departamento de Guatemala, que tuvo una reducción de muertes violentas en ese lapso.

En agosto, Escuintla registró 36 homicidios y se ubicó como el segundo departamento con más casos del país, detrás del departamento de Guatemala, según información divulgada a partir de la Plataforma de Datos Estadísticos de Incidencia Criminal del Ministerio de Gobernación.

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