Experta en Apple revela el truco que le permite alargar la vida de la batería del celular por tres años

La periodista Juli Clover probó durante tres años un método para frenar el desgaste de la batería del iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Que una batería se degrade es lo más normal en un celular. Con el paso de los años suele perder capacidad de carga y su duración es menor. Pero Juli Clover, periodista especializada en productos de Apple, lleva tres años probando un método para frenar esa situación con la batería del iPhone y lo ha logrado.

El truco, publicado en MacRumors, no requiere aplicaciones externas ni gastos adicionales: consiste en limitar la carga máxima del teléfono al 80% en lugar de dejarlo llegar siempre al 100%. Tras doce meses de uso continuo, su iPhone 17 Pro Max conservaba el 97% de capacidad original.

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En qué consiste el límite de carga del 80%

El límite de carga es una función que impide que el teléfono siga absorbiendo energía una vez alcanzado un porcentaje determinado, en este caso el 80%. La idea es evitar que la batería permanezca de forma constante en niveles máximos, algo que acelera el desgaste químico de las celdas de ion-litio.

Este ajuste consiste en evitar que la batería llegue siempre al 100% de carga, deteniéndola en el 80% para reducir el estrés químico sobre sus componentes internos. Es la razón por la que tanto iPhone como numerosos modelos Android incorporan esta opción, aunque bajo nombres distintos según el fabricante.

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La rutina de cuidado incluye la pauta de impedir que el nivel de energía baje del 20%. (Imagen ilustrativa Infobae)

Clover activó la función en tres generaciones consecutivas de iPhone: el 15 Pro Max, el 16 Pro Max y el 17 Pro Max. En todos los casos mantuvo el límite activo durante el uso diario y evitó que la batería bajara del 20%, una práctica que complementa el efecto del tope superior.

Cuáles son los resultados después de tres años

Los números respaldan el método. El iPhone 17 Pro Max llegó a los doce meses con un 97% de capacidad máxima y 277 ciclos de carga, la mejor marca registrada hasta el momento por la periodista.

El iPhone 16 Pro Max, en cambio, terminó su primer año con un 94% de capacidad, el mismo porcentaje que alcanzó el iPhone 15 Pro Max tras doce meses de uso bajo el mismo esquema.

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El modelo iPhone 15 Pro Max conservó el 88% de salud de batería al cabo de 36 meses de funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación a largo plazo resulta más reveladora todavía. El iPhone 15 Pro Max mantiene un 88% de salud de batería después de 36 meses y 369 ciclos de carga, mientras que el iPhone 16 Pro Max conserva un 93% tras 24 meses y 343 ciclos.

Clover atribuye parte de la mejora del iPhone 17 Pro Max a un factor adicional: priorizó la carga por USB-C frente a la carga inalámbrica mediante Qi2 o MagSafe. También señala que Apple incorporó en ese modelo una carcasa de aluminio y refrigeración por cámara de vapor, lo que redujo el tiempo que el dispositivo pasaba caliente, una variable que también influye en el envejecimiento de la batería.

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Incluso en reposo, los teléfonos más antiguos mostraron una degradación mínima: el iPhone 16 Pro Max perdió apenas un 1% de capacidad entre 2025 y 2026, mientras que el iPhone 15 Pro Max no perdió capacidad alguna durante ese mismo período, con 44 y 17 ciclos adicionales respectivamente.

Los fabricantes de teléfonos con sistema Android ofrecen herramientas equivalentes para restringir la carga al máximo nivel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué funciona y cómo aplicarlo en Android

Las baterías de ion-litio almacenan energía mediante reacciones químicas que se repiten en cada ciclo de carga y descarga. Con el tiempo, esas reacciones reducen la capacidad total del componente para retener energía, y el calor acelera ese proceso.

Mantener la batería lejos del 100% de forma permanente reduce parte de esa tensión química. Por ese motivo, el principio no es exclusivo de Apple: la mayoría de los fabricantes de Android incorporan funciones similares, ya sea limitando directamente el porcentaje de carga o ralentizando el proceso cuando el teléfono se acerca al tope máximo.

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En ambos sistemas operativos, la lógica es idéntica: cuanto menos tiempo pase el dispositivo al 100%, menor es el desgaste acumulado en sus celdas internas.