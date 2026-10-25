Tecno

Experta en Apple revela el truco que le permite alargar la vida de la batería del celular por tres años

La rutina de cuidado incluye la pauta de impedir que el nivel de energía baje del 20%

Un celular negro se carga sobre una mesa de madera al lado de una ventana, con un cargador conectado a la pared, una taza y un libro. La pantalla muestra 85% de batería.
La periodista Juli Clover probó durante tres años un método para frenar el desgaste de la batería del iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Que una batería se degrade es lo más normal en un celular. Con el paso de los años suele perder capacidad de carga y su duración es menor. Pero Juli Clover, periodista especializada en productos de Apple, lleva tres años probando un método para frenar esa situación con la batería del iPhone y lo ha logrado.

El truco, publicado en MacRumors, no requiere aplicaciones externas ni gastos adicionales: consiste en limitar la carga máxima del teléfono al 80% en lugar de dejarlo llegar siempre al 100%. Tras doce meses de uso continuo, su iPhone 17 Pro Max conservaba el 97% de capacidad original.

PUBLICIDAD

En qué consiste el límite de carga del 80%

El límite de carga es una función que impide que el teléfono siga absorbiendo energía una vez alcanzado un porcentaje determinado, en este caso el 80%. La idea es evitar que la batería permanezca de forma constante en niveles máximos, algo que acelera el desgaste químico de las celdas de ion-litio.

Este ajuste consiste en evitar que la batería llegue siempre al 100% de carga, deteniéndola en el 80% para reducir el estrés químico sobre sus componentes internos. Es la razón por la que tanto iPhone como numerosos modelos Android incorporan esta opción, aunque bajo nombres distintos según el fabricante.

PUBLICIDAD

cargador - celular - incendio - tecnología - 11 de junio
La rutina de cuidado incluye la pauta de impedir que el nivel de energía baje del 20%. (Imagen ilustrativa Infobae)

Clover activó la función en tres generaciones consecutivas de iPhone: el 15 Pro Max, el 16 Pro Max y el 17 Pro Max. En todos los casos mantuvo el límite activo durante el uso diario y evitó que la batería bajara del 20%, una práctica que complementa el efecto del tope superior.

Cuáles son los resultados después de tres años

Los números respaldan el método. El iPhone 17 Pro Max llegó a los doce meses con un 97% de capacidad máxima y 277 ciclos de carga, la mejor marca registrada hasta el momento por la periodista.

El iPhone 16 Pro Max, en cambio, terminó su primer año con un 94% de capacidad, el mismo porcentaje que alcanzó el iPhone 15 Pro Max tras doce meses de uso bajo el mismo esquema.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El modelo iPhone 15 Pro Max conservó el 88% de salud de batería al cabo de 36 meses de funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación a largo plazo resulta más reveladora todavía. El iPhone 15 Pro Max mantiene un 88% de salud de batería después de 36 meses y 369 ciclos de carga, mientras que el iPhone 16 Pro Max conserva un 93% tras 24 meses y 343 ciclos.

Clover atribuye parte de la mejora del iPhone 17 Pro Max a un factor adicional: priorizó la carga por USB-C frente a la carga inalámbrica mediante Qi2 o MagSafe. También señala que Apple incorporó en ese modelo una carcasa de aluminio y refrigeración por cámara de vapor, lo que redujo el tiempo que el dispositivo pasaba caliente, una variable que también influye en el envejecimiento de la batería.

Incluso en reposo, los teléfonos más antiguos mostraron una degradación mínima: el iPhone 16 Pro Max perdió apenas un 1% de capacidad entre 2025 y 2026, mientras que el iPhone 15 Pro Max no perdió capacidad alguna durante ese mismo período, con 44 y 17 ciclos adicionales respectivamente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los fabricantes de teléfonos con sistema Android ofrecen herramientas equivalentes para restringir la carga al máximo nivel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué funciona y cómo aplicarlo en Android

Las baterías de ion-litio almacenan energía mediante reacciones químicas que se repiten en cada ciclo de carga y descarga. Con el tiempo, esas reacciones reducen la capacidad total del componente para retener energía, y el calor acelera ese proceso.

Mantener la batería lejos del 100% de forma permanente reduce parte de esa tensión química. Por ese motivo, el principio no es exclusivo de Apple: la mayoría de los fabricantes de Android incorporan funciones similares, ya sea limitando directamente el porcentaje de carga o ralentizando el proceso cuando el teléfono se acerca al tope máximo.

En ambos sistemas operativos, la lógica es idéntica: cuanto menos tiempo pase el dispositivo al 100%, menor es el desgaste acumulado en sus celdas internas.

Temas Relacionados

BateríaCelulariPhoneAndroidTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo ver Las Guerreras K-pop en HD y en español latino desde un celular sin cortes o virus

Netflix tiene los derechos de transmisión de la película y ofrece medidas de seguridad frente a fraudes, malware y robo de datos personales

Cómo ver Las Guerreras K-pop en HD y en español latino desde un celular sin cortes o virus

Señales de que espían su teléfono: guía para detectar virus y aplicaciones espía

El agotamiento acelerado de la energía, los picos de conectividad y los programas no reconocidos justifican examinar permisos, actividad en segundo plano y accesos concedidos

Señales de que espían su teléfono: guía para detectar virus y aplicaciones espía

Apagar el móvil 5 minutos todos los días reduce el riesgo de malware espía: verdad o mito

Reiniciar el teléfono a diario puede detener algunos programas que roban información, pero no protege frente a todas las amenazas ni reemplaza las actualizaciones y las contraseñas seguras

Apagar el móvil 5 minutos todos los días reduce el riesgo de malware espía: verdad o mito

Investigadores convierten fibras textiles en una pantalla táctil funcional

El desarrollo, publicado en Nature, reúne 5.000 chips en una manga que muestra video, registra toques y puede introducirse en el lavarropas

Investigadores convierten fibras textiles en una pantalla táctil funcional

Cómo los humanos pueden enamorarse de la IA: una tendencia que ya tiene matrimonios

Los vínculos afectivos con sistemas de IA comienzan con consultas técnicas y avanzan hacia la dependencia emocional

Cómo los humanos pueden enamorarse de la IA: una tendencia que ya tiene matrimonios

DEPORTES

El Rally Dakar confirmó que la edición 2027 no será en Arabia Saudita: las razones y el posible regreso a África tras 20 años

El Rally Dakar confirmó que la edición 2027 no será en Arabia Saudita: las razones y el posible regreso a África tras 20 años

Malik Beasley negocia un acuerdo de culpabilidad: el ex NBA podría admitir su rol en un esquema de apuestas ilegales

River Plate recibirá a Racing en el Monumental en uno de los clásicos de la fecha 14 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Independiente por el Torneo Clausura tras clasificar a la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto largará desde el fondo de la grilla el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

TELESHOW

Luciano Pereyra anunció que le cantará al papa León XIV en su visita a Luján: emoción y lágrimas en pleno show

Luciano Pereyra anunció que le cantará al papa León XIV en su visita a Luján: emoción y lágrimas en pleno show

Lágrimas, camisetas de la Selección y la promesa de regresar al país: así fue la última noche de BTS en la Argentina

“Tus dos abuelas custodian tu vida”, el emotivo mensaje de Carolina Baldini por el primer año de su nieto Faustino

Tatool, la mente detrás de los hits de Nicki Nicole, Milo J y Trueno que llega a los Latin Grammy con cuatro nominaciones

Sol Mihanovich, heredera de un legado musical: “Entendí que tengo que vivir ahora lo que me hace bien”

INFOBAE AMÉRICA

Félix Navarro, opositor cubano, acumula más de 60 días aislado en prisión, según denunció su familia

Félix Navarro, opositor cubano, acumula más de 60 días aislado en prisión, según denunció su familia

Un adolescente de 17 años es detenido con marihuana oculta en un recipiente de comida en El Salvador

“Una victoria por dos puntos”: Así conquistaron cinco jóvenes salvadoreños el primer oro de robótica en Corea del Sur

República Dominicana entregó 97 apartamentos subsidiados para reducir el déficit habitacional

Rescataron a 14 personas extraviadas, incluidos nueve niños, en San Pedro Ayampuc en Guatemala