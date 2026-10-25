Cuba

Sociedad Interamericana de Prensa alerta sobre restricciones a la libertad de expresión en Cuba

La entidad señaló que las autoridades recurren a figuras como la desobediencia, los desórdenes públicos y los actos contra la intimidad en causas contra comunicadores y usuarios de redes sociales.

Dibujo de una mujer con la boca cubierta por una mano, ubicado junto a una bandera de Cuba pintada en acuarela que se desdibuja en gotas.
La Sociedad Interamericana de Prensa denunció restricciones contra la libertad de expresión y el periodismo en Cuba durante su asamblea en Bogotá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo en Cuba, según un informe aprobado durante su 82 Asamblea General, celebrada en Bogotá. El documento describe medidas que, según la entidad, afectan a periodistas independientes, creadores de contenido y activistas.

El reporte de la SIP sostiene que aumentó el uso de mecanismos policiales y judiciales contra personas que informan, documentan o difunden contenidos sobre la situación de la isla. La organización menciona detenciones, citaciones, interrogatorios y procesos judiciales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el informe difundido por EFE, las limitaciones incluyen restricciones legales, administrativas y tecnológicas. El documento también cita prohibiciones de salida del país, dificultades para acceder a papel y problemas de conexión a internet.

La SIP incluyó la prisión preventiva de Henry Constantín

La organización consideró que el caso de mayor gravedad es el del periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Constantín permanece en prisión provisional en la cárcel de máxima seguridad Kilo 7, en la provincia de Camagüey, según el documento.

Las autoridades le atribuyen el delito de desobediencia por una citación a la que llegó después de que los agentes de la Seguridad del Estado se hubieran retirado, relata el informe.

PUBLICIDAD

La SIP también se refirió a Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, integrantes del proyecto digital independiente El4tico, conocido como El Cuartico.

Ambos continúan en prisión bajo cargos de incitación al desorden público relacionados con videos de análisis y sátira política. El informe sitúa estos casos en un contexto de criminalización de espacios de opinión en las redes sociales.

El texto menciona además a los periodistas Jorge Bello y José Gabriel Barrenechea, encarcelados por su participación en protestas.

La organización incorporó el caso de Mayelín Rodríguez Prado, quien no es periodista y cumple una condena de 15 años tras entrevistar a menores durante una manifestación.

El informe citó el caso de Anna Bensi y su madre

La creadora de contenido Anna Bensi y su madre recibieron sanciones de dos años de libertad limitada por grabar a un suboficial. (Foto: Cubanet)
La creadora de contenido Anna Bensi y su madre recibieron sanciones de dos años de libertad limitada por grabar a un suboficial. (Foto: Cubanet)

El documento incluyó a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente.

Las dos fueron sancionadas el 1 de octubre con dos años de libertad limitada. La causa se vinculó con la grabación y difusión de un video de un suboficial del Ministerio del Interior durante una citación.

Según el informe, la acusación fue por actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, la identidad de otra persona y sus datos.

La SIP señaló que figuras como la desobediencia, los desórdenes públicos y los actos contra la intimidad aparecen en varios de los procesos examinados.

La entidad indicó que las citaciones verbales suelen anteceder a detenciones y causas penales. También afirmó que algunas detenciones breves derivan posteriormente en prisión.

El decreto 160 limita la formalización de medios independientes

La SIP cuestionó el decreto 160, que, según el informe, impide que los medios independientes se formalicen como actividades económicas privadas.

Ilustración del perfil de un rostro con una mano sobre la boca y una lágrima en la mejilla, situada junto a la bandera de Cuba.
El decreto 160 impide que los medios de comunicación independientes operen de forma legal como actividades económicas privadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma mantiene bajo control estatal actividades como el periodismo, la publicación de medios, las agencias de noticias, la radiodifusión y determinadas tareas editoriales e informativas.

El documento señala que la prensa independiente funciona sin amparo jurídico. A la vez, sostiene que el Estado conserva el control de los principales medios de comunicación y el monopolio de las telecomunicaciones.

La organización también mencionó las prohibiciones de salida del país para periodistas clasificados como “regulados”. Para la SIP, esa condición constituye un mecanismo adicional de presión y control.

EFE informó que el reporte recoge obstáculos para producir y distribuir publicaciones impresas independientes, entre ellos la dificultad para conseguir papel. El texto también alude a cortes de internet y conexiones de baja calidad.

La SIP denunció demoras en la resolución de recursos de hábeas corpus, dificultades para modificar medidas cautelares y falta de acceso a expedientes. El informe incluye la ausencia de información sobre investigaciones o sanciones entre los impedimentos procesales señalados.

La entidad tiene sede en Miami, fue fundada en 1943 y reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental. Su actividad se centra en la defensa y promoción de las libertades de prensa y expresión.

Temas Relacionados

Sociedad Interamericana de PrensaCubaLibertad de expresiónLibertad de prensa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La policía y los inspectores decomisan productos y aplican ocho multas en el mercado de 17 y K

El operativo, dirigido por Pedro Lizardo Garcés Escalona, abarcó nueve puestos en El Vedado y sumó sanciones por 103,800 pesos (USD 4.33), mientras dos comerciantes acreditaron la legalidad de su actividad, cuatro escaparon ante llegada de agentes

La policía y los inspectores decomisan productos y aplican ocho multas en el mercado de 17 y K

“Costumbre a la que no me voy a acostumbrar”, la denuncia de una cubana sin agua y con hepatitis

Sady R. Companioni afirmó que no puede seguir recomendaciones como el lavado frecuente de manos debido a la falta del recurso en su vivienda

“Costumbre a la que no me voy a acostumbrar”, la denuncia de una cubana sin agua y con hepatitis

El Comando Sur de EEUU envió un mensaje a los cubanos: “Construyan el cambio que quieren ver, es el momento”

El general Francis L. Donovan se pronunció luego de que Marco Rubio llamara a colaborar de forma “discreta” con la CIA a quienes buscan un cambio en la isla

El Comando Sur de EEUU envió un mensaje a los cubanos: “Construyan el cambio que quieren ver, es el momento”

Un socavón en Cerro se llena de agua y amenaza a peatones y conductores tras las lluvias

La abertura situada en Amenidad y Cruz del Padre recibe el caudal de los aguaceros, mientras los bordes rotos, las rejillas movidas y los residuos acumulados elevan el peligro para quienes circulan

Un socavón en Cerro se llena de agua y amenaza a peatones y conductores tras las lluvias

La mortalidad infantil en Cuba se disparó un 147% en siete años: cesáreas demoradas, bebés sin oxígeno y hospitales con aguas negras

El país cerró 2025 con una tasa de 9.9 muertes por cada 1,000 nacidos vivos, la peor en décadas. Madres relatan partos que terminaron en tragedia mientras los centros médicos carecían de medicamentos básicos y las familias exigen respuestas que el sistema no les da.

La mortalidad infantil en Cuba se disparó un 147% en siete años: cesáreas demoradas, bebés sin oxígeno y hospitales con aguas negras

TECNO

Google usa Gemini para avisarte si un SMS de un desconocido puede ser una estafa

Google usa Gemini para avisarte si un SMS de un desconocido puede ser una estafa

Ver Barcelona vs Real Madrid en Fútbol Libre o Roja Directa: los peligros ocultos de buscar partidos gratis

Cables HDMI de cobre vs. de fibra óptica: cuáles es la diferencia y cómo saber cuál escoger

Steam suma un FPS gratis de supervivencia espacial sin microtransacciones ni pagos ocultos

WhatsApp permitirá saber quién llama antes de contestar un número desconocido

ENTRETENIMIENTO

Demi Lovato cuenta cómo el tratamiento la preparó para encontrar el amor con Jutes: “Siento que encontré mi hogar en él”

Demi Lovato cuenta cómo el tratamiento la preparó para encontrar el amor con Jutes: “Siento que encontré mi hogar en él”

“No quiero que mi vida se convierta en publicidad”: Chiwetel Ejiofor habló sobre su privacidad y su carrera en Hollywood

“Es uno de los guiones más bonitos que he leído en toda mi carrera”: Julianne Moore habló de su papel en “El debut”

Celebridades de Hollywood que revelaron atracciones secretas que no lograron traspasar la pantalla

El universo íntimo de LeBron James y su esposa entre trofeos, obras de arte y recuerdos familiares

MUNDO

Vientos de 135 km/h, ferris suspendidos y trenes detenidos: la tormenta Boelo golpea el Reino Unido y se desplaza por Europa

Vientos de 135 km/h, ferris suspendidos y trenes detenidos: la tormenta Boelo golpea el Reino Unido y se desplaza por Europa

Rusia ofreció ampliar los envíos de diésel a Estados Unidos tras el primer despacho de 40.000 toneladas

León XIV rezó por las víctimas del atentado contra una iglesia en Jordania y pidió el cese de las hostilidades en Yemen

Cómo es Battle Harbour, la isla de Canadá sin autos ni internet donde los turistas pueden dormir en edificios históricos

La policía portuguesa desalojó un campamento por la vivienda y arrestó a varios manifestantes en Lisboa