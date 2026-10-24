Steam regala por tiempo limitado estos tres juegos para PC: cómo descargarlos

Steam habilitó por tiempo limitado la descarga gratuita de dos contenidos y el acceso sin costo a un videojuego para PC. (Steam)

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Steam cuenta con una serie de juegos y contenidos gratuitos para PC por tiempo limitado. Se trata de Popcorn & Premieren - Ausgehviertel, DeadPoly y Squad Weapon Skins - Recon Team Pack.

Los usuarios de Steam pueden añadir gratis a su biblioteca los contenidos descargables de Popcorn & Premieren y Squad antes de que finalicen sus respectivas promociones. En tanto, DeadPoly se puede jugar sin costo hasta el 26 de octubre.

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Las ofertas no funcionan del mismo modo: los dos contenidos descargables se conservarán en la cuenta una vez reclamados, mientras que el acceso gratuito a DeadPoly será temporal. Además, los complementos requieren contar con los juegos base para utilizarlos.

Las promociones incluyen Popcorn & Premieren - Ausgehviertel, DeadPoly y Squad Weapon Skins - Recon Team Pack. (Steam)

Cómo acceder a estos juegos y contenidos

Para obtener Popcorn & Premieren - Ausgehviertel, los usuarios deben ingresar a su página en Steam, iniciar sesión y seleccionar la opción para añadirlo a la cuenta. El contenido estará disponible sin costo hasta el 29 de octubre de 2026.

El paquete Squad Weapon Skins - Recon Team Pack también debe reclamarse desde su ficha en la tienda. La promoción finaliza el 25 de octubre y requiere tener el juego base Squad.

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Por su parte, DeadPoly puede descargarse y jugarse de forma gratuita hasta el 26 de octubre. Una vez terminado ese período, el juego volverá a tener su precio habitual, aunque Steam ofrece un descuento temporal sobre su valor.

DeadPoly estará disponible para jugar gratis hasta el 26 de octubre de 2026. (Steam)

De qué tratan estos juegos gratis de Steam

Popcorn & Premieren - Ausgehviertel es un contenido descargable para el simulador de gestión de cines Popcorn & Premieren. Añade un distrito de ocio con nueve negocios gastronómicos y de entretenimiento, además de un estacionamiento de pago.

En DeadPoly, los jugadores deben sobrevivir en un mundo afectado por un apocalipsis zombi. El título combina combate, recolección de recursos, construcción de bases, creación de objetos, personalización de armas y modalidades para un jugador, cooperativas y multijugador en línea.

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El Recon Team Pack de Squad incorpora cinco aspectos de armas con diseño selvático para la facción del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Se trata de elementos cosméticos que no modifican la jugabilidad y que pueden equiparse desde la armería del menú principal.

El paquete Squad Weapon Skins - Recon Team Pack debe obtenerse desde la ficha del producto en la tienda de Steam. (Steam)

Steam Machine de Valve es reconocida como uno de los mejores inventos de 2026

La Steam Machine de Valve fue reconocida por la revista Time como uno de los mejores inventos de 2026, dentro de la categoría de entretenimiento y videojuegos. El dispositivo representa el regreso de la compañía al mercado de hardware para jugar en el televisor.

La computadora busca trasladar la biblioteca de Steam al living con una experiencia cercana a la de una consola, sin dejar de lado las posibilidades de personalización propias de una PC. Su formato compacto permite conectarla a un televisor o monitor y ejecutar los juegos disponibles en la plataforma.

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El reconocimiento de Time puso a Valve entre las empresas tecnológicas incluidas en una selección anual que reúne productos, dispositivos y servicios por su diseño, utilidad e impacto. La publicación destacó a la Steam Machine como parte de la nueva apuesta de la empresa por el hardware.

La revista Time incluyó a la Steam Machine de Valve entre los mejores inventos de 2026, en la categoría de entretenimiento y videojuegos. (Valve)

La Steam Machine funciona con SteamOS, el sistema operativo de Valve orientado a los videojuegos. El equipo fue diseñado para ofrecer una alternativa a las computadoras de escritorio tradicionales, con una interfaz pensada para usarse desde el sillón y con controles inalámbricos.

El dispositivo combina componentes de AMD y almacenamiento SSD, además de opciones de conectividad para periféricos y pantallas. Valve también incorporó compatibilidad con los juegos de Steam mediante Proton, una herramienta que permite ejecutar en SteamOS numerosos títulos desarrollados para Windows.

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La nueva Steam Machine retoma una idea que Valve había impulsado años atrás con dispositivos fabricados por distintos socios. En esta ocasión, la empresa asumió el desarrollo directo del equipo y lo integró a un ecosistema que incluye Steam Deck, SteamOS y los controles de la marca.