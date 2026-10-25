“Tus dos abuelas custodian tu vida”, el emotivo mensaje de Carolina Baldini por el primer año de su nieto Faustino

Carolina Baldini saludó a su nieto Fausto por su primer año de vida con un carrete de imágenes en familia

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El primer cumpleaños de Faustino reunió a la familia Simeone alrededor de una fecha llena de cariño. Carolina Baldini compartió fotos y videos de su nieto y celebró sus doce meses de vida con un mensaje para el bebé, hijo de Gianluca Simeone y Eva Bargiela.

La mamá de los hermanos Simeone eligió las redes sociales para compartir la fecha y acompañó las imágenes con unas palabras que reflejaron el lugar que Faustino ocupa dentro de la familia. En cada postal, el niño aparece en escenas cotidianas y de celebración, mientras sus padres y su abuela disfrutan de esta etapa que suma nuevos recuerdos.

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Al pie del álbum, Carolina Baldini escribió: “Feliz cumpleaños Fausti ! 🎂 Ya pasó un año desde que llegaste a nuestras vidas y nos regalaste una nueva forma de amar ! Que emoción verte crecer, descubrir el mundo con esos ojitos llenos de inocencia, y saber que tengo el privilegio de acompañarte en este camino . Que la vida te regale muchos motivos para sonreír, sueños enormes y la libertad de ser siempre quien quieras ser ❤️ Hoy tus dos abuelas custodian tu vida, Una en la tierra y otra en el cielo para que seas muy feliz !

Feliz primer año Fausti 🎂”.

Las emotivas palabras de Carolina Baldini para su nieto Fausti (Instagram)

El posteo puso el foco en el vínculo que Baldini construye con su nieto desde su nacimiento. También incluyó un recuerdo para la otra abuela de Faustino, a quien mencionó desde un lugar especial al hablar de la presencia y el cuidado que acompañan al niño.

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La llegada de Faustino abrió una nueva etapa para la familia Simeone. Gianluca y Eva transitan la crianza de su primer hijo y suelen mostrar parte de esa experiencia en sus redes, con fotos de encuentros familiares, celebraciones y viajes. Para Carolina, el nacimiento del bebé también sumó un rol que disfruta con cercanía y que deja ver cada vez que comparte una imagen junto a él.

La pareja reunió en una sola fecha el festejo del cumpleaños del futbolista y los nueve meses de su hijo

Eva Bargiela se sumó a los festejos por el cumpleaños de su hijo con una foto en la que se lo ve junto a su torta. La modelo eligió una postal centrada en Faustino para saludarlo en una jornada especial para la pareja, que celebró su primer año como padres.

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Meses atrás, Bargiela y Simeone compartieron otro festejo familiar cuando coincidieron el cumpleaños del futbolista y los nueve meses de su hijo. En aquella oportunidad, la modelo publicó una imagen frente a una torta de chocolate, con Faustino en brazos, y escribió: “Celebrando tu vida Gian Simeone! Y los 9 meses de Faustino! Gracias por alegrarnos los días, te amamos”.

La familia también acompañó a Giuliano Simeone durante el Mundial 2026. En junio, Gianluca, Eva, Faustino y Carolina viajaron a Kansas City para participar de un banderazo de hinchas argentinos antes del debut de la selección nacional ante Argelia. El pequeño asistió al encuentro en su cochecito, con una camiseta del equipo argentino, mientras sus padres compartían imágenes de la jornada.

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En ese viaje, Baldini se mostró junto a los fanáticos que se acercaron a alentar a la selección y luego difundió videos del clima que rodeó la previa del partido. Gianluca viajó para acompañar a su hermano en una cita importante de su carrera, y Eva compartió la experiencia familiar junto a su hijo.

Carolina Baldini celebró el primer cumpleaños de su nieto Faustino con una dedicatoria en las redes sociales

Más adelante, Bargiela contó que la pareja regresó a la Argentina después de pasar 40 días en Estados Unidos por el Mundial. Entre los compromisos deportivos de la familia y las rutinas con Faustino, ambos encontraron espacio para registrar pequeños momentos de su vida como padres.

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Ahora, el primer cumpleaños del niño reunió a las dos ramas de la familia en las redes. Las fotos de Eva junto a la torta y el mensaje de Carolina marcaron una fecha que llega después de un año de cambios para Gianluca Simeone y Bargiela, quienes iniciaron esta nueva etapa familiar con la llegada de su hijo.