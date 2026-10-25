Tatool, la mente detrás de los hits de Nicki Nicole, Milo J y Trueno que llega a los Latin Grammy con cuatro nominaciones

Tatool cuenta en su trayectoria con una estatuilla de los Latin Grammy por la canción FRESH de Trueno

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A semanas de una nueva edición de los Latin Grammy, Santiago Ruiz, conocido como Tatool, llega con cuatro nominaciones que consolidan su lugar entre los productores argentinos de mayor impacto en la música urbana. Su nombre figura detrás de La Vida Era Más Corta, de Milo J, y TURR4ZO, de Trueno, dos trabajos que marcaron el pulso de la escena durante el último año.

La trayectoria de Tatool habla de una generación que aprendió a producir fuera de los circuitos tradicionales. Empezó con la computadora de su madre y tutoriales de YouTube mientras cursaba Economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Con el tiempo, convirtió esa formación autodidacta en una firma reconocible en los discos de Trueno, Nicki Nicole y Milo J, con una mirada que acompaña a cada artista desde la construcción del sonido hasta la identidad de sus proyectos.

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Por primera vez nominado a Productor del Año, también compite en las categorías de Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año por su trabajo junto a Milo J. En esta entrevista exclusiva, Tatool habla de su camino, de la relación creativa con los artistas que acompañó desde sus primeros pasos y de lo que significa llegar a los Latin Grammy con siete nominaciones en su trayectoria y una estatuilla ya obtenida por “FRESH”, de Trueno.

Tatool, el productor de Duki, Nicki Nicole y Milo J (Prensa Tatool)

— ¿Cómo estás viviendo las 4 nominaciones a los Latin Grammy?

—Tranquilo y contento. Estoy enfocado en la música y en la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta. Trato de hacerlo lo mejor posible; el resultado no se puede controlar, pero lo hago por amor y para poder sostener este camino. No tengo una expectativa mayor que seguir haciéndolo.

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— ¿Te sorprendieron las cuatro nominaciones?

—No sabía que se anunciaban ese día. Estaba tomando mate en casa y empezaron a llegar mensajes de felicitaciones. Pensé que se habían confundido, hasta que miré y vi que estaba nominado. Me pareció muy loco. En el fondo pensaba que podía pasar, pero votan miles de personas de todo el mundo y uno nunca sabe quién conoce su trabajo. Me puso muy contento porque, más allá de que no suelo prestarles demasiada atención a los premios, el reconocimiento de colegas que hacen lo mismo que vos es de los mayores aprecios profesionales que se pueden recibir.

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— ¿La nominación a Productor del Año es la que más te representa?

—Me gustan todas, pero esa tiene algo especial. Es como si jugás de cinco y te nominan a mejor cinco. Te alegra por el equipo y también porque sentís que se reconoce tu tarea. Yo trabajo con un equipo y está bueno que ellos también se sientan orgullosos de lo que hacemos. Al mismo tiempo, las nominaciones por el disco de Cami, de Milo, son una locura: Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año. Esta última tiene algo muy técnico, muy de quienes somos nerds de la música. Que la gente que entiende esas búsquedas las valore es lo que más me gusta.

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— ¿Ya sabés qué vas a usar en la ceremonia?

—Sí. Un amigo tiene un lugar que se llama La Restinga y hace trajes. Le dije que necesitaba ir bien, así que me está preparando uno.

Tatool, el productor de Trueno, Nicki Nicole y Milo J (Prensa Dale Play)

— ¿Cómo imaginás la noche de los Latin Grammy y el viaje?

—Ya fui otras veces, aunque a la última edición no asistí y fue justamente en la que ganamos con Trueno por Mejor Canción de Rap/Hip Hop. Es muy divertido porque te encontrás con colegas que no ves hace tiempo, con gente con la que hiciste música en otra parte del mundo o que conociste en Argentina. Soy muy social y me gusta ese intercambio. Después está la parte de trabajo: dar notas y hacer lo necesario para que más personas conozcan lo que hacés. Como argentino, es una gran oportunidad para representar de dónde vengo y presentar mi trabajo.

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— ¿Sentís que estas nominaciones son la culminación de un camino que comenzó mientras estudiabas Economía?

—Por cómo se dio mi carrera, siempre estoy buscando hacer algo que todavía no hice. Una nominación o un premio es una señal de tus colegas de que venís bien, pero no lo tomo como el punto máximo de mi carrera. El disfrute está en hacer. Si aparece algo que quiero aprender dentro de la música, me meto, lo estudio y trato de hacerlo. Claro que lo vivo como un momento importante a nivel profesional, pero no como una culminación. Es otro capítulo de la serie, no el gran final.

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— Gran parte de las nominaciones viene de La Vida Era Más Corta. ¿Cómo recordás el proceso de ese álbum con Milo J?

—Fue largo, divertido y desafiante. Hubo momentos en los que sacamos chispas, pero creo que eso también hizo grande al disco. Valoro mucho el vínculo familiar que se armó con Cami, Aldana, Enzo y todo su equipo. La música nació desde una familiaridad previa: ya nos conocíamos, sabíamos cómo trabajaba cada uno y eso hizo que el proceso fuera natural. Fluyó, aunque también hubo que exigirse y discutir ideas.

El productor inició su formación musical mediante tutoriales mientras cursaba la carrera de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella

— ¿Son conscientes de que el disco acercó el folclore a públicos jóvenes?

—Es difícil saber cuánto fue consecuencia del disco y cuánto el disco fue consecuencia de algo que ya estaba pasando. La idea nació mucho antes de que saliera el álbum. Sentíamos que había un interés creciente por músicas más conectadas con las raíces, y no era algo exclusivo de Argentina. Se vio en distintos lugares del mundo. Cami lo llevó muy bien porque su acercamiento al folclore fue genuino: estudió, se juntó con quienes lo hacen, los admiró y los respetó. Tal vez el disco acercó ese mundo a jóvenes que necesitaban una figura como él para entrar, pero no diría que Milo es una figura folclórica. Lo acompaña desde otro lugar.

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— ¿La búsqueda por llevar el folclore a nuevas sonoridades fue compartida desde el inicio?

—Sí. Ya habíamos hecho “Tierra santa” con Trueno en 2022, donde mezclamos varios elementos y convocamos a Víctor Heredia. En ese tema están algunas semillas de La Vida Era Más Corta: el vínculo con el hip hop, los cantos autóctonos y otras referencias que volvieron a aparecer después. Con Cami, la búsqueda fue más profunda en el estudio de las estructuras y los géneros del folclore. También se sumó Santi Alvarado, que viene de ese mundo y a la vez conoce la producción urbana. Parecía que esa idea venía gestándose en todos nosotros desde hacía tiempo, hasta que encontró una forma concreta.

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El próximo disco de estudio de Nicki Nicole aborda la temática del amor propio y alcanza un avance del noventa por ciento (Prensa Dale Play)

— Mientras lo grababan, ¿imaginaban que podía tener este alcance?

—Sí. En las primeras sesiones mano a mano con Milo hicimos “Bajo de la piel” y sentimos que había algo. Después, cuando se sumó Santi, el proyecto terminó de tomar forma. Al comienzo eran maquetas muy iniciales, pero nosotros tres podíamos visualizarlo. A veces le mostrabas un tema a alguien y no lo entendía, pero nosotros sabíamos que había algo valioso.

— ¿Qué están pensando ahora junto a Milo?

—Él sigue trabajando el disco. Salió el proyecto de La Jangada, que terminamos de armar juntos y grabaron en el río, y siento que al álbum todavía le queda mucha vida. Cuando un disco logra durar en un momento en el que todo pasa tan rápido, hay que disfrutarlo. Poder dedicarle dos años a un proyecto es algo poco habitual. Como amigo y como hermano, mi consejo es que lo disfrute, lo defienda en todos los lugares a los que pueda llevarlo y no cargue con la expectativa de hacer algo nuevo inmediatamente. Lo próximo va a llegar solo.

— ¿Todavía no conversaron sobre un nuevo sonido?

—No. Ni siquiera intentaría buscarlo todavía. Poder trabajar un proyecto durante mucho tiempo es algo para disfrutar.

— Ese tiempo también te permite avanzar con tu propio disco. ¿Cómo será?

—Estoy muy contento trabajando en él. Quiero fusionar distintos géneros de la música electrónica. Me reuní con muchos DJs de Argentina y de otros lugares para aprender sus técnicas, los sonidos que usan y sus formas de producir. Es una música que escucho desde chico, pero nunca me había sentado realmente a hacerla. Como pasó con el folclore, no será un disco de un solo género. No diría que es house, tech house o garage, porque hay gente que hace cada estilo muy bien. Será una fusión.

La producción del disco TURR4ZO reunió a Tatool con Trueno y el productor español El Guincho

— ¿Cómo pasaste de escuchar música electrónica a producirla?

—Cuando se me ocurre una idea que quiero desarrollar en el tiempo, lo primero que hago es juntarme con quienes ya la hacen. Fui a Arhouse, una academia de DJs, donde me enseñaron a pinchar y tocar. También me junté con Mariano Mellino, Kevin Muter y Nachito Bolognani, entre otros DJs de distintos géneros. Cada uno me dio su perspectiva, me mostró sonidos, estructuras y técnicas. Fui a sus shows. Si querés entrar a un mundo, primero hay que respetarlo.

— ¿Qué podés adelantar sobre el disco y sus colaboraciones?

—Los artistas que participan son amigos. No puedo adelantar demasiado, pero son personas cercanas.

— ¿Croma será un espacio vinculado al desarrollo del álbum?

—Exactamente. Croma también fue pensado como un espacio físico para que el disco pueda desarrollarse. Todavía no se dio porque el álbum no salió, pero esa es la idea. Después de un año y medio, siento que entré en una etapa en la que estoy en un túnel: entrás y salís con el disco terminado.

— ¿En qué porcentaje de avance está?

—Diría que entre un 40 y un 50 %. Los cimientos están hechos, pero todavía queda camino.

— También trabajaste en TURR4ZO, de Trueno, un álbum considerado para tu nominación a Productor del Año. ¿Cómo fue esa experiencia?

—Para mí es un disco increíble. Tuve la oportunidad de producirlo con Mateo y con El Guincho, un productor al que admiré toda mi vida. Haber empezado trabajando con Trueno y terminar haciendo música con alguien como El Guincho es surrealista. Yo estaba en mi casa, en Buenos Aires, escuchando sus producciones y tratando de entender cómo hacía ciertos sonidos. De repente, estaba en el estudio viendo cómo los creaba. Eso me sigue sorprendiendo mucho.

— El disco tiene un trabajo detallado en cada canción. ¿Cómo se construyó esa dinámica?

—Con Mateo nos conocemos mucho. Hay debates, pero ya sabemos los recursos del otro y eso hace todo más fluido. Es como tirar una pared en el fútbol: sabés que el otro te va a devolver la pelota hacia adelante sin tener que explicarlo.

— ¿Cuál es el sample que más disfrutaste trabajar en TURR4ZO?

—Uno de mis favoritos está en “Rain 4”. Sampleamos “Puro talento”, de Miranda!, la canción que dice “Te quiero cada día más”. “Rain 4” dedica la primera mitad al padre y la segunda a la madre, y en la transición entra esa frase. Es algo que le dirías a tu vieja, aunque la canción original tenga otro sentido. Ese es mi sampleo preferido del disco.

— ¿Qué admirás de Trueno, a quien viste crecer desde sus comienzos?

—Somos hermanos. Más allá de la música, admiro sus valores. Es un gran ejemplo para muchos jóvenes: hace lo que dice, está en la suya, no molesta a nadie y vive para la música. Con el tiempo, cuando crecés dentro de la industria y atravesás cosas buenas y malas, entendés que aferrarse a esos valores y priorizar el oficio no es tan común. Eso lo valoro mucho en él.

— También trabajás en el próximo disco de Nicki Nicole. ¿En qué estado está?

—Está en un 90 %. Ya estamos cerca de terminarlo. Para mí, por lo que escucharía y por el trabajo que hicimos, es el mejor disco de Nicki.

El músico prepara un álbum propio enfocado en distintos estilos de música electrónica tras formarse en la academia Arhouse

— ¿Qué encontraste en su nuevo sonido?

—Está en un nivel increíble como compositora. Escribe letras muy buenas, conceptuales y artísticas, con mensajes claros y positivos. Poder transmitir algo así también es un valor agregado de la música.

— Por lo que anticipó Nicki y comentan sus seguidores, ¿el álbum gira en torno al amor propio?

—Sí. El arte siempre queda abierto a la interpretación, pero siento que el camino hacia el amor propio es útil en estos tiempos. Hay una crisis muy grande por las redes sociales, las adicciones y la comparación constante con lo que hacen los demás. A veces es difícil valorar lo propio. El amor propio es un concepto universal, pero hoy adquiere una vigencia particular. Que Nicki pueda plasmarlo en sus letras es una tarea compleja que admiro mucho.

— ¿“Jazmines para ti” va en esa dirección?

—Para mí sí, aunque después cada persona podrá interpretarla como quiera. Hasta que no se entregan todas las canciones, nunca se sabe qué puede pasar, pero me nombrás un tema y recuerdo cada una de las canciones.

— Se viralizaron posibles títulos como “Sozinha” y “Suspiro”. ¿Estarán en el álbum?

—Nicki viene subiendo cosas muy interesantes. Conozco las canciones, pero no sé si esos serán los títulos definitivos ni si todas formarán parte del disco.

— También se habló de posibles colaboraciones con Myke Towers, Nathy Peluso y Milo J. ¿Podés confirmar algo?

—Va a haber colaboraciones, pero todavía no sé qué se puede decir. Quizás alguna de las que nombraste esté.