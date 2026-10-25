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Códigos secretos de Netflix para octubre 2026: lista completa

Estos códigos permiten entrar directamente a categorías y subcategorías que no siempre están disponibles en el menú principal de Netflix

Netflix utiliza códigos numéricos para ordenar películas y series en categorías muy específicas. REUTERS/Dado Ruvic
Netflix utiliza códigos numéricos para ordenar películas y series en categorías muy específicas. REUTERS/Dado Ruvic
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Netflix cuenta con códigos secretos de categorías que permiten acceder a selecciones específicas de películas y series dentro de la plataforma.

Estos números funcionan como accesos directos a géneros y subgéneros que no siempre aparecen entre las opciones visibles del catálogo.

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Qué códigos hay

Netflix organiza su catálogo en géneros generales y microgéneros. Algunos de los códigos más utilizados son:

  • 1365: películas de acción y aventura.
  • 7442: películas de aventuras.
  • 43040: comedias de acción.
  • 8985: películas de artes marciales.
  • 10118: películas de superhéroes y cómics.
  • 10702: películas de espionaje.
  • 7700: westerns.
  • 6548: comedias.
  • 869: comedias de humor negro.
  • 5475: comedias románticas.
Captura de pantalla de la app de Netflix mostrando la página de búsqueda con '7442' en la barra y una cuadrícula de pósteres de películas y series
Estos identificadores permiten encontrar géneros que no siempre aparecen en la navegación habitual de la plataforma. (Netflix)
  • 3519: comedias para adolescentes.
  • 4922: sátiras.
  • 11559: especiales de stand-up.
  • 5763: dramas.
  • 3179: dramas biográficos.
  • 6889: dramas policiales.
  • 3653: dramas basados en hechos reales.
  • 6616: dramas políticos.
  • 1255: dramas románticos.
  • 7243: dramas deportivos.
  • 500: dramas LGBTQ+.
  • 6839: documentales.
  • 3652: documentales biográficos.
  • 9875: documentales sobre crimen.
  • 7018: documentales políticos.
  • 2595: documentales de ciencia y naturaleza.
  • 180: documentales deportivos.
  • 5349: documentales históricos.
  • 8711: películas de terror.
  • 10944: películas de terror de culto.
  • 947: películas de monstruos.
  • 8646: películas sobre asesinos seriales.
  • 42023: películas de terror sobrenatural.
  • 75804: películas de vampiros.
Hay códigos que desbloquean película con temática más adulta. (Netflix)
Hay códigos que desbloquean película con temática más adulta. (Netflix)
  • 75930: películas de hombres lobo.
  • 75405: películas de zombis.
  • 1492: ciencia ficción y fantasía.
  • 3916: dramas de ciencia ficción.
  • 5505: thrillers psicológicos.
  • 8933: thrillers.
  • 7627: películas de culto.
  • 7077: cine independiente.
  • 783: películas para toda la familia.
  • 27346: series infantiles.
  • 7424: anime.
  • 3063: películas de anime.
  • 2653: anime de acción.
  • 2729: anime de ciencia ficción.
  • 9302: anime de comedia.
  • 452: anime dramático.
  • 10695: anime de terror.
  • 11146: anime de fantasía.
  • 11881: animación para adultos.
Además de contenido familiar, los usuarios también puede encontrar contenido sobre otras temáticas gracias a los códigos ocultos. (Netflix)
Además de contenido familiar, los usuarios también puede encontrar contenido sobre otras temáticas gracias a los códigos ocultos. (Netflix)

Cómo usar los códigos secretos de Netflix

Para utilizar un código, hay que ingresar a Netflix desde un navegador web e iniciar sesión con una cuenta activa. Luego, el usuario debe escribir https://www.netflix.com/browse/genre/ y agregar el número de la categoría elegida al final de la dirección.

Por ejemplo, para abrir la categoría de anime, la dirección es https://www.netflix.com/browse/genre/7424. Para acceder a las comedias, se debe utilizar https://www.netflix.com/browse/genre/6548.

Netflix mostrará los títulos disponibles para esa categoría en el país desde el que se realiza la búsqueda. Un código puede seguir activo aunque la selección aparezca vacía si no hay contenidos de ese género disponibles en el catálogo regional.

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La compañía redujo su estimación de ingresos publicitarios para 2026 de USD 3.000 millones a USD 2.700 millones. REUTERS/Mike Blake/File Photo
La compañía redujo su estimación de ingresos publicitarios para 2026 de USD 3.000 millones a USD 2.700 millones. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Netflix superó las expectativas de ganancias

Netflix presentó resultados trimestrales superiores a las previsiones de los analistas, pero el mercado reaccionó negativamente ante las dudas sobre el crecimiento de su audiencia y la menor expectativa de ingresos por publicidad.

Tras la publicación del balance, las acciones de la compañía cayeron cerca de un 6% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

Entre julio y septiembre, la plataforma facturó USD 12.870 millones, un aumento interanual del 12%. La ganancia por acción fue de 87 centavos, por encima de los 82 centavos esperados por el mercado y de los 59 centavos registrados en el mismo trimestre de 2025.

Sin embargo, Netflix redujo su proyección de ingresos publicitarios para 2026: pasó de USD 3.000 millones a USD 2.700 millones.

Los inversores siguen de cerca la caída en el consumo: Jefferies calculó que el promedio mensual de horas vistas por usuario pasó de 66 en 2023 a 49 en 2026. REUTERS/Francis Mascarenhas//File Photo
Los inversores siguen de cerca la caída en el consumo: Jefferies calculó que el promedio mensual de horas vistas por usuario pasó de 66 en 2023 a 49 en 2026. REUTERS/Francis Mascarenhas//File Photo

La empresa atribuyó el ajuste a demoras en la implementación de nuevas herramientas para anunciantes. También acotó su previsión de ingresos anuales a USD 51.100 millones, en el límite inferior de su estimación previa y por debajo de las expectativas de Wall Street.

El balance se conoció una semana después de que Netflix despidiera a unos 1.000 empleados, equivalentes al 6% de su plantilla global. Los recortes afectaron principalmente a las áreas de producto, tecnología, legales y recursos humanos, y representaron la reducción de personal más profunda desde 2022.

La preocupación central de los inversores es la caída en las horas de visualización.

El banco Jefferies estimó que el promedio mensual por usuario descendió de 66 horas en la primera mitad de 2023 a 49 horas en el mismo período de 2026, una baja cercana al 26%.

Además, Apptopia señaló que las cancelaciones de suscripciones en Estados Unidos crecieron 16,6% interanual durante el tercer trimestre.

Netflix reconoció las inquietudes, aunque afirmó que el compromiso de los usuarios sigue siendo saludable. La empresa también anunció cambios en su área de contenidos: Peter Rice asumirá el 26 de octubre en reemplazo de Bela Bajaria, con el desafío de revertir la desaceleración.

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