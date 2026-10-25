WhatsApp se despide de estos iPhone en noviembre de 2026: estos son todos los modelos afectados

A partir del 30 de noviembre de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en los iPhone que no sean compatibles con iOS 15.5. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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WhatsApp dejará de ser compatible con los iPhone que no puedan actualizarse a iOS 15.5 a partir del 30 de noviembre de 2026. La aplicación elevará el requisito mínimo del sistema operativo para mantener el acceso al servicio.

Desde esa fecha, WhatsApp solo admitirá dispositivos con iOS 15.5 y versiones posteriores. Hasta entonces, la plataforma recomienda usar iPhone con iOS 15.1 o una versión más reciente.

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Los equipos afectados serán aquellos que no pueden instalar iOS 15.5. Entre ellos figuran los modelos lanzados antes del iPhone 6s, que quedó incluido entre los dispositivos compatibles con esa versión del sistema operativo.

La aplicación modificará el sistema operativo mínimo necesario para seguir ofreciendo acceso a sus servicios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué modelos de iPhone se verán afectados

Los iPhone que perderán el acceso a WhatsApp desde el 30 de noviembre de 2026 son los siguientes:

iPhone original

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

El corte de compatibilidad está entre el iPhone 6 Plus y el iPhone 6s. Los iPhone 6s, 6s Plus, SE de primera generación, 7 y modelos posteriores pueden actualizarse a iOS 15.5 o a una versión más reciente.

Los usuarios pueden comprobar qué versión del sistema operativo tiene instalada su dispositivo desde la configuración del teléfono. Si el equipo admite iOS 15.5 o una versión posterior, podrá continuar utilizando la aplicación.

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Desde esa fecha, los usuarios deberán tener instalada la versión 15.5 de iOS o una actualización posterior. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

WhatsApp también aclaró que, para instalar la aplicación y registrar un número de teléfono, el dispositivo debe poder recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación. No admite la creación de cuentas nuevas en teléfonos que solo se conectan a una red WiFi.

Por qué WhatsApp deja de ser compatible con esos modelos de iPhone

La empresa explicó que revisa periódicamente los sistemas operativos que admite porque los dispositivos y el software cambian con frecuencia. Cada año analiza cuáles son los equipos y versiones más antiguos con menor cantidad de usuarios.

Según WhatsApp, esos dispositivos pueden no contar con las actualizaciones de seguridad más recientes ni con las funciones necesarias para ejecutar la aplicación. Por ese motivo, la plataforma ajusta de forma periódica los requisitos mínimos de compatibilidad.

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Antes de dejar de admitir un sistema operativo, WhatsApp notificará a los usuarios afectados dentro de la aplicación y les recordará en varias ocasiones que actualicen el software.

Hasta que entre en vigencia el cambio, WhatsApp mantiene el soporte para teléfonos con iOS 15.1 en adelante. REUTERS/Hollie Adams/File Photo

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp amplió sus llamadas con una función que permite invitar a personas que no tienen una cuenta en la aplicación. La novedad busca facilitar reuniones, clases y conversaciones grupales sin exigir que todos los participantes descarguen la plataforma o se registren previamente.

La herramienta funciona mediante enlaces de llamada. El usuario que tiene WhatsApp debe ingresar a la pestaña “Llamadas”, seleccionar el ícono “+”, crear un vínculo y enviarlo a las personas que quiera sumar a la conversación. Solo los usuarios registrados pueden generar estos enlaces.

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Los invitados pueden abrir el vínculo desde el navegador de una computadora, escribir su nombre y solicitar el acceso a una llamada individual o grupal. La plataforma mantiene el cifrado de extremo a extremo y no establece límites de tiempo para estas conversaciones.

WhatsApp incorporó una función de llamadas con invitados, que permite sumar a conversaciones de audio o video a personas que no tienen una cuenta en la plataforma. (WhatsApp)

Cómo funcionan las llamadas con invitados

El anfitrión conserva el control sobre el ingreso de participantes. Antes de acceder, los invitados permanecen en una sala de espera hasta que la persona que creó la llamada apruebe su entrada. También puede retirarlos de la conversación en cualquier momento.

Las llamadas admiten hasta 32 participantes, incluidos los invitados. Quienes ingresan sin una cuenta de WhatsApp no pueden ver los números telefónicos de los demás asistentes, enviar mensajes ni añadir directamente a otras personas a la conversación.

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Los invitados sí pueden usar varias funciones durante la llamada: compartir la pantalla de la computadora, reaccionar con emojis y levantar la mano para pedir la palabra. Estas opciones permiten utilizar WhatsApp en encuentros de trabajo, actividades educativas o reuniones familiares.

WhatsApp además anticipó que incorporará integraciones con Google Calendar y Outlook. La función permitirá crear enlaces de llamadas desde esos calendarios e incluirlos en las invitaciones a eventos. Los destinatarios podrán unirse tengan o no una cuenta en la aplicación.