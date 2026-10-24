Teleshow

Las fotos de las soñadas vacaciones de Ximena Capristo y Gustavo Conti en las playas de Jamaica

La pareja viajó junto a su único hijo para vivir unos días a pura relajación y cortar con la rutina agobiante de la ciudad

Una mujer con traje de baño amarillo recostada boca abajo sobre la arena en la orilla del mar
Ximena Capristo descansa sobre la arena junto a la orilla del mar durante sus vacaciones en Jamaica.
Guardar

Playas de arena blanca, aguas turquesas y cielos sin una nube. Ese fue el escenario que encontraron Ximena Capristo y Gustavo Conti en Jamaica, el destino caribeño que eligieron para unas vacaciones en familia junto a su hijo Félix. La pareja volcó la experiencia en Instagram con una serie de fotografías y mensajes que reflejaron el impacto que la isla generó en los tres desde el primer momento, según las propias palabras del actor.

El actor fue quien marcó el tono de la despedida con un mensaje en el que definió al lugar como “un paraíso en su mayor esplendor”. “Empezó la cuenta regresiva… nos quedan pocos días para seguir disfrutando de este paraíso en su mayor esplendor… lugar increíble en el mundo si lo hay”, escribió Conti junto a una serie de fotografías del resort donde se alojaron. En el mismo posteo, sumó una mención directa a su pareja y a su hijo: “Con Feliz y Ximena flasheamos desde el minuto uno”, una frase que sintetizó la reacción de los tres integrantes de la familia ante el paisaje caribeño.

PUBLICIDAD

Jamaica, la isla caribeña ubicada al sur de Cuba y al oeste de Haití, sirvió como escenario natural de las imágenes que la pareja compartió a lo largo de la estadía. Aguas transparentes, fondos arenosos visibles desde la superficie y cielos despejados dominaron las publicaciones de ambos.

Tres personas con traje de baño y gafas de sol sonríen dentro de una piscina detrás de una cortina de agua que cae
"El sol está brillando", escribió la exparticipante de Gran Hermano en el pie de la publicación
Un hombre con gafas oscuras, un niño sonriente y una mujer posan dentro de una piscina detrás de una cortina de agua
La divertida foto de la familia
Un hombre, un niño y una mujer dentro de una piscina con agua que cae detrás de ellos frente a un edificio con columnas
Gustavo Conti y Ximena disfrutan junto a su hijo en la piscina de un complejo turístico durante sus vacaciones en Jamaica

Capristo eligió una vía distinta para condensar la experiencia. “Sun Is Shining”, escribió la actriz, y añadió la traducción al español: “El sol está brillando”. Completó el mensaje con una sola palabra: “Siempre”. La frase funcionó como una postal verbal del clima que acompañó las jornadas, con días soleados que se replicaron en cada una de las fotografías publicadas.

PUBLICIDAD

Las imágenes de la actriz mostraron distintas escenas junto al mar. En una de las postales aparece sentada en la orilla con un sombrero de colores y una malla amarilla, mientras el agua cristalina deja ver el fondo de arena y una línea de boyas blancas delimita la zona de baño. Otra toma la registra recostada boca abajo sobre la arena, con el mar rozándole el cuerpo y una formación rocosa de fondo. Un tercer registro la muestra apoyada sobre la arena mojada, con anteojos de sol y el cabello recogido, con el océano desplegado detrás en tonos verdes y azules.

También se sumó una selfie tomada al atardecer, con la luz dorada del sol bajo sobre su rostro y el fondo de arena, en sintonía con la frase que Capristo usó para describir el viaje. Entre las publicaciones apareció además una toma de un trago en la mano, con el reflejo del sol sobre el agua en el horizonte y una vegetación oscura recortada contra el cielo, una imagen asociada al cierre de cada jornada en la playa.

Una mujer con gafas de sol oscuras y traje de baño amarillo sonríe en una playa de arena durante el atardecer
Ximena Capristo posa en una playa de Jamaica durante sus vacaciones.
Una mujer con traje de baño amarillo recostada boca abajo sobre la arena en la orilla del mar
Ximena Capristo descansa sobre la arena junto a la orilla del mar durante sus vacaciones en Jamaica.
Una mujer con traje de baño amarillo, sombrero colorido y gafas de sol está sentada en la orilla de una playa frente al mar
La panelista de SQP se mostró a pura relajación en la playa

El resto de las fotografías correspondió a la zona de pileta del resort, un espacio rodeado de palmeras y edificios de estilo colonial. Félix, el hijo de la pareja, fue protagonista de varias de esas imágenes con un sombrero tipo bucket hat de colores, un accesorio que se repitió como elemento distintivo en buena parte del registro fotográfico.

En una de las escenas, el niño sostiene un vaso con una bebida roja mientras permanece sentado en el borde de la piscina, con el agua celeste y palmeras desenfocadas de fondo. Otra imagen lo muestra emergiendo del agua con el mismo vaso en alto, en un plano tomado desde dentro de la pileta que capta el reflejo del cielo sobre la superficie.

Conti también apareció en varias selfies grupales dentro del agua junto a Ximena y Félix, con anteojos de sol y tomas que incluyeron efectos de cascadas propias de la estructura de la piscina. En una de esas fotografías, los tres posan bajo un chorro de agua con edificios coloniales blancos de fondo, mientras que en otra el plano capta el instante en que las gotas caen sobre ellos con los brazos entrelazados.

Una mujer con traje de baño amarillo y gafas oscuras está recostada boca abajo sobre la arena en la orilla del agua transparente
Capristo descansó en la orilla del mar durante su estadía en las playas de Jamaica
Una mano sostiene un vaso de plástico con pajilla frente al mar durante la puesta de sol en una playa con vegetación
Una bebida en la playa al atardecer se convirtió en una mini rutina
Un hombre con gafas oscuras, una mujer y un niño con sombrero colorido permanecen dentro del agua en una piscina soleada
Ximena y Gustavo ya regresaron al país y retomaron la rutina (Instagram)

Las últimas imágenes de pileta mostraron variaciones del mismo momento familiar, con risas y gestos espontáneos en un entorno dominado por el color turquesa del agua y la vegetación tropical del lugar, un cierre visual que condensó el espíritu del viaje que la pareja compartió en sus redes.

Temas Relacionados

Gustavo ContiJamaicaXimena Capristo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rocío Marengo y Eduardo Fort compartieron el primer viaje de Isidro a Miami: “Recargamos pilas para seguir metiéndole fuerte”

La familia fue por primera vez a la ciudad estadounidense para pasar unos días a puro relax antes de retomar la rutina

Rocío Marengo y Eduardo Fort compartieron el primer viaje de Isidro a Miami: “Recargamos pilas para seguir metiéndole fuerte”

Axel, desde los hits al desayuno en la cama que le lleva a sus hijos: “Papá no es perfecto, se equivoca, sufre y llora”

Tras brillar en el Teatro Gran Rex, el cantante contó en diálogo con Teleshow cómo vive la paternidad, qué enseñanzas busca transmitirles a Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio y por qué prioriza las canciones que perduran

Axel, desde los hits al desayuno en la cama que le lleva a sus hijos: “Papá no es perfecto, se equivoca, sufre y llora”

La salida de gala de Nicolás Cabré con Rocío Pardo y Rufina: “Mis amores”

El actor se reencontró con su hija y compartieron una velada especial junto a su esposa

La salida de gala de Nicolás Cabré con Rocío Pardo y Rufina: “Mis amores”

Murió el actor Marcelo Trepat a los 62 años: la desgarradora despedida de Georgina Barbarossa a su “hermano de la vida”

El intérprete pergaminense, que integró el elenco original de Drácula y fue reemplazante de Les Luthiers, falleció mientras dormía en su casa de Villa Giardino, Córdoba. "Tengo el corazón destrozado", señaló la conductora

Murió el actor Marcelo Trepat a los 62 años: la desgarradora despedida de Georgina Barbarossa a su “hermano de la vida”

La influencer cordobesa Mar Tarrés aseguró que sus perros quedaron "traumados" al enterarse de que son adoptados

Luego de decir días atrás "yo a mi perro lo parí" y reclamar un regalo por el Día de la Madre, la comediante y rescatista animal sumó un nuevo capítulo a la polémica de la "maternidad perruna"

La influencer cordobesa Mar Tarrés aseguró que sus perros quedaron "traumados" al enterarse de que son adoptados

AMÉRICA

“Costumbre a la que no me voy a acostumbrar”, la denuncia de una cubana sin agua y con hepatitis

“Costumbre a la que no me voy a acostumbrar”, la denuncia de una cubana sin agua y con hepatitis

El Gobierno de El Salvador despliega 450 soldados en Haití para buscar a militares desaparecidos

Un socavón en Cerro se llena de agua y amenaza a peatones y conductores tras las lluvias

El Ministerio de Salud de Guatemala ejecutó solo 26,68% del presupuesto de salud reproductiva hasta septiembre de 2026, según organización civil

Cuña de alta presión provocará lluvias y descenso de temperaturas en varias regiones de Honduras

MALDITOS NERDS

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Fallout 76 supera los 25 millones y Bethesda prepara mascotas de combate

Bandai Namco vence a Konami con ‘Tales of Eternia Remastered’ en Japón

‘Katana Zero’ muestra su DLC tras años de espera y confirma su gran escala

‘Marvel’s Wolverine’ logró el mejor estreno de Sony desde ‘Helldivers 2′

DEPORTES

A pesar del ingreso de Lionel Messi, Inter Miami perdió 2-0 contra New York RB por la MLS

A pesar del ingreso de Lionel Messi, Inter Miami perdió 2-0 contra New York RB por la MLS

Julián Álvarez le pidió perdón a los fanáticos del Atlético de Madrid por sus declaraciones durante el Mundial: “Fue una equivocación”

San Lorenzo recibe a Newell’s en un duelo directo por el ingreso a los playoffs del Torneo Clausura

Franco Colapinto largará 21° el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 por una penalización

El malestar de Colapinto por el rendimiento de Alpine en el GP de Estados Unidos tras la qualy: “No encontramos el auto”