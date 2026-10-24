Las fotos de las soñadas vacaciones de Ximena Capristo y Gustavo Conti en las playas de Jamaica

Ximena Capristo descansa sobre la arena junto a la orilla del mar durante sus vacaciones en Jamaica.

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Playas de arena blanca, aguas turquesas y cielos sin una nube. Ese fue el escenario que encontraron Ximena Capristo y Gustavo Conti en Jamaica, el destino caribeño que eligieron para unas vacaciones en familia junto a su hijo Félix. La pareja volcó la experiencia en Instagram con una serie de fotografías y mensajes que reflejaron el impacto que la isla generó en los tres desde el primer momento, según las propias palabras del actor.

El actor fue quien marcó el tono de la despedida con un mensaje en el que definió al lugar como “un paraíso en su mayor esplendor”. “Empezó la cuenta regresiva… nos quedan pocos días para seguir disfrutando de este paraíso en su mayor esplendor… lugar increíble en el mundo si lo hay”, escribió Conti junto a una serie de fotografías del resort donde se alojaron. En el mismo posteo, sumó una mención directa a su pareja y a su hijo: “Con Feliz y Ximena flasheamos desde el minuto uno”, una frase que sintetizó la reacción de los tres integrantes de la familia ante el paisaje caribeño.

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Jamaica, la isla caribeña ubicada al sur de Cuba y al oeste de Haití, sirvió como escenario natural de las imágenes que la pareja compartió a lo largo de la estadía. Aguas transparentes, fondos arenosos visibles desde la superficie y cielos despejados dominaron las publicaciones de ambos.

"El sol está brillando", escribió la exparticipante de Gran Hermano en el pie de la publicación

La divertida foto de la familia

Gustavo Conti y Ximena disfrutan junto a su hijo en la piscina de un complejo turístico durante sus vacaciones en Jamaica

Capristo eligió una vía distinta para condensar la experiencia. “Sun Is Shining”, escribió la actriz, y añadió la traducción al español: “El sol está brillando”. Completó el mensaje con una sola palabra: “Siempre”. La frase funcionó como una postal verbal del clima que acompañó las jornadas, con días soleados que se replicaron en cada una de las fotografías publicadas.

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Las imágenes de la actriz mostraron distintas escenas junto al mar. En una de las postales aparece sentada en la orilla con un sombrero de colores y una malla amarilla, mientras el agua cristalina deja ver el fondo de arena y una línea de boyas blancas delimita la zona de baño. Otra toma la registra recostada boca abajo sobre la arena, con el mar rozándole el cuerpo y una formación rocosa de fondo. Un tercer registro la muestra apoyada sobre la arena mojada, con anteojos de sol y el cabello recogido, con el océano desplegado detrás en tonos verdes y azules.

También se sumó una selfie tomada al atardecer, con la luz dorada del sol bajo sobre su rostro y el fondo de arena, en sintonía con la frase que Capristo usó para describir el viaje. Entre las publicaciones apareció además una toma de un trago en la mano, con el reflejo del sol sobre el agua en el horizonte y una vegetación oscura recortada contra el cielo, una imagen asociada al cierre de cada jornada en la playa.

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Ximena Capristo posa en una playa de Jamaica durante sus vacaciones.

Ximena Capristo descansa sobre la arena junto a la orilla del mar durante sus vacaciones en Jamaica.

La panelista de SQP se mostró a pura relajación en la playa

El resto de las fotografías correspondió a la zona de pileta del resort, un espacio rodeado de palmeras y edificios de estilo colonial. Félix, el hijo de la pareja, fue protagonista de varias de esas imágenes con un sombrero tipo bucket hat de colores, un accesorio que se repitió como elemento distintivo en buena parte del registro fotográfico.

En una de las escenas, el niño sostiene un vaso con una bebida roja mientras permanece sentado en el borde de la piscina, con el agua celeste y palmeras desenfocadas de fondo. Otra imagen lo muestra emergiendo del agua con el mismo vaso en alto, en un plano tomado desde dentro de la pileta que capta el reflejo del cielo sobre la superficie.

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Conti también apareció en varias selfies grupales dentro del agua junto a Ximena y Félix, con anteojos de sol y tomas que incluyeron efectos de cascadas propias de la estructura de la piscina. En una de esas fotografías, los tres posan bajo un chorro de agua con edificios coloniales blancos de fondo, mientras que en otra el plano capta el instante en que las gotas caen sobre ellos con los brazos entrelazados.

Capristo descansó en la orilla del mar durante su estadía en las playas de Jamaica

Una bebida en la playa al atardecer se convirtió en una mini rutina

Ximena y Gustavo ya regresaron al país y retomaron la rutina (Instagram)

Las últimas imágenes de pileta mostraron variaciones del mismo momento familiar, con risas y gestos espontáneos en un entorno dominado por el color turquesa del agua y la vegetación tropical del lugar, un cierre visual que condensó el espíritu del viaje que la pareja compartió en sus redes.

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