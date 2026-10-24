Xbox permitirá jugar en la nube sin tener consola: cuáles son los requisitos

Xbox Cloud Gaming ya permite comprar horas de juego sin necesidad de una suscripción a Game Pass. (Reuters)

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Microsoft habilitó la posibilidad de jugar en la nube a través de Xbox sin necesidad de poseer una consola ni mantener una suscripción activa a Game Pass. La función, bautizada como Cloud Playtime, se encuentra actualmente en fase de pruebas dentro del programa Xbox Insider y llegará a todos los usuarios a partir de noviembre.

El sistema permite comprar paquetes de horas de juego para usar en Xbox Cloud Gaming, la plataforma de streaming de videojuegos de la compañía. El tiempo adquirido se acumula y no caduca dentro de un ciclo mensual, por lo que el usuario puede consumirlo cuando lo necesite.

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Requisitos de pago

Según anunció Microsoft, los precios de lanzamiento durante este período de prueba son los siguientes:

10 horas de juego en la nube: 3,99 dólares

25 horas de juego en la nube: 7,99 dólares

50 horas de juego en la nube: 11,99 dólares

Las horas compradas se acumulan y no vencen dentro de un ciclo mensual. (Reuters)

Los precios anunciados todavía no están expresados en euros, aunque las cifras en dólares permiten anticipar el costo aproximado del servicio en otros mercados. Microsoft advirtió que las condiciones de acceso y compra pueden variar según el país, el dispositivo, la cuenta y el grupo de pruebas al que pertenezca cada usuario.

Qué incluye cada paquete de horas

Los paquetes de Cloud Playtime no otorgan acceso al catálogo de Xbox Game Pass. Quien compre horas de juego en la nube deberá contar con un título propio compatible con el servicio de streaming o elegir entre las opciones gratuitas admitidas por la plataforma. Esto significa que las horas adquiridas no se pueden destinar a cualquier videojuego, sino únicamente a aquellos habilitados para xCloud.

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Microsoft prometió una experiencia sin publicidad para quienes paguen por estos paquetes, con tiempos de espera reducidos y transmisión de alta calidad. La compañía no especificó, sin embargo, la resolución máxima ni la tasa de fotogramas por segundo que alcanzará el servicio bajo esta modalidad.

Los paquetes de horas solo aplican a juegos comprados compatibles con xCloud, no al catálogo de Game Pass. (Europa Press)

Existe también una opción gratuita con publicidad

Además de los paquetes pagos, Microsoft probó una modalidad gratuita de Xbox Cloud Gaming que incluye anuncios y no requiere suscripción a Game Pass. Esta alternativa está disponible para los participantes del programa Xbox Insider que cumplan con los requisitos establecidos para la prueba. Al igual que con los paquetes de pago, el acceso sin suscripción exige que el usuario haya comprado previamente los juegos que desea transmitir.

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Los suscriptores de Game Pass también tendrán límites

En paralelo a esta nueva opción, Xbox aplicará a partir de noviembre límites de horas mensuales para el juego en la nube según el plan de suscripción contratado. El plan Game Pass Essential permitirá 5 horas mensuales, el Premium ofrecerá 10 horas y el Ultimate llegará a 15 horas. Una vez agotado ese tiempo, los suscriptores podrán comprar horas adicionales a través de la tienda de Xbox.

Microsoft reconoció que esta medida representa un cambio significativo frente al acceso ilimitado que tenían hasta ahora los suscriptores de Game Pass, y afectará aproximadamente al 4% de ellos. La compañía explicó que la decisión responde al aumento de los costes del servicio.

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Los suscriptores de Game Pass Essential, Premium y Ultimate tendrán límites mensuales de horas en la nube desde noviembre. (Europa Press)

Mejoras previas en la calidad del streaming

Estos cambios llegan después de que Xbox Cloud Gaming incorporara mejoras técnicas en meses anteriores. En febrero pasado, la compañía habilitó la transmisión de juegos en 1440p con mayor tasa de bits para los suscriptores de Game Pass Ultimate en Xbox Series X|S, Xbox One X y Xbox One S, sumándose a otros dispositivos que ya contaban con esa calidad.

En la misma línea, Microsoft informó que el catálogo de la función “Transmite tu propio juego” superó los 1.000 títulos compatibles. Esta herramienta permite transmitir en la nube videojuegos adquiridos de forma individual, sin que formen parte del catálogo incluido en la suscripción de Game Pass.

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