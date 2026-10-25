Harvard hace clones digitales de sus profesores con inteligencia artificial: una nueva era de la enseñanza

Harvard Business School incorporó clones digitales de siete de sus profesores para que estudiantes y emprendedores practiquen presentaciones y reuniones con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Siete profesores de Harvard Business School cuentan ya con una réplica digital propia, capaz de sostener conversaciones con estudiantes y emprendedores a cualquier hora del día. La herramienta forma parte de HBS Foundry, un programa que combina avatares de inteligencia artificial con la formación de posgrado y que, según informó The New York Times, comenzó a replicarse en otras universidades de Estados Unidos y del exterior.

El programa opera desde abril de 2026 y propone un curso virtual de ocho semanas dirigido a fundadores de empresas, estudiantes de posgrado y doctorandos. Por USD 699, los participantes ensayan presentaciones para inversores, llamadas de ventas y reuniones de directorio frente a videos generados con tecnología de la plataforma HeyGen, que reproducen los criterios, materiales y respuestas de cada docente. Según el mismo diario, citado por Wired, el modelo ya se puso a prueba en más de 100 universidades.

PUBLICIDAD

El objetivo es ampliar la práctica fuera del aula

Foteini Giannopoulou, diseñadora instruccional de la iniciativa, sostuvo que la tecnología permite extender el entrenamiento práctico más allá de las clases presenciales. “Podemos ir más allá del acceso a la información y avanzar hacia un acceso más amplio a la práctica”, afirmó en declaraciones recogidas por The New York Times.

Harvard reconoce que aún no cuenta con resultados longitudinales que midan el impacto real del entrenamiento con avatares. (Reuters)

Katharina Rings, directora de HBS Foundry, explicó que el componente humano detrás de cada avatar facilita que los estudiantes se animen a usarlos. “La inteligencia artificial puede parecer anónima, casi como una caja negra”, señaló al mismo medio, para quien saber que existe un profesor real detrás de la herramienta estimula la participación.

PUBLICIDAD

Según encuestas internas de la universidad, los usuarios del programa llegan con mayor confianza a encuentros laborales y elaboran exposiciones más precisas, aunque Rings reconoció que Harvard todavía no dispone de resultados longitudinales que permitan comparar el desempeño de quienes entrenaron con avatares frente a quienes no lo hicieron.

Un antecedente en Londres con un clon disponible las 24 horas

La experiencia del Imperial College de Londres precedió a la de Harvard. El profesor David Shrier puso en marcha en enero de 2024 a Davatar, su propio clon digital, para asistir a los alumnos de la materia AI Ventures. La réplica responde consultas en cualquier horario y fue entrenada con más de medio millón de palabras extraídas de los escritos y materiales del académico.

PUBLICIDAD

HBS Foundry ofrece un curso virtual de ocho semanas por USD 699 para fundadores de empresas y estudiantes de posgrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Shrier contó que una institución donde había trabajado previamente siguió utilizando sus videos para promocionar un curso después de su salida, lo que lo llevó a iniciar acciones legales para que ese contenido fuera retirado. Esa situación influyó en su decisión de desarrollar una versión controlada de su propia imagen. “Ahora mi nombre, mi imagen y mi apariencia me pertenecen”, declaró.

El docente indicó que la matrícula de su asignatura pasó de 78 a cerca de 200 estudiantes, aunque ese aumento no demuestra por sí solo una mejora en la formación, una cautela que también remarcaron los especialistas consultados por los medios.

PUBLICIDAD

Los errores de la IA y la propiedad intelectual generan objeciones

Uno de los riesgos señalados por los especialistas es que la inteligencia artificial atribuya a los docentes respuestas erróneas, desactualizadas o ajenas a su pensamiento real. Según Wired, Harvard permite a los profesores revisar y modificar el comportamiento de sus réplicas, aunque esa supervisión depende de cada participante: Jeffrey Bussgang, profesor de Harvard y cofundador del fondo Flybridge Capital, relató que al principio revisaba las conversaciones de su avatar, pero luego dejó de hacerlo porque confiaba “en Katharina, su equipo y el algoritmo”.

La matrícula del curso de Shrier pasó de 78 a cerca de 200 estudiantes tras la incorporación de su avatar. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Otro docente del programa, Shikhar Ghosh, en cambio, actualiza su clon cada vez que modifica sus posturas y recibe alertas si algún usuario intenta llevarlo fuera de su área de conocimiento.

PUBLICIDAD

Enrique Dans, profesor de innovación de IE University, advirtió que el programa podría reducir costos o acercar apoyo a estudiantes que hoy no lo reciben, pero remarcó que la falta de una evaluación externa limita las conclusiones sobre su utilidad real. “Sin una evaluación independiente, solo tenemos una herramienta de marketing con apariencia de docente”, planteó.

La preocupación se extiende también al control de la identidad y los derechos sobre los contenidos académicos. Un informe de 2025 de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, elaborado a partir de una encuesta a 500 docentes, registró que el 71% consideraba que la incorporación de inteligencia artificial estaba dirigida principalmente por administradores, con escasa participación del profesorado.

PUBLICIDAD

Un informe de 2025 señala que el 71% de los docentes consultados ve escasa participación del profesorado en estas decisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia normativa, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea exige desde agosto de 2026 que los usuarios sean informados cuando interactúan con sistemas de inteligencia artificial y que los contenidos que imitan a personas reales queden identificados como tales. En Estados Unidos todavía no existe una norma federal específica sobre réplicas digitales, aunque los estados de California y Tennessee ya aprobaron regulaciones propias sobre ese uso.