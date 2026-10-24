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La reacción de los hijos de Wanda Nara y Maxi López al ser consultados por el Wandagate: “¿Es una pregunta en serio?”

Valentino, Benedicto y Constantino acompañaron a la conductora al estreno de su primera película y protagonizaron un momento viral

Los tres jovenes hicieron frente a las preguntas y, entre risas, contestaron a todo (Video: Instagram)
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Distendidos, sin guion y con el desparpajo propio de quienes crecieron rodeados de cámaras, los hijos de Wanda Nara y Maxi López protagonizaron una nota en el estreno de la película de la conductora que se viralizó en minutos. Los hermanos López no esquivaron ninguna pregunta sobre las “Tatianas”, bancaron abiertamente a su madre y dejaron frases que las redes sociales convirtieron en tendencia antes de que terminara el día.

El intercambio arrancó cuando un notero le consultó a Constantino López qué opinaba de las “Tatianas”. La respuesta fue inmediata: “Unas boludas, aguante Wanda”. La frase, lanzada sin medir consecuencias, marcó el tono de una entrevista en la que los jóvenes se mostraron dispuestos a jugar con cada referencia que el cronista ponía sobre la mesa, desde las “Icardiadas” hasta los cruces entre su madre y Eugenia “la China” Suárez.

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El clima se distendió todavía más cuando el notero sacó una serie de estampitas humorísticas. Les ofreció un “San Maxi López” como amuleto “contra las Icardiadas”, lo que provocó risas inmediatas en el grupo. Benedicto, otro de los hermanos, se sumó entonces a la conversación y, entre carcajadas, identificó otra de las imágenes: “¿Cómo era? ¿La Santa Wanda?”, preguntó. El cronista confirmó y les ofreció una “contra las Tatianas”, propuesta que los chicos aceptaron sin dudar.

El momento más incómodo llegó cuando el menor de los López decidió invertir los roles y le preguntó al notero a quién prefería, si a Wanda o a la China. El joven esquivó la respuesta y apuntó directamente a Valentino López, el mayor de los hermanos, que se limitó a reírse. “¿Pero es una pregunta en serio? Respondé vos”, insistió el cronista. Ante la presión, el propio entrevistador terminó por contestar lo que todos esperaban: “A mamá, obvio, Wanda”.

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Un grupo de adultos y jóvenes posa en una sala de cine frente a una pantalla con nombres del equipo de producción en letras blancas
Wanda estuvo acompañada por toda su familia durante el estreno de su primera película (Instagram)

Acto seguido, el notero aprovechó para preguntarle a Valentino cómo es Wanda en la intimidad familiar. El hijo mayor de la conductora no lo dudó: “Es crack, la número 1”, afirmó. Y después, con una sonrisa, agregó la denominación “Chad”, un término que en la jerga juvenil se usa para describir a alguien seguro y dominante.

El video del intercambio circuló rápido en redes sociales, donde los usuarios destacaron la espontaneidad de los chicos y la naturalidad con la que se movieron frente a cámara. Más allá del tono liviano, las declaraciones dejaron una lectura clara: los hermanos López no solo conocen cada capítulo de la novela que protagoniza su madre, Icardi y la China, sino que tienen una posición tomada desde hace tiempo y no les incomoda hacerla pública.

La viralización de la nota coincidió con un nuevo cruce entre la conductora y el futbolista en redes sociales, un episodio que reavivó la tensión entre ambos y le dio todavía más repercusión al video de los chicos. El delantero había regresado días antes de un viaje a la Riviera Maya junto a su pareja, los tres hijos de la actriz —Rufina, Magnolia y Amancio— y la madre de ella, Marcela Riveiro. La escapada incluyó el complejo Hotel Xcaret, piletas naturales y paseos por tiendas como Marshalls y Walmart. Pero al subirse al avión de vuelta, el delantero eligió sus historias de Instagram para dejar un mensaje que apuntó directo contra su exesposa.

Mauro Icardi
El mensaje que posteó Mauro al regresar al país luego de unos días de vacaciones (Instagram)

Desde la ventanilla de la aeronave, con el cielo y las nubes de fondo, escribió: “Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes”. La referencia fue directa a Francesca e Isabella, las dos hijas que tuvo con la mediática y que no formaron parte del viaje. Luego sumó una segunda frase que funcionó como indirecta hacia la madre de las nenas: “Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”. Acompañó la publicación con dos corazones blancos.

La empresaria respondió sin palabras. Se mostró en sus historias de la misma red social camino al colegio Lincoln junto a Francesca e Isabella, vestida con la camiseta de la Selección Argentina para celebrar el International Day de la institución. Subió una selfie desde el interior de su camioneta junto a las nenas —cuyos rostros aparecieron cubiertos con emojis de moños rosas— con el texto “Al Colegio. Hoy International Day” y la ubicación del colegio bilingüe de Buenos Aires al que asisten las chicas.

En la imagen, la conductora lució la camiseta albiceleste, acorde a la temática del evento escolar, y llevó consigo una cartera Hermès azul. Una segunda foto mostró a la menor con el uniforme de cheerleader de los Condors —una de las houses del Lincoln—, con la cara pintada y una sonrisa amplia. “Orgullosa de vos Isi”, escribió Nara.

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