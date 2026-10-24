Las guerreras K-pop: cómo hacer photocards de Rumi, Mira y Zoey con IA

Esta película se encuentra disponible en Netflix y ganó dos premios Oscar en 2026. (Netflix)

Guardar

Las guerreras K-pop es una de las películas animadas más populares de Netflix. Inspirada en las costumbres de este género musical, es posible generar con inteligencia artificial photocards de Mira, Zoey y Rumi.

Para hacerlo, basta con ingresar a herramientas de IA como Gemini, adjuntar una fotografía de alguna de las protagonistas y agregar el siguiente prompt:

PUBLICIDAD

“Gráfico digital plano frontal de un marco Polaroid sobre un fondo de color sólido. Dentro del marco, una idol de K-pop animada en 3D manteniendo el estilo original: guiñando un ojo y haciendo un corazón con los dedos. Diseño limpio de polaroid con borde inferior grueso, sin entorno realista, sin mesas ni sombras físicas reales.”

Una de las ventajas de este prompt es que puede ajustarse según los gustos del usuario. Por ejemplo, se puede solicitar que el personaje realice un signo de amor y paz.

Los usuarios pueden aplicar este prompt con cualquier personaje de la película de Netflix. (Gemini)

Consejos para elegir la foto de la photocard de Las guerreras K-pop

Elegir una imagen adecuada es el primer paso para crear una photocard de Las guerreras K-pop que conserve los detalles del personaje y luzca bien en pantalla o impresa. Una foto cuidada evita resultados borrosos, rostros deformados y fondos que distraen.

PUBLICIDAD

La mejor opción es una fotografía de buena resolución, clara y bien iluminada de Mira, Zoey o Rumi. Las imágenes nítidas ayudan a que las herramientas de inteligencia artificial reconozcan los rasgos, la ropa y la expresión de cada protagonista.

Antes de cargar el archivo, revisa que el personaje aparezca de frente o con un ángulo leve. Los retratos oscuros, pixelados o tomados desde lejos pueden dificultar la generación de una tarjeta atractiva.

Es clave utilizar imágenes con una resolución al momento de intervenir en herramientas como Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Conviene elegir imágenes con el rostro despejado. Evita fotos en las que el cabello, las manos, accesorios grandes o sombras intensas cubran los ojos o parte de la cara. Cuanto más visible esté la expresión, más fiel será el resultado.

PUBLICIDAD

Qué récords rompió Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop marcaron un hito en Netflix y en la cultura popular global. Desde su estreno, la película acumuló más de 600 millones de visualizaciones y se convirtió en el título original más visto en la historia del servicio.

El fenómeno también trascendió la pantalla: rompió récords en la industria musical, impulsó conversaciones y generó nuevas formas de conexión con audiencias de distintas generaciones y países.

La película rompió varios récords en Netflix. REUTERS/Dado Ruvic

Las guerreras K-pop se consolidó como una de las producciones de mayor alcance de Netflix.

Además de liderar el ranking histórico de títulos originales, fue la única película que permaneció durante un año consecutivo en el Top 10 Global del servicio. Figuró entre los contenidos más vistos en los 93 países donde se publica esa clasificación y alcanzó el primer puesto en 76 de ellos.

PUBLICIDAD

Las búsquedas en internet también reflejaron la popularidad de la producción. Según el reporte El año en búsquedas 2025 de Google, Las guerreras K-pop fue la película más buscada, tres de sus canciones ingresaron en el Top 10 del año y se ubicó como la segunda búsqueda en tendencias en general.

Además, de acuerdo con Google Trends, los personajes de la película ocuparon los cinco primeros puestos entre los disfraces de Halloween más buscados de 2025.

Las guerreras K-pop también rompieron récords de búsquedas en Google. (Netflix)

En Estados Unidos, Las guerreras K-pop fue la película más vista de 2025, con 20.500 millones de minutos vistos, según los datos anuales de Nielsen. A esa cifra se sumaron 32 millones de visualizaciones de los videos con letras de las canciones de la película en todo el mundo.

PUBLICIDAD

La conexión con la audiencia también se reflejó dentro de Netflix: los usuarios guardaron 1,5 millones de momentos únicos de la película. La escena más elegida fue la interpretación de “Soda Pop” por los Saja Boys.