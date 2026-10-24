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Aitana se despidió de la Argentina con un almuerzo familiar en el barrio de Palermo: las fotos

La cantante española dio tres conciertos en el Movistar Arena y, en el mediodía de su último día en el país, salió junto a sus padres, Belén Morales Santano y Cosme Ocaña, a un reconocido restaurante

Una mujer con abrigo negro saluda con la mano abierta frente a la terraza de un restaurante, junto a un hombre con gorra y un automóvil negro
Aitana se despdió de Argentina con un almuerzo en un reconocido restaurante de Palermo (RSFotos)
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Aitana se despidió de Buenos Aires con un almuerzo familiar en Palermo después de agotar tres funciones consecutivas en el Movistar Arena. La cantante española, que llegó a la capital argentina con una sola fecha programada, terminó ofreciendo una serie de recitales los días 21, 22 y 23 de octubre como parte de su Cuarto Azul World Tour.

La respuesta del público porteño obligó a reprogramar la escala local. La presentación inicialmente anunciada para el Movistar Arena derivó en la incorporación de dos funciones adicionales, y las tres fechas concluyeron sin entradas disponibles. El estadio de Villa Crespo recibió a la artista durante tres noches seguidas, con un repertorio centrado en Cuarto Azul, el álbum que da nombre a la gira internacional.

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Antes de su llegada a la Argentina, Aitana había pasado por Bogotá y Santiago de Chile, las dos primeras escalas del tramo latinoamericano del tour. Buenos Aires se sumó así a un recorrido que la artista viene sosteniendo con localidades agotadas en distintas ciudades de la región.

Aitana viste un abrigo negro y camina tomada del brazo de un hombre con chaqueta negra junto a una camioneta oscura
La cantante española hizo tres fechas completamente sold out en el Movistar Arena
Una mujer con abrigo negro baja de una camioneta negra acompañada por un hombre con chaqueta negra y gorra
A pesar de la lluvía, la cantante decidió salir para despedirse con una buena comida
Una mujer con abrigo negro sonríe y levanta la mano en una acera junto a un hombre con gorra y un vehículo negro abierto
Luego del almuerzo regresó al hotel y se fue rumbo a Ezeiza para seguir con la gira "Cuarto Azul Tour"

Al término del último concierto, la cantante reservó su jornada final en la ciudad para un almuerzo El Preferido, un restaurante ubicado en la esquina de las calles Jorge Luis Borges y Guatemala, en el barrio de Palermo. La acompañaron sus padres, Belén Morales Santano y Cosme Ocaña, junto a su mánager.

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Las imágenes de la salida la mostraron con un conjunto oscuro y el pelo suelto, con flequillo. Aitana sonrió y saludó a quienes se encontraban en la vereda antes de dirigirse al vehículo que la esperaba junto a su entorno. En las fotografías también se distingue la fachada del restaurante y la señalización urbana de la calle Jorge Luis Borges, en el tramo correspondiente a la numeración 2100-2200.

La conexión de Aitana con el público argentino no se limitó a lo ocurrido sobre el escenario, sino que también se extendió fuera de él. Después de la función del 23 de octubre, la cantante se dirigió a sus seguidores mediante su canal de difusión de WhatsApp, donde publicó una serie de mensajes durante la madrugada. “En fin, ha sido looco estas tres fechas, y hoy?!!!!! Qué locura la gente!!!!!! Estábamos en el escenario y se veía como lo dabais todo”, escribió Aitana. La cantante también reconoció que todo el equipo coincidió al calificar las tres noches como una experiencia extraordinaria. Para resumir su paso por la capital, dejó una frase breve: “En fin, brutal Argentina 🇦🇷”. Además, dejó abierta la posibilidad de un regreso con otro mensaje: “Espero volver muy pronto, no puedo estar tanto tiempo sin veros”.

Una mujer y un hombre vestidos de negro caminan por una acera frente a un edificio rosado, rodeados por transeúntes
Aitana junto a su padre Cosmé (RSFotos)
Una mujer vestida con abrigo negro camina por una calle frente a una fachada rosada y un cartel vial con el texto Jorge Luis Borges
Su madre, Belén, también la está acompañando en esta gira

Los mensajes estuvieron acompañados por una fotografía de Britney Spears, en la que se ve a la artista sobre el escenario, vestida con un conjunto rosa y con los brazos levantados frente al público. En ese mismo canal, antes de publicar los agradecimientos, había compartido una imagen de una mesa con empanadas, enviada a las 23.34 de esa misma noche.

La comida argentina se convirtió en un tema recurrente durante su estadía. En la segunda función que ofreció en el Movistar Arena, Aitana tomó un mate en la mano y le dijo al público: “A mí me encanta toda vuestra comida, pero las empanadas es una locura, ¿eh? Llevo comiendo empanadas todos los días. Es absolutamente increíble. El mate también me gusta mucho”.

Según pudo saber Teleshow, tras el almuerzo en Palermo, la artista regresó al hotel. Luego emprendió el traslado hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para continuar con el itinerario previsto para la gira. México será la próxima escala del Cuarto Azul World Tour, que contempla presentaciones en Monterrey, Guadalajara, Querétaro y tres fechas en Ciudad de México.

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