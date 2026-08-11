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Qué hacer si el puerto HDMI del televisor no funciona

Verificar el cable, probar con distintos dispositivos, revisar la configuración, limpiar el puerto y mantener el software actualizado son pasos clave para restablecer la conexión

Una mano sostiene un cable HDMI, acercándolo a los puertos de entrada de un televisor negro. Se observa el texto 'HDMI IN 3 (eARC)'
El puerto HDMI es clave para la conexión de aparatos expertos como consolas. (Foto: Samsung)
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Una avería en el puerto HDMI del televisor puede dificultar el acceso a múltiples servicios y reducir la funcionalidad del electrodoméstico en el día a día.

Los problemas en este puerto pueden ser por diversas causas: desde fallos en el cable utilizado, errores en la configuración interna del televisor, daños físicos en el conector o incluso conflictos de software.

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Por esta razón, identificar el origen de la falla resulta determinante para aplicar la solución adecuada y evitar interrupciones prolongadas en el uso del televisor.

Cómo saber a qué componente corresponde el error

El primer paso consiste en comprobar si el problema corresponde al televisor, al cable HDMI o al propio dispositivo fuente. Xiaomi sugiere conectar otro aparato al mismo puerto HDMI, como una consola diferente o un portátil. Si el televisor tampoco reconoce este nuevo dispositivo, la falla podría estar en el televisor o en el puerto HDMI.

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Una persona sostiene un teléfono móvil y conecta un cable HDMI a un puerto trasero de un televisor negro.
Se debe probar conectar varios dispositivos al puerto HDMI del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que el televisor funcione con el nuevo dispositivo, el problema probablemente reside en el dispositivo fuente original. Si ninguno responde, es útil cambiar el cable HDMI por uno diferente para descartar un daño en el cable. Esto ayuda a aislar el origen del problema y facilita los siguientes pasos de diagnóstico.

Por qué se debe verificar el estado del cable HDMI

Xiaomi subraya la importancia de asegurarse de que el cable HDMI esté firmemente conectado tanto al televisor como al dispositivo de origen. Un cable flojo, dañado o de baja calidad puede impedir la transmisión de la señal, aunque a simple vista parezca correcto.

Conviene probar con un segundo cable que esté en buen estado. Algunos cables antiguos pueden no ser compatibles con formatos más recientes, como resoluciones 4K o funciones HDR, lo que ocasiona fallas en la imagen o en el sonido.

Revisar la conexión física y el estado del cable puede descartar problemas básicos o de incompatibilidad. (Foto: Europa Press)
Revisar la conexión física y el estado del cable puede descartar problemas básicos o de incompatibilidad. (Foto: Europa Press)

Por eso, resulta fundamental contar con un cable adecuado y que cumpla con los estándares requeridos por el televisor y el dispositivo conectado.

En qué momento se debe reiniciar los dispositivos

Otra medida sugerida por los fabricantes consiste en apagar y desconectar tanto el televisor como el dispositivo conectado a través de HDMI. Se aconseja desenchufar el televisor de la corriente eléctrica durante al menos dos minutos antes de volverlo a encender.

Luego de este proceso, es útil revisar en el menú del televisor que la entrada HDMI correcta esté seleccionada. El reinicio puede corregir errores temporales de comunicación entre los dispositivos y restablecer parámetros internos que, en ocasiones, bloquean la detección automática del cable conectado.

Por qué se debe revisar y limpiar el puerto HDMI

El puerto HDMI puede acumular polvo, residuos o presentar daños físicos que interrumpen la conexión. Los fabricantes sugieren revisar visualmente el puerto, buscando restos de suciedad, pines doblados o signos de desgaste.

HDMI 2.1 - DisplayPort 2.1 - televisores - monitores - tecnología - 22 de abril
La acumulación de polvo o daños visibles en el puerto pueden interferir en la conexión y requieren atención cuidadosa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si se detecta polvo o residuos, debe limpiarse cuidadosamente con aire comprimido o un pincel suave, siempre con el televisor desenchufado para evitar riesgos.

Si se observa algún daño en los contactos internos o el puerto parece deteriorado, lo adecuado es consultar a un técnico especializado. Manipular el puerto sin experiencia puede provocar daños adicionales, así que se aconseja prudencia durante la inspección y limpieza.

Cómo puede ayudar actualizar el sistema o restablecer el televisor

Xiaomi indica que mantener el sistema del televisor actualizado es clave. Para verificar si hay actualizaciones disponibles, solo hay que ingresar al menú de configuración, seleccionar el apartado correspondiente y seguir las instrucciones.

Mujer configurando el televisor con el control remoto desde el sofá (Imágen ilustrativa Infobae)
Mantener el televisor actualizado y, en última instancia, restablecerlo a valores de fábrica puede solucionar fallas persistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, si tras aplicar todas las pautas anteriores el problema persiste, se puede restablecer el televisor a los valores de fábrica desde la sección de configuración.

Este procedimiento borrará todas las configuraciones y datos personalizados, así que se debe hacer una copia de seguridad antes de ejecutarlo. El restablecimiento es la última opción antes de solicitar asistencia técnica.

Si ninguna de las soluciones previas resuelve el inconveniente, se aconseja contactar a un centro de soporte oficial. El diagnóstico profesional permite identificar y reparar fallas complejas en el hardware o el software del televisor, garantizando la protección de la garantía y la vida útil del producto.

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