Tecno

HDMI o DisplayPort: qué funciones tiene cada uno para transmitir audio y video digital

Ambos estándares difieren en ancho de banda, resolución máxima y funciones destinadas a distintos tipos de usuarios

HDMI se encuentra disponible en la televisión, mientras que el Displayport en las PC y monitores.
HDMI y DisplayPort son los estándares más utilizados para transmitir audio y video digital entre dispositivos.
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HDMI y DisplayPort son los dos estándares más utilizados para transmitir audio y video digital entre televisores, monitores, consolas y computadoras. Aunque ambos cumplen funciones similares, presentan diferencias técnicas que determinan qué formato resulta más conveniente según el tipo de dispositivo y el uso que se le dará.

El ancho de banda de DisplayPort

En términos de especificaciones, DisplayPort ofrece actualmente un mayor ancho de banda y funciones orientadas a la productividad y los videojuegos en computadora. La versión DisplayPort 2.1 alcanza hasta 80 Gbps, una cifra superior a los 48 Gbps que ofrece la versión más reciente de HDMI.

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Esta capacidad adicional permite trabajar con resoluciones más elevadas y tasas de refresco superiores, e incluso transmitir contenido en 8K sin compresión en determinadas configuraciones, algo que resulta útil para usuarios profesionales y entusiastas del hardware.

DisplayPort 2.1
DisplayPort 2.1 llega hasta 80 Gbps y permite transmitir contenido en 8K sin compresión. (Amazon)

En qué dispositivos se encuentra HDMI

HDMI, siglas de High-Definition Multimedia Interface, es una tecnología diseñada para transmitir audio y video digital mediante un solo cable. Se encuentra en la mayoría de los televisores inteligentes, reproductores multimedia, barras de sonido, consolas de videojuegos y dispositivos de streaming.

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Su expansión se debe, en buena medida, a la rápida adopción por parte de la industria del entretenimiento, lo que llevó a que prácticamente todos los televisores y equipos audiovisuales incorporen al menos un puerto de este tipo.

La versión más reciente, HDMI 2.1, ofrece un ancho de banda máximo de 48 Gbps y permite transmitir contenido en resolución 4K a 120 Hz. Además, es compatible con tecnologías como HDR10+, Dolby Vision, frecuencia de actualización variable (VRR) y modo automático de baja latencia (ALLM). Estas características lo convierten en una opción utilizada en consolas como PlayStation 5 y Xbox Series X.

Una mano sostiene un cable HDMI, acercándolo a los puertos de entrada de un televisor negro. Se observa el texto 'HDMI IN 3 (eARC)'
HDMI equipa a la mayoría de televisores, consolas y reproductores multimedia del mercado. (Foto: Samsung)

Por qué DisplayPort predomina en las computadoras

DisplayPort es una interfaz desarrollada principalmente para monitores de computadora y estaciones de trabajo, por lo que su presencia resulta más habitual en equipos destinados a la productividad, el diseño gráfico y los videojuegos para PC.

Una de sus principales ventajas es la posibilidad de conectar varios monitores mediante un solo puerto, gracias a la función conocida como daisy chain o conexión en cadena. Esta característica se utiliza ampliamente en oficinas y espacios de trabajo donde se requieren múltiples pantallas. Asimismo, DisplayPort es compatible con tecnologías de sincronización adaptativa como AMD FreeSync y Nvidia G-Sync, que ayudan a reducir problemas visuales como el tearing o desgarro de imagen durante las partidas y mejoran la experiencia en videojuegos.

HDMI, estándar dominante por compatibilidad

A pesar de las ventajas técnicas de DisplayPort, la mayoría de los televisores inteligentes continúan utilizando HDMI como estándar principal. La razón central es la compatibilidad: consolas, decodificadores, reproductores Blu-ray y dispositivos de streaming utilizan este formato, lo que lo consolidó dentro del ecosistema de entretenimiento doméstico.

Un puerto USB 3.0 azul, un puerto HDMI, texto con especificaciones eléctricas y parte de una placa de circuito impreso con componentes electrónicos.
HDMI CEC permite manejar distintos dispositivos conectados desde un único control remoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

HDMI cuenta además con funciones específicas pensadas para este entorno. Entre ellas se encuentra HDMI CEC, una tecnología que permite controlar varios dispositivos conectados mediante un único control remoto y simplifica el uso diario del sistema audiovisual.

Cuál estándar resulta más avanzado

Si se analizan únicamente las especificaciones técnicas, DisplayPort tiene una ventaja sobre HDMI gracias a su mayor ancho de banda y a sus funciones orientadas a configuraciones profesionales y de alto rendimiento. Sin embargo, eso no significa que HDMI haya quedado rezagado: la evolución de HDMI 2.1 redujo considerablemente la diferencia entre ambos estándares y lo mantiene como la opción preferida para televisores y consolas.

En la práctica, la elección depende del uso que se le dará al equipo. Quienes buscan montar estaciones de trabajo con varios monitores o aprovechar tasas de refresco muy elevadas encontrarán más ventajas en DisplayPort. Por su parte, quienes utilizan televisores inteligentes, dispositivos de streaming o consolas de última generación continuarán obteniendo buenos resultados con HDMI, que sigue siendo el estándar más extendido en el mercado.

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