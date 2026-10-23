Cómo saber qué aplicaciones tienen acceso al micrófono de tu celular y bloquearlas

Existen herramientas que te permiten identificar cuando una app tiene acceso a tu micrófono del celular. REUTERS/Hollie Adams/Illustration

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Los teléfonos inteligentes permiten realizar videollamadas, grabar audios y utilizar asistentes virtuales gracias a sensores y herramientas que también pueden representar riesgos para la privacidad si se administran incorrectamente.

Por eso, revisar qué aplicaciones tienen permiso para acceder al micrófono es una medida importante para proteger la información personal y evitar usos innecesarios de esta función.

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Tanto Android como iOS ofrecen opciones para consultar los permisos concedidos, restringir el acceso al micrófono y detectar cuándo una aplicación lo está utilizando. Aunque tener este permiso no significa que una aplicación esté grabando conversaciones en secreto, sí conviene comprobar qué programas lo necesitan realmente y cuáles podrían funcionar sin él.

Tanto Android como iOS te permite saber qué aplicaciones cuentan con acceso a tu micrófono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión puede realizarse desde la configuración del teléfono, sin instalar aplicaciones adicionales. También es recomendable prestar atención a los indicadores de privacidad que aparecen en la pantalla cuando el micrófono está activo.

Cómo revisar los permisos del micrófono en Android

En los celulares Android, la ruta puede variar ligeramente según el fabricante y la versión del sistema operativo, pero generalmente es posible encontrar los permisos desde los ajustes de privacidad.

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Para comprobar qué aplicaciones pueden utilizar el micrófono, se deben seguir estos pasos:

Abrir Configuración o Ajustes en el celular. Ingresar en Seguridad y privacidad o Privacidad, según el modelo. Buscar la sección Administrador de permisos. Seleccionar Micrófono para consultar las aplicaciones autorizadas. Entrar en cada aplicación y cambiar el permiso a una opción más restrictiva o denegarlo.

En muchos dispositivos, Android permite elegir entre autorizar el micrófono solo mientras se utiliza la aplicación, preguntar cada vez que se solicita el acceso o impedirlo por completo. La disponibilidad de estas opciones depende de la versión del sistema y del tipo de aplicación.

También es posible revisar el acceso desde la ficha individual de cada programa, en el apartado de información de la aplicación.

Es posible encontrar las herramientas de seguridad desde Ajustes de Privacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo bloquear el acceso al micrófono en un iPhone

Los usuarios de iPhone pueden gestionar los permisos desde los ajustes de privacidad de iOS. El procedimiento permite identificar qué aplicaciones tienen autorización para captar audio y retirarles ese acceso cuando no sea necesario.

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Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Abrir Configuración. Ingresar en Privacidad y seguridad. Seleccionar Micrófono. Revisar la lista de aplicaciones que solicitaron acceso. Desactivar el interruptor de aquellas que no necesitan utilizarlo.

Al retirar el permiso, una aplicación podría dejar de ofrecer determinadas funciones, como grabar notas de voz, realizar llamadas o utilizar comandos de voz. Si una herramienta legítima necesita el micrófono para funcionar, se puede volver a conceder el acceso desde el mismo menú.

Si retiras los permisos de acceso al micrófono, algunas aplicaciones podrían dejar de funcionar o no cumplir con funciones específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber cuándo una aplicación utiliza el micrófono

Además de revisar los permisos, los sistemas operativos actuales incorporan indicadores visuales para advertir sobre el uso del micrófono.

En Android, un indicador verde aparece en la parte superior de la pantalla cuando una aplicación utiliza el micrófono o la cámara. Al tocarlo, en los dispositivos compatibles, es posible consultar qué aplicación está accediendo a esos recursos.

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En el iPhone, un punto naranja indica que una aplicación está utilizando el micrófono. El punto verde señala el uso de la cámara o de la cámara junto con el micrófono.

Estos avisos ayudan a identificar accesos inesperados, aunque no demuestran por sí solos que exista una actividad maliciosa. Algunas funciones legítimas, como las llamadas telefónicas, pueden mantener activo el micrófono mientras están en uso.

Android y iOS cuetan con una luz que te alerta cuando una app está usando el micrófono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer para proteger la privacidad del celular

Una medida básica consiste en conceder únicamente los permisos indispensables. Una aplicación de videollamadas necesita utilizar el micrófono, pero una herramienta que solo sirve para editar fotografías normalmente no requiere acceso permanente al audio.

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También se recomienda descargar aplicaciones desde tiendas oficiales, mantener actualizado el sistema operativo y eliminar los programas que ya no se utilizan. Si una aplicación solicita permisos que no guardan relación con su función, conviene revisar su reputación y evaluar si realmente es necesario instalarla.

Por último, es importante desconfiar de mensajes que afirman que el celular está escuchando todas las conversaciones sin aportar pruebas. La publicidad personalizada, por sí sola, no demuestra que una aplicación esté grabando audio.

Revisar los permisos y observar los indicadores de privacidad permite tener un mayor control sobre el micrófono. Aunque estas medidas no garantizan una protección absoluta frente a todas las amenazas, reducen los accesos innecesarios y ayudan a detectar comportamientos que merecen una revisión.

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