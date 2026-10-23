Crimen y Justicia

Una mujer fue filmada robando carteras de clientas en dos bares de Córdoba: un mozo se dio cuenta a tiempo y la atrapó

Como modus operandi, la ladrona se sienta detrás de alguna posible víctima desprevenida, se hace con sus pertenencias y huye rápidamente sin pedir nada

En uno de los videos que se viralizaron, un mozo se dio cuenta de la situación y lograron atraparla
Guardar

Una mujer fue filmada dos veces esta semana robando carteras en dos bares de Córdoba. En uno de los casos, un mozo logró darse cuenta de la situación a tiempo y, junto a varios clientes, lograron atraparla y recuperar el botín.

Las cámaras de seguridad de los locales gastronómicos captaron imágenes similares, al menos desde el modus operandi de la ladrona. En ambos casos, la mujer ingresó a los bares, buscó a alguna víctima cuya cartera estuviera colgada de su silla, y se sentó a sus espaldas.

PUBLICIDAD

Aprovechando las distracciones de las víctimas, que charlaban con sus compañeros de mesa, la delincuente, hizo como que colgaba su saco, pero en el mismo movimiento tomó las carteras ajenas, se levantó y huyó sin dilaciones.

Los dos casos que quedaron grabados fueron el mismo día: el pasado martes. Pero uno de ellos no quedó impune, ya que un camarero notó la secuencia y al ver salir del local a la ladrona salió a perseguirla junto a otros clientes a los que alertó.

La delincuente había tomado la cartera de una trabajadora de la salud que se encontraba tomando café junto a otros colegas. “Me sorprendió porque la señora vino, se sentó sola y salió rápido. Como estaba conversando con otra gente, me acerqué, le pregunté a un cliente y me dijo que no tenía cartera ni mochila. Pero después le pregunté a una parejita y me respondieron ‘sí, me robaron la mochila’. Así que les dije ‘salgamos, ahí salió la señora’”, relató Héctor, el mozo que le salvó el día a la víctima del hurto en una entrevista con eldoce.tv.

PUBLICIDAD

En uno de los videos que se viralizaron, un mozo se dio cuenta de la situación y lograron atraparla

“La alcanzamos y la pudimos agarrar. La señora nos dio todo. Tenía todo. El chico es abogado y quería denunciarla, llamar a la policía. Pero le dije que no llamara, que era mucho lío que teníamos que hacer”, contó.

Además, Héctor aseguró que no es frecuente que en ese bar, ubicado en el centro de la capital de la provincia, sucedan ese tipo de cosas.

El otro robo, también en el centro de la ciudad, fue en un restaurante de avenida Colón al 200. Allí, la víctima no tuvo la suerte de haber notado la falta a tiempo.

Captura de una cámara de vigilancia donde una mujer de pie extiende la mano hacia el respaldo de la silla de una persona sentada
El momento en el que la mujer le roba a una de sus víctimas

“La misma señora robó el martes pasado en otro restaurante. Lamentamos que nos hemos dado cuenta tarde y tuvo la oportunidad de robar”, le expresó a eldoce la mujer que les compartió las imágenes de la cámara de seguridad.

En ese caso, al salir, la ladrona tomó su teléfono para simular que hablaba con alguien. Se fue caminando y sin problemas.

Le quisieron cobrar el estacionamiento en una calle de Córdoba y atacó a cintazos a los cuidacoches

El incidente se produjo en Juan Martín de Pueyrredón al 600, de la capital provincial. La policía detuvo a los protagonistas de la pelea y secuestró una varilla de madera, una piedra y una varilla de hierro con forma de gancho

Un conductor fue agredido por dos cuidacoches en barrio Güemes, en la capital de Córdoba, después de rechazar el pago que le exigían por estacionar su vehículo en la vía pública. La víctima se defendió con un cinturón y los golpeó una y otra vez con el mismo, en un episodio que quedó registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo 911 y que derivó en la intervención policial.

El hecho ocurrió en calle Juan Martín de Pueyrredón al 600, en uno de los sectores con mayor tránsito peatonal y vehicular de la zona. Los operadores del sistema de vigilancia detectaron la agresión en tiempo real, lo que permitió el despliegue inmediato de un operativo en el lugar. Ambos atacantes fueron localizados y detenidos por efectivos policiales a pocos metros del sitio donde se había desatado la pelea.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una varilla de madera, una piedra y una varilla de hierro con forma de gancho, objetos que habrían sido utilizados por los agresores contra el conductor. Los elementos quedaron incorporados a las actuaciones judiciales correspondientes, mientras que los dos sospechosos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia.

Temas Relacionados

RoboCórdobaÚltimas noticiasHurto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Horror en Esquel: detuvieron a un bioquímico por mantener secuestrados a su pareja y sus hijos en condiciones extremas

El acusado es un bioquímico de 71 años. La Justicia intervino a partir de la denuncia de los vecinos

Horror en Esquel: detuvieron a un bioquímico por mantener secuestrados a su pareja y sus hijos en condiciones extremas

Caso de Nancy Godoy: imputaron a cuatro de los detenidos como autores del crimen de la docente

Ireneo Zarza, Nahuel Rojas y el capataz de apellido Sandoval fueron acusados de femicidio. A Rosa Leguizamón la imputaron del delito de homicidio simple. Pedirán la prisión preventiva

Caso de Nancy Godoy: imputaron a cuatro de los detenidos como autores del crimen de la docente

Aberrante intento de femicidio en Baradero: rompió una puerta, le arrojó nafta a su expareja y la prendió fuego

Una mujer de 53 años denunció que el agresor, de 27, la roció con combustible y la incendió en su casa. La víctima resultó con quemaduras en el torso y extremidades y está internada en estado crítico. El acusado, capturado por la Policía, tenía antecedentes por violencia de género

Aberrante intento de femicidio en Baradero: rompió una puerta, le arrojó nafta a su expareja y la prendió fuego

Le quisieron cobrar el estacionamiento en una calle de Córdoba y atacó a cintazos a los cuidacoches

El incidente se produjo en Juan Martín de Pueyrredón al 600, de la capital provincial. La policía detuvo a los protagonistas de la pelea y secuestró una varilla de madera, una piedra y una varilla de hierro con forma de gancho

Le quisieron cobrar el estacionamiento en una calle de Córdoba y atacó a cintazos a los cuidacoches

Hernán Casciari denunciado por estafa: la Justicia ordenó las primeras medidas para definir el rumbo de la causa

La fiscal Mónica Cuñarro citó a declarar a las presuntas víctimas en la denuncia colectiva contra el escritor y cabeza de Orsai Audiovisuales y pidió a la Inspección General de Justicia que entregue documentos oficiales. Qué delito se investigará es la nueva clave del caso

Hernán Casciari denunciado por estafa: la Justicia ordenó las primeras medidas para definir el rumbo de la causa

DEPORTES

Suspendieron por seis años a una destacada maratonista por doping y presentar recetas falsas

Suspendieron por seis años a una destacada maratonista por doping y presentar recetas falsas

Preocupación en Alemania: el entrenador del Bayern Múnich Vincent Kompany se desplomó en la práctica y fue trasladado de urgencia al hospital

Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales del ATP de Bruselas y buscará su tercera final de la temporada

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos de la F1: hora y TV

El sentido mensaje que Antonela Roccuzzo le dedicó a Lionel Messi tras ser distinguido con el Premio Princesa de Asturias: “Es un reconocimiento a tus valores”

TELESHOW

Quiénes son los invitados de Juana Viale, Andy Kusnetzoff y La Peña del Morfi para el fin de semana

Quiénes son los invitados de Juana Viale, Andy Kusnetzoff y La Peña del Morfi para el fin de semana

"Fui con una botella de whisky encima": el revelador audio que Facundo Moyano le envió a Moria Casán

Agustín Sullivan y el desafío de interpretar a Carlos Menem Jr. en dos series distintas: “Nunca busqué imitarlo”

El sorpresivo anuncio de Netflix durante el cumpleaños 75 de Charly García: “Ahora sí”

Nicole Neumann abrió un debate sobre las propinas y contó una incómoda experiencia en Nueva York

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica podría quedarse sin sistema de alerta de tsunamis a partir de enero de 2027 por falta de presupuesto

Costa Rica podría quedarse sin sistema de alerta de tsunamis a partir de enero de 2027 por falta de presupuesto

Cuatro hijos desnutridos, dos días sin comer y tres rodajas de pepino como almuerzo: el testimonio de una madre cubana que trabaja y no puede alimentar a su familia

Estados Unidos detectó el "gusano come carne" en un alce y amplió la vigilancia sobre la fauna silvestre

Un tercio de automotores obsoletos elevan el riesgo de siniestros viales en El Salvador, según MOVES

El pequeño grupo de glaciares que explica más de la mitad del hielo perdido