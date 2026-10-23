El sentido mensaje que Antonela Roccuzzo le dedicó a Lionel Messi tras ser distinguido con el Premio Princesa de Asturias: “Es un reconocimiento a tus valores”

Una de las fotos que compartió Antonela Roccuzzo con Lionel Messi en su posteo

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Antonela Roccuzzo compartió un emotivo mensaje en Instagram dedicado a Lionel Messi pocas horas antes de que el futbolista reciba formalmente el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en el Teatro Campoamor de Oviedo. La publicación, acompañada de varias imágenes de la visita de la pareja a la capital asturiana, llegó en la antesala de la gala de entrega, donde la princesa Leonor le otorgará la distinción al rosarino de 39 años.

“Qué emoción verte recibir el Premio Princesa de Asturias. Un reconocimiento a tu increíble trayectoria, pero también a tus valores y a la persona que sos. Orgullosos de vos siempre. Te amamos”, escribió Roccuzzo junto a las fotografías que documentaron los momentos vividos desde su llegada a España. “¡El hombre de logros infinitos! Das valor a cada premio que recibes. Y detrás de todo, una esposa increíble cuyo amor y apoyo merecen igual reconocimiento", le firmó Daniella Semaan, esposa del entrenador del Como Cesc Fábregas y amiga de la pareja.

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Leo compartió un video de lo sucedido en el primer día de esta visita a Oviedo que generó una revolución y actuó realmente como un embajador argentino con gestos que dieron la vuelta al mundo.

El posteo que realizó Antonela

El mensaje no fue la única muestra de cercanía de Roccuzzo con el entorno que rodeó a Messi durante su estadía en Oviedo. Un día antes, cuando el futbolista salía del Hotel de la Reconquista rumbo al Palacio de los Deportes, un niño intentó acercarse para pedirle un autógrafo y el personal de seguridad se lo impidió. Fue ella quien advirtió la escena e hizo una seña a los efectivos para que lo dejaran pasar. Messi terminó por firmarle los botines al pequeño, y el video del momento se viralizó en redes sociales.

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“Qué pareja con clase”, “Antonela es digna de Messi, y Messi es digno de Antonela, hacen todo bien los dos” y “Gracias a Dios! Gran esposa y mamá!” fueron algunos de los comentarios que generó la situación, que fue reportada en todo el planeta, incluso por medios internacionales como el portal deportivo ruso Sports.

La pareja aterrizó en el aeropuerto de Asturias el jueves 22 de octubre a las 10:25, recibida por un dispositivo policial que limitó el contacto con el medio centenar de aficionados que aguardaban desde primera hora. Sin embargo, al llegar al hotel, el capitán de la selección argentina se desvió del recorrido previsto por la seguridad, caminó hacia las familias que se agolpaban detrás de las vallas y firmó camisetas, posó para fotografías y saludó uno a uno a los chicos que lo esperaban. La escena estuvo acompañada por el sonido de gaitas asturianas, un ritual habitual para los galardonados del certamen.

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Entre las historias que circularon, se destacó la de un pequeño admirador que, con la casaca albiceleste puesta y la firma del astro, dijo: “Era mi sueño. Le dije si me podía firmar y me firmó. Me voy a poner la camiseta mañana para mostrarles a mis amigos y luego la voy a dejar guardada en un marco”.

Por la tarde, el astro argentino protagonizó una actividad en el Palacio de los Deportes de Oviedo con la comunidad educativa, enmarcada en la iniciativa “El juego del 10” del programa “Toma la palabra” de la Fundación Princesa de Asturias. Las entradas se agotaron en apenas trece minutos, y la plataforma de inscripción llegó a registrar un pico de 16.200 personas conectadas de forma simultánea. Entre quienes consiguieron plaza y quienes permanecieron en las inmediaciones, el pabellón reunió entre 5.000 y 7.000 personas.

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Messi generó una revolución en Oviedo

Cuando apareció en el escenario, la ovación fue inmediata: dos minutos de aplausos sin que hubiera pronunciado una sola palabra. Habló de su infancia, de lo que significó dejar Argentina para perseguir un sueño en Barcelona. “Me tocó irme joven de mi país a un sitio en el que no conocía a nadie. Fui a Barcelona porque tenía un sueño. Y peleé para conseguirlo”, contó. También recordó su debut en el primer equipo del club catalán, cuando compartía vestuario con Ronaldinho, Samuel Eto’o y Xavi Hernández: “Para mí era difícil. Soy tímido y me costaba soltarme”. El consejo que recibió en ese momento, según relató, fue determinante: “Me dijeron que me olvidara de todo, que disfrutara, que hiciera lo que había hecho durante toda mi vida, desde que era chiquito. Que no pensara quién tenía al lado y que hiciera lo que a mí me gustaba hacer”.

Esa idea del disfrute atravesó buena parte de su exposición y derivó en un mensaje directo a los padres de jóvenes futbolistas. El rosarino pidió que evitaran trasladar una presión excesiva a los chicos. “Muchos chicos tienen padres que les exigen mucho y tienen una presión enorme. Por ahí no se dan cuenta de que, en vez de ayudarles, les están haciendo un mal a sus propios hijos con el hecho de exigirle, de pedirle más”, afirmó. Según su visión, el camino pasa por preservar la espontaneidad: “Cuando somos chicos, o en general, uno tiene que disfrutar de lo que hace. Cuando uno disfruta de lo que le gusta, siempre termina dando un plus y lo hace natural”.

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Sobre las derrotas, el capitán argentino planteó que con el tiempo aprendió a valorar más los procesos que los resultados aislados. “Llegar a una final no es fácil. Llegan dos y gana uno solo. Lo importante es haberlo intentado y haber competido hasta poder llegar al objetivo. Después se puede dar o no, pero hay que quedarse satisfecho si uno lo dejó todo”, expresó.

La sorpresa la puso Santi Cazorla, quien subió al escenario y se fundió en un abrazo con el rosarino. El exfutbolista asturiano recordó una anécdota de su etapa en el Villarreal: su equipo ganaba 4-2, Messi entró faltando quince minutos, y Cazorla le pidió que no pateara una falta directa. “Marcó y acabamos 4-4”, dijo entre risas.

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Otra de las postales que compartió Antonela

El recuerdo de Jorge Messi marcó uno de los momentos más íntimos

El momento más conmovedor llegó cuando el futbolista habló de su padre. Jorge Messi, fallecido el 8 de agosto pasado a los 68 años en un sanatorio de Rosario, estaba “muy ilusionado” con el Premio Princesa de Asturias. “Sabía que este premio va más allá de lo que hace uno dentro de la cancha. Seguramente lo estará disfrutando también”, reveló el jugador en una entrevista con la Agencia EFE desde el Hotel de la Reconquista.

La muerte de Jorge marcó los últimos meses de la carrera de su hijo. Durante el Mundial 2026, el capitán argentino no pudo contener el llanto tras abrir el marcador en el primer partido. Semanas después, su padre falleció. Sobre las derrotas y las críticas, el ganador de ocho Balones de Oro fue directo: “Me duelen algunas por cómo se dicen. Las hay malintencionadas. A veces hacen más daño al entorno que a uno mismo”.

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El galardón fue anunciado el 3 de junio por un jurado de 11 integrantes presidido por Teresa Perales Fernández, nadadora con 28 medallas paralímpicas. El acta oficial destacó “su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

Messi acumula 48 títulos en su carrera, entre ellos cuatro Champions League, diez Ligas de España, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y dos Copas América. En el plano individual, suma ocho Balones de Oro, tres premios The Best FIFA y seis Botas de Oro europeas. Es la primera vez en la historia del certamen que la distinción en la categoría Deportes se otorga a un futbolista de manera individual.

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El premio consiste en una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y un monto de 50.000 euros (USD 56.000). Con este reconocimiento, el jugador del Inter Miami sucede en el palmarés a Serena Williams, ganadora en 2025, y se suma a una lista que incluye a Rafael Nadal, Michael Schumacher, Fernando Alonso y los All Blacks, entre otros.

Tras la ceremonia de este viernes, prevista para las 18:30 hora local, Messi tomará un vuelo hacia Nueva York a las 23:30 para reincorporarse al plantel del Inter Miami de cara a su próximo compromiso en la MLS contra New York Red Bulls, programado para el sábado.