Salud

Dieta nutritiva: cuáles son los alimentos más saludables para acompañar el huevo duro

La elección de los acompañamientos permite sumar nutrientes clave, favorecer la saciedad y variar desayunos, almuerzos o cenas con preparaciones simples

Tostada con dos mitades de huevo cocido, láminas de aguacate, tomates cherry cortados y hojas verdes sobre una tabla con un tenedor al lado.
El huevo duro aporta proteínas y puede combinarse con vegetales, frutas, cereales integrales y grasas insaturadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El huevo duro aporta proteínas y puede incluirse en desayunos, almuerzos y colaciones. Sin embargo, una dieta nutritiva requiere sumar fibra, grasas insaturadas, vitaminas y carbohidratos de buena calidad. Los acompañamientos completan el perfil nutricional del plato y pueden aumentar la saciedad sin exigir preparaciones complejas.

Con cerca de 6 a 7 gramos de proteína por unidad grande, el huevo es una base práctica, pero no cubre por sí solo todos los nutrientes de una comida. La nutricionista estadounidense Lauren Panoff señaló en una nota de Verywell Health que combinarlo con alimentos ricos en fibra, carbohidratos complejos o grasas saludables puede contribuir a una mayor saciedad.

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Puede adaptarse a distintos momentos del día. En una ensalada, el huevo duro combina con vegetales frescos; sobre una tostada, con palta; y en un plato principal, con batata, legumbres o cereales integrales. Conviene priorizar la variedad y limitar los aderezos con mucho sodio o grasas saturadas.

Cuánto tiempo hay que cocinar los huevos

Para preparar un huevo duro, se debe colocar en una olla con agua fría y, cuando hierva, tiene que cocinarse entre 10 y 12 minutos. El tiempo puede variar según el tamaño del huevo, pero ese rango deja la clara y la yema firmes.

Al terminar la cocción, se debe pasar a un recipiente con agua fría; detiene el calor residual y facilita el pelado. Una cocción excesiva puede dejar un borde verdoso alrededor de la yema, sin afectar su consumo. Una vez cocidos, han de conservarse refrigerados hasta el momento de comerlos.

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Los alimentos más nutritivos para acompañar los huevos duros

Tostada con palta machacada, rebanadas de huevo duro, sal y brotes sobre una tabla de madera junto a una cuchara y pequeños recipientes.
La palta suma fibra, potasio, folatos y grasas insaturadas a las proteínas del huevo duro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Palta

La palta aporta cremosidad y nutrientes que complementan las proteínas del huevo. Contiene fibra, potasio, folatos y grasas insaturadas. Además, la grasa presente en la comida favorece la absorción de vitaminas liposolubles, como las vitaminas A, D, E y K.

Una opción sencilla es combinar huevo duro picado, palta, limón y hojas verdes. Según Verywell Health, esta preparación reúne proteínas, fibra y grasas insaturadas, nutrientes asociados con una alimentación favorable para la salud cardiovascular.

Tazón con hojas de espinaca, cuartos de huevo duro y semillas sobre una mesa de mármol junto a cubiertos dorados y manos en segundo plano.
La espinaca aporta hierro, potasio y vitaminas A, C y K a las preparaciones con huevo duro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espinaca

La espinaca puede incorporarse al huevo duro en ensaladas, rellenos o sándwiches. Aporta hierro, potasio y vitaminas A, C y K, de acuerdo con la publicación especializada Sauder’s Eggs.

También aumenta el volumen del plato con pocas calorías y agrega variedad de vegetales. Una preparación rápida puede incluir espinaca, huevo duro, tomate, cebolla y una vinagreta a base de aceite de oliva.

Sartén de hierro con hongos salteados y dos mitades de huevo cocido, junto a un cuenco de sal, ramas de tomillo y una aceitera sobre madera.
Algunas variedades de hongos expuestas a luz ultravioleta pueden aportar vitamina D. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hongos

Los hongos aportan sabor y una textura que combina con el huevo duro. Son bajos en calorías y contienen potasio, antioxidantes y vitaminas del grupo B.

Salteados con espinaca y acompañados de huevo duro y pan integral, forman un almuerzo con distintos grupos de nutrientes. Los hongos tratados con luz ultravioleta también pueden aportar vitamina D, un nutriente menos frecuente entre los alimentos de origen vegetal, indicó Verywell Health. Esa característica depende del tipo de producto y de su tratamiento previo.

Una batata asada abierta, dos mitades de huevo duro, un tenedor y una rama de romero dispuestos sobre un plato de cerámica y una mesa de madera.
La batata aporta carbohidratos complejos, potasio y betacaroteno a los platos con huevo duro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Batata

La batata aporta más energía al plato. Brinda carbohidratos complejos, potasio y betacaroteno, un compuesto que el organismo puede transformar en vitamina A.

Asada en cubos, puede combinarse con huevo duro, rúcula y semillas. Esta preparación reúne proteínas, carbohidratos y fibra y puede funcionar como almuerzo o como comida posterior a la actividad física.

Un cuarto de huevo duro, un trozo de tomate rojo, hojas de hierbas aromáticas, cristales de sal y gotas de aceite sobre una mesa de mármol blanco.
El tomate aporta vitamina C y compuestos antioxidantes a las ensaladas y tostadas con huevo duro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomate

El tomate combina bien con el huevo duro en ensaladas y tostadas. Aporta vitamina C y compuestos antioxidantes, por lo que amplía la variedad nutricional de un menú basado en huevo.

Cortado en cubos con albahaca, cebolla morada y huevo, permite una preparación fresca. También puede servirse asado, lo que concentra su sabor y cambia su textura. Sauder’s Eggs lo incluye entre las verduras que combinan con distintas recetas elaboradas con huevo.

Rebanada de pan con semillas y rodajas de huevo duro en un plato de cerámica, junto a un cuenco con aceite de oliva y una cuchara de madera.
El pan integral suma fibra y carbohidratos de absorción gradual a las proteínas del huevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pan integral

Una rebanada de pan integral aporta fibra y carbohidratos de absorción gradual, presentes en menor medida en el huevo. La combinación puede ser una opción práctica para el desayuno: tostada integral, huevo duro en rodajas y palta o tomate.

El pan de masa madre es otra opción, elaborada mediante fermentación. Al elegirlo, conviene revisar las etiquetas y preferir variedades en las que la harina integral figure entre los primeros ingredientes.

Dos mitades de huevo cocido en un plato, un cuenco con fresas y grosellas, un tenedor, una servilleta y un vaso con agua sobre una mesa de madera.
Frutillas, arándanos, frambuesas y moras permiten sumar fruta sin recurrir a jugos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutos rojos

Los frutos rojos permiten sumar fruta a un desayuno con huevo duro sin recurrir a jugos. Frutillas, arándanos, frambuesas y moras aportan fibra, vitamina C y compuestos antioxidantes.

Su sabor dulce contrasta con las preparaciones saladas y también pueden servirse junto con yogur natural. De ese modo, el plato incorpora fruta, proteínas y calcio, además de una mayor diversidad de alimentos.

La combinación de huevo duro con vegetales, frutas, cereales integrales y grasas insaturadas permite variar los sabores y ampliar el aporte de nutrientes a lo largo de la semana.

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