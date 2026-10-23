La inteligencia artificial acelera los ataques de PHP2Shell y reduce el margen de respuesta empresarial

La inteligencia artificial acelera el desarrollo de ataques automatizados y la deteccion de objetivos vulnerables ante fallas como PHP2Shell. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La IA acelera el ciclo de PHP2Shell y obliga a los CISO a reducir el tiempo entre la detección de una falla y la protección de la infraestructura, según Alex Spokoiny, director de Seguridad y Confianza de Check Point Software Technologies. El ejecutivo sostuvo que la automatización puede acortar la etapa de análisis, desarrollo de ataques y localización de objetivos expuestos, con una dinámica que recuerda a Log4Shell.

Check Point Research registró actividad vinculada con PHP2Shell en el 10% de las organizaciones del mundo y en el 14% de las europeas. Para Spokoiny, esa escala ilustra la urgencia de conocer los componentes que sostienen las aplicaciones y los servicios empresariales cuando una vulnerabilidad afecta una tecnología de uso extendido.

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El directivo ubicó la capacidad de actualizar sistemas al mismo nivel que la detección de las fallas. Los entornos heredados, las dependencias complejas y la deuda técnica pueden convertir una corrección de seguridad en un proceso prolongado que involucra a equipos de infraestructura y aplicaciones.

Check Point Research registro actividad asociada a PHP2Shell en el diez por ciento de las organizaciones globales y en el catorce por ciento de las europeas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PHP2Shell se hizo pública antes de la divulgación coordinada prevista, según explicó Spokoiny. Al referirse a esa secuencia, afirmó: “Lo que antes requería una investigación manual exhaustiva ahora se puede lograr mucho más rápido”.

Identificar las aplicaciones visibles no es suficiente

Spokoiny advirtió que identificar las aplicaciones que usa una empresa no alcanza para determinar su nivel de exposición. PHP impulsa parte de la web y las vulnerabilidades asociadas a PHP2Shell alcanzan al entorno de ejecución del lenguaje, no necesariamente a cada aplicación creada sobre él.

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El análisis debe abarcar la infraestructura subyacente, las dependencias de software, el lugar donde se ejecutan los componentes y el responsable de mantenerlos. El mismo criterio se extiende a las aplicaciones SaaS y los servicios gestionados por terceros, cuyos proveedores deben informar si están afectados y qué medidas adoptan.

Para ordenar esa tarea, el ejecutivo puso el foco en un inventario de activos que incluya tecnologías, dependencias y responsables, más allá de una lista de servidores o aplicaciones. También, mencionó la gestión continua de la exposición a amenazas, conocida como CTEM, como un mecanismo para identificar, priorizar y validar de forma continua las debilidades accesibles con mayores consecuencias.

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La falla de seguridad compromete el entorno de ejecucion de PHP y no se limita unicamente al codigo de las aplicaciones visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA, según Spokoiny, puede ayudar a analizar el código afectado, localizar la debilidad y desarrollar posibles métodos de explotación una vez que una vulnerabilidad se conoce, incluso si los detalles técnicos son limitados. Las plataformas automatizadas pueden luego examinar sistemas conectados a internet, encontrar objetivos vulnerables e intentar ataques a gran escala.

Check Point desplegó protecciones mientras avanzaba con los parches

Tras la filtración de PHP2Shell, Check Point inició en paralelo el mapeo de los entornos donde utilizaba PHP, la identificación de sistemas potencialmente expuestos y la restricción de acceso a determinados servicios. La compañía verificó que otros sistemas contaran con las protecciones adecuadas y contactó a sus proveedores de SaaS para conocer sus planes de mitigación.

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Spokoiny explicó que la organización no esperó la disponibilidad de correcciones para aplicar medidas iniciales. “Las medidas de mitigación inmediatas son esenciales, pero solo nos dan un respiro”, señaló al describir el trabajo con los propietarios de sistemas para aplicar los parches necesarios.

La vulnerabilidad PHP2Shell se difundio publicamente antes de la fecha programada para la divulgacion coordinada entre especialistas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Los equipos de producto de la compañía implementaron nuevas protecciones IPS en los productos de seguridad pertinentes durante las primeras horas posteriores a la notificación. Check Point aplicó esos controles en su propia infraestructura, los puso a disposición de sus clientes y publicó avisos de seguridad y guías técnicas.

El ejecutivo planteó que los parches siguen siendo necesarios, aunque requieren tiempo, mientras que los sistemas IPS, los WAF, la segmentación y otros controles pueden reducir la exposición durante la corrección de la vulnerabilidad subyacente. Esas protecciones deben estar configuradas, actualizadas y desplegadas sobre la infraestructura y los servicios correspondientes.

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La coordinación entre equipos define la velocidad de respuesta

La prioridad, según Spokoiny, es que la identificación de la exposición, la reducción del riesgo inmediato, el despliegue de protecciones y la preparación de soluciones permanentes avancen al mismo tiempo. “Estas actividades no pueden esperar unas a otras”, afirmó.

El uso de agentes de IA para examinar entornos e investigar posibles rutas de ataque puede complementar el escaneo tradicional de vulnerabilidades. Spokoiny precisó que estas herramientas requieren límites claros, sobre todo en los entornos de producción.

La modernización, la automatización, las pruebas y una asignación definida de responsabilidades son parte de una infraestructura actualizable, de acuerdo con el director de Seguridad y Confianza. “La capacidad de implementar actualizaciones de seguridad rápidamente es tan importante como la capacidad de identificar vulnerabilidades”, sostuvo.

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Spokoiny señaló que aún no se sabe si PHP2Shell tendrá un impacto comparable al de Log4Shell. “No podemos controlar cuándo se descubrirá o divulgará la próxima vulnerabilidad crítica, pero sí podemos controlar nuestra preparación para responder”, concluyó.