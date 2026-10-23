Apple y Nvidia no ceden en su pelea por ser la compañía más valiosa de Wall Street

Apple y Nvidia pelean por la corona de la compañía más valiosas de Wall Street.

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Apple superó brevemente a Nvidia este viernes y recuperó por quinta vez el primer puesto entre las empresas con mayor valor de mercado en Wall Street. La diferencia fue inferior al 1% al cierre del jueves y ambas compañías rondaban los USD 5,1 billones, pero Nvidia volvió a quedar al frente después de la sesión.

La disputa se produjo mientras las acciones de Apple avanzaban hacia una racha alcista récord y el iPhone Duo de USD 1.999 llegaba a las tiendas. Nvidia había mantenido el liderazgo casi sin interrupción desde junio de 2025, salvo por una serie de cuatro sesiones de Apple a finales de julio.

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Durante la mayor parte de la última década, Apple dominó esta clasificación. La compañía cerró como la empresa estadounidense más valiosa en aproximadamente siete de cada 10 sesiones desde octubre de 2015.

Nvidia cerró por primera vez como la empresa estadounidense con mayor valor bursátil el 18 de junio de 2024

Microsoft (USD 3,9 billones de market cap)ocupó el primer lugar durante algunos periodos, mientras Amazon (hoy en 2,69 billones) lo retuvo durante doce sesiones a comienzos de 2019. Alphabet (USD 3,94 billones) alcanzó esa posición durante un día en 2016.

“El auge de la inteligencia artificial modificó el orden del mercado. Nvidia cerró por primera vez como la empresa estadounidense con mayor valor bursátil el 18 de junio de 2024 y conservó el puesto hasta que Apple volvió a superarla temporalmente”, indicó Yahoo Finance.

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Apple ya había recuperado el liderazgo de Nvidia en cuatro ocasiones. Solo una de esas recuperaciones se prolongó: ocurrió cuando el temor provocado por DeepSeek derrumbó las acciones de las empresas de chips en enero de 2025, lo que permitió a Apple conservar el primer lugar hasta la primavera.

Desde comienzos de 2024, el puesto principal ha cambiado de manos 24 veces, según los cálculos de Yahoo Finance. La nueva alternancia refleja la evolución desigual de ambas acciones durante las últimas semanas.

Apple alcanzó esta semana un máximo histórico, mientras Nvidia se situaba alrededor de un 11% por debajo de su máximo del 6 de octubre

Apple cerró el jueves en un máximo histórico, mientras Nvidia se situaba alrededor de un 11% por debajo de su máximo de cierre del 6 de octubre. Ese descenso se produjo durante la caída de las acciones de empresas de chips registrada en octubre.

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Desde aquel cierre, que también marcó el récord del S&P 500, Apple es la única acción de megacapitalización que acumula ganancias. Su avance alcanza el 4%, aunque la empresa no termina una sesión en el primer puesto desde el 30 de julio.

La próxima prueba para la clasificación será el miércoles, cuando Microsoft y Alphabet publiquen sus resultados financieros. Ambas ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente, con un valor aproximado de USD 3,9 billones cada una.

Nvidia da pelea por liderar el mercado

Nvidia presentó DSX POD, un diseño de referencia para centros de datos de inteligencia artificial basados en su arquitectura Vera Rubin, que sus socios fabrican dentro de contenedores modulares. La propuesta reduce el tiempo de implementación en un sitio preparado de seis meses a tan solo 14 días, según informó la compañía durante la conferencia GTC Berlin.

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El sistema llega integrado y validado desde fábrica, listo para conectarse a la electricidad, la refrigeración, las redes y el resto de la infraestructura de soporte de un sitio preparado. Con este anuncio, Nvidia da un nuevo paso en la evolución de su oferta de hardware para inteligencia artificial.

El diseño de DSX POD traslada buena parte del trabajo de instalación a la planta de manufactura. Allí se realiza el montaje de la computación, las redes, el cableado, la energía a nivel de rack y la refrigeración líquida.

Apple apuesta al iPhone Duo

Apple estableció esta semana un máximo de dos iPhone Duo por cliente en su tienda en línea de Estados Unidos. El límite incluye todas las variantes del teléfono: si el comprador intenta añadir una tercera unidad, la tienda le pide que reduzca la cantidad antes de continuar con el pedido. La restricción también aparece en la aplicación Apple Store.

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La compañía no ha explicado públicamente el motivo de esta decisión. El cambio se produce, sin embargo, después de una preventa con alta demanda: los pedidos del iPhone Duo comenzaron el viernes 16 de octubre y las unidades con entrega prevista para el lanzamiento se agotaron en pocos minutos. Apple anunció que el dispositivo estará disponible a partir del 23 de octubre.

El aumento de los tiempos de espera fue rápido. Durante las primeras horas de la preventa, las estimaciones de entrega empezaron a trasladarse a noviembre y diciembre. Para algunas configuraciones, la fecha disponible en la tienda de Apple llegó a enero de 2027. Los plazos varían según el país, el color y la capacidad de almacenamiento elegidos, y pueden cambiar a medida que se procesan los pedidos.

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