Conmoción en el atletismo: Peres Jepchirchir, campeona olímpica y mundial de maratón, suspendida provisionalmente por un caso de dopaje

Peres Jepchirchir fue suspendida provisionalmente por un caso de dopaje (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

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La maratonista keniana Peres Jepchirchir fue suspendida de forma provisional tras un resultado analítico adverso por eritropoyetina, conocida como EPO, una sustancia prohibida en el atletismo internacional. La deportista fue campeona olímpica en Tokio y es la vigente campeona mundial de la especialidad.

La resolución fue comunicada por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), el organismo que investiga y tramita los casos de dopaje en el atletismo mundial. La suspensión se dictó antes de una audiencia que deberá determinar la decisión final sobre el expediente de la atleta de 33 años.

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El caso se originó a partir de una muestra tomada fuera de competición en Kenia, antes de que Jepchirchir se impusiera en el Maratón de Sídney el 30 de agosto. La atleta podrá afrontar el proceso disciplinario establecido, aunque por el momento no está habilitada para competir. La noticia supone un revés para una de las figuras más reconocidas del fondo femenino. Jepchirchir ganó el oro olímpico en el maratón de Tokio, disputado en 2021 tras el aplazamiento de los Juegos por la pandemia, y obtuvo el título mundial de la distancia en 2025.

Su más reciente resultado destacado había sido la victoria en Sídney, una prueba que forma parte del circuito internacional de grandes maratones. De acuerdo con la información publicada, el control que derivó en el expediente se efectuó antes de esa carrera, durante un período en el que la deportista no participaba en competencias.

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La EPO es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Su uso fuera de indicaciones médicas puede aumentar el transporte de oxígeno en la sangre, una ventaja potencial para los deportes de resistencia. Por ese motivo, figura entre las sustancias prohibidas por las normas antidopaje.

La suspensión provisional no constituye una sanción definitiva. Se trata de una medida que puede aplicarse mientras se analiza el expediente, se desarrollan las instancias de descargo y se emite una resolución. El futuro deportivo de la corredora dependerá de ese proceso. La AIU administra las investigaciones sobre posibles infracciones a las reglas antidopaje dentro del atletismo internacional. En este caso, el organismo reportó un hallazgo adverso relacionado con EPO.

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Peres Jepchirchir fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio (REUTERS/Antonio Bronic/File Photo)

La entidad deberá evaluar las pruebas disponibles y las explicaciones que presente la atleta. Jepchirchir también puede ejercer los recursos previstos en el procedimiento antes de que exista una decisión final sobre una eventual suspensión y sus alcances. El representante de la atleta, Gianni Demadonna, afirmó por correo electrónico que lamentaba lo ocurrido. “Creo que es correcto que una atleta que usa sustancias para mejorar el rendimiento sea descalificada”, sostuvo en declaraciones recogidas por el medio estadounidense NBC Sports.

Antes de esta suspensión, Peres Jepchirchir había construido una trayectoria con resultados en algunas de las pruebas más exigentes del calendario. Además de la medalla de oro olímpica y el campeonato mundial, ganó el Maratón de Nueva York en 2021, el Maratón de Boston en 2022 y el Maratón de Londres en 2024.

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Esos triunfos la ubicaron entre las principales corredoras de ruta de su generación. También habían consolidado su presencia en un calendario que reúne a atletas de élite de distintos países y a miles de participantes en cada ciudad.

La victoria en Londres, lograda en 2024, había sido una de sus actuaciones más relevantes antes de la coronación mundial del año siguiente. En Sídney, su triunfo del 30 de agosto se produjo poco después de la toma de la muestra que dio origen a la investigación.

El proceso abre interrogantes sobre la situación de sus resultados recientes y sobre los efectos que pueda tener una eventual sanción. Esa definición corresponderá a los organismos disciplinarios, en función de la resolución final.

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