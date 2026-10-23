América Latina

Temporal, inundaciones, vehículos arrastrados por el agua y múltiples llamados de emergencia en Quito

Las lluvias acompañadas de granizo provocaron el colapso de vías, daños en viviendas y la suspensión temporal de operaciones del transporte subterráneo

Varios sectores del centro norte de Quito, donde está el área comercial y financiera de la ciudad, fueron afectados por la lluvia.

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Una intensa tormenta acompañada de granizo y descargas eléctricas golpeó a Quito la tarde del jueves 22 de octubre y dejó al menos 41 eventos de emergencia en distintos sectores de la capital ecuatoriana. Las precipitaciones provocaron inundaciones en calles y viviendas, arrastraron vehículos estacionados, ocasionaron daños estructurales y obligaron a suspender temporalmente las operaciones del Metro, uno de los principales sistemas de transporte público de la ciudad.

Según el balance difundido este viernes por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano, las autoridades contabilizaron 32 inundaciones, cinco árboles caídos, dos colapsos estructurales, un movimiento en masa y un hundimiento. Del total de incidentes registrados, 23 habían sido atendidos y otros 18 permanecían bajo seguimiento de los organismos municipales.

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La emergencia comenzó alrededor de las 14:40, cuando una fuerte precipitación sorprendió a los habitantes del centro y norte de Quito. En cuestión de minutos, varias calles quedaron cubiertas de agua y granizo, mientras las corrientes alcanzaron suficiente intensidad para desplazar automóviles y dificultar el tránsito de peatones.

Uno de los episodios más graves ocurrió en el sector de Las Casas, donde cuatro vehículos estacionados fueron arrastrados por la fuerza del agua en la calle Versalles. Las imágenes difundidas durante la emergencia mostraron automóviles desplazándose por vías convertidas en corrientes, mientras los vecinos intentaban proteger sus viviendas del ingreso de agua y lodo.

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La administración zonal La Mariscal concentró 22 eventos, seguida de Eugenio Espejo, con 13. En Tumbaco se registraron cuatro incidentes, mientras Calderón y Manuela Sáenz reportaron uno cada una. Esta distribución evidenció que las mayores afectaciones se concentraron en sectores urbanos densamente poblados del centro y norte de la ciudad.

La lluvia ocurrió la tarde del 22 de octubre de 2026.

En La Gasca y Pambachupa se reportó el colapso de dos muros, mientras que en la avenida Cristóbal Colón, especialmente en su intersección con Diego de Almagro, la acumulación de agua complicó la circulación. También se registraron anegamientos en la avenida 10 de Agosto y acumulaciones de granizo en la avenida Mariscal Sucre.

El temporal también afectó al Metro de Quito. La estación La Pradera registró ingreso de agua, lo que obligó a modificar temporalmente el servicio y dividir las operaciones en dos tramos: Quitumbe–Universidad Central y La Carolina–El Labrador. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos también identificó afectaciones en la estación Universidad Central.

Las autoridades municipales informaron que una pareja de adultos mayores resultó afectada por el ingreso de agua a su vivienda en Belisario Quevedo y recibió asistencia humanitaria. En Cumbayá, los equipos de respuesta extrajeron aproximadamente 14 metros cúbicos de agua de un establecimiento educativo, sin necesidad de evacuar a sus estudiantes.

Inundaciones en Quito

La magnitud de las precipitaciones quedó reflejada en los registros meteorológicos. Según el Municipio, la estación de Bellavista registró una lluvia que superó en un 39% el anterior máximo documentado el 21 de abril de 2023, una referencia que permite dimensionar la intensidad del episodio en esa zona de Quito.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología había advertido sobre la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en Pichincha. Durante octubre, la capital ya había experimentado varios episodios de precipitaciones extraordinarias, asociados con condiciones de humedad atmosférica, calentamiento diurno y elevada radiación solar.

Las inundaciones volvieron a poner bajo atención la capacidad del sistema de drenaje urbano para responder a lluvias de elevada intensidad, particularmente en sectores donde el agua se acumula sobre vías principales y accesos al transporte público. Mientras continuaban las labores de evaluación, las autoridades mantenían el seguimiento de los incidentes pendientes y la revisión de los daños ocasionados por el temporal.

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