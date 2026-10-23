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Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales del ATP de Bruselas y buscará su tercera final de la temporada

El argentino venció al francés Clement Chidekh por 6-2 y 6-4 y también continúa en carrera en el cuadro de dobles del certamen belga

Francisco Cerúndolo se clasificó para las semifinales del ATP de Bruselas (Crédito: REUTERS/Eduardo Munoz)
Francisco Cerúndolo se clasificó para las semifinales del ATP de Bruselas (Crédito: REUTERS/Eduardo Munoz)
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Francisco Cerúndolo se metió entre los cuatro mejores del ATP de Bruselas al vencer en sets corridos al francés Clement Chidekh por 6-2 y 6-4, en una hora y 16 minutos de competencia. El argentino alcanzó así su vigésima semifinal en el circuito, la cuarta del 2026 y la tercera sobre cancha dura tras las del Masters 1000 de Miami en 2022 y Almaty en 2024.

Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ocupa el puesto 21 del escalafón mundial, a sus 28 años se convirtió en el segundo argentino en alcanzar las semis en la historia del torneo belga, junto con su compatriota Diego Schwartzman (2016, 2017, 2018 y 2021). El porteño elevó a 13-1 su registro esta temporada ante rivales ubicados fuera del Top 100, luego de vencer a Chidekh (152°).

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El argentino volvió a mostrar un buen nivel en el torneo belga, que se disputa bajo techo. Tras superar en su debut al estadounidense Martin Damm (107°) en sets corridos, el mayor de los hermanos Cerúndolo desplegó una importante versión en su tenis para imponerse ante Chidekh. El albiceleste quebró el servicio de su rival en tres ocasiones, dos en el primer set y una en el segundo, para sellar su clasificación a la siguiente ronda.

Las estadísticas finales reflejaron la solidez de Fran quien conectó ocho aces y cometió dos dobles faltas. Tuvo un 60% de efectividad con el primer servicio y ganó el 93% de los puntos disputados con ese golpe. Además, generó ocho oportunidades de quiebre y aprovechó tres. En el balance ofensivo, registró 26 tiros ganadores y 22 errores no forzados.

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En busca de un lugar en la final, Cerúndolo intentará prolongar una temporada en la que conquistó dos títulos importantes. El argentino fue profeta en su tierra al consagrarse campeón del ATP 250 de Buenos Aires, donde derrotó en la final al italoargentino Luciano Darderi (23°). Además, se coronó en el prestigioso torneo de Queen’s, sobre el césped londinense, tras vencer en la definición al estadounidense Tommy Paul (15°).

Francisco Cerúndolo derrotó en sets corridos al francés Clement Chidekh en los cuartos de final del ATP de Bruselas (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)
Francisco Cerúndolo derrotó en sets corridos al francés Clement Chidekh en los cuartos de final del ATP de Bruselas (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)

Ahora, en Bruselas, buscará dar un nuevo paso en el certamen y su próximo rival saldrá del cruce entre el checo Jiri Lehecka (20°), segundo preclasificado, y el neerlandés Tallon Griekspoor (60°).

Por la parte alta del cuadro aparece el francés Arthur Fils (10º), máximo favorito del certamen, quien se enfrentará al estadounidense Alex Michelsen (37.º). El otro cruce tendrá como protagonistas al alemán Jan-Lennard Struff (58º) y al belga Zizou Bergs (41º).

Cerúndolo buscará la final en dobles

Cerúndolo también compite en el cuadro de dobles del ATP 250 de Bruselas, donde se clasificó para las semifinales junto al estadounidense Alex Michelsen. La pareja consiguió el pase tras vencer por 6-3 y 7-5 a los brasileños Rafael Matos (15° del ranking de la especialidad) y Orlando Luz (16°), y quedó a dos triunfos de conquistar el título.

En busca de un lugar en la definición, el argentino y su compañero se medirán con el alemán Constantin Frantzen (43°) y el estadounidense Robert Galloway (45°).

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